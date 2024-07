Pia Babnik v Parizu meri na medaljo

Čeprav je 2. januarja dopolnila šele dvajset let, bo Pia Babnik že drugič nastopila na olimpijskih igrah. V Tokiu je zasedla 34. mesto, na igrišču Golf National jugozahodno od Pariza pa samozavestno napoveduje boj za medaljo.

Mlada Ljubljančanka bo ena od dveh slovenskih igralk na golfskem turnirju, ki se bo začel 7. avgusta. Družbo ji bo delala sedem let starejša Ana Belac.

Medtem ko je slednja dokaj suvereno prek svetovne lestvice izpolnila olimpijsko kvoto za Slovenijo že maja, si je Babnik mesto med šestdeseterico igralk zagotovila šele v zadnjem trenutku. Kot rezerva oziroma s 336. mestom na svetu je ujela zadnje prosto mesto. Belac je po uvrstitvi 52. igralka na olimpijskem seznamu (288.).

Babnik je največji uspeh v karieri dosegla leta 2022, ko je na majorju v Kaliforniji, The Chevron Championshipu, zasedla tretje mesto. Za nagrado je dobila dobrih 300.000 evrov in se na svetovni lestvici povzpela vse do 41. mesta.

Leta 2023 je sledil boleč padec po lestvici, saj je bila Babnik prisiljena v menjavo tehnike udarca zaradi poškodbe stopala in posledično spremembo obutve. Leto 2024 je začela na 308. mestu, 27. maja pa je bila še vedno na 512. mestu.

Ključni so bili junijski nastopi, najprej na US Opnu, kjer je v konkurenci vseh najboljših golfistk na svetu zasedla 29. mesto, nato pa na turnirjih v Italiji in na Češkem, kjer je bila osma oziroma šesta.

Ana Belac Foto: www.alesfevzer.com

"Ko sem izvedela, da sem se uvrstila na olimpijske igre, sem bila presrečna. Obrestovalo se mi je trdo delo, predvsem pa se je vrnila igra, ki me je krasila v letih 2021 in 2022, ko sem bila v najboljši formi. Zadnje partije dokazujejo, da se lahko merim z najboljšimi igralkami na svetu. Moj cilj v Parizu je medalja," je povedala Pia Babnik.

Ljubljančanka, ki v višino meri 180 centimetrov, je bila vedno zelo samozavestna, kar je eden od predpogojev za vrhunsko igralko, sprememba tehnike pa ji je prinesla tudi drugačen pogled na golf. Nekoč je slovela kot odlična igralka na zelenicah oziroma v kratki igri, zdaj pa so dolgi udarci njena najmočnejša plat.

"Veliko sem vložila v tehniko udarca in napredek je opazen. Zanimivo pa je, da je zdaj 'driver' oziroma les 1 moja najljubša palica, medtem ko je pater, ki mi je od nekdaj ležal, zdaj 'hladen'," je dodala Babnik.

Na olimpijskih igrah bo njen 'caddie' oziroma nosač palic mlajši brat Jaka Babnik, ki je že prestopil med profesionalne igralce in se preizkuša na turnejah nižje ravni v Veliki Britaniji ter Nemčiji. Hkrati je Pia Babnik v pogovoru s slovenskimi mediji omenila možnost, da se bo že v prihodnji sezoni posvetila nastopom na najelitnejši turneji na svetu, ameriški LPGA.

"Glede na to, da ob vseh treningih in tekmovanjih opravljam še šolske obveznosti, v prejšnjih letih nisem bila naklonjena dolgim potovanjem v ZDA. A spremenila se je tudi evropska turneja, ki se je praktično razširila na vse celine, tako da zdaj ni več bistvenih razlik," je dodala Babnik.