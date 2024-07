LeBron James Američane popeljal do zmage nad svetovnimi prvaki

Košarkarji ZDA so na generalki pred začetkom olimpijskih iger v Parizu v londonski O2 areni na pripravljalni tekmi z 92:88 ugnali svetovne prvake Nemce. Igralec srečanja je bil LeBron James, ki je v zaključku lastnoročno poskrbel za to, da se Američani v Pariz podajajo brez poraza.

Ameriški košarkarji se brez izgubljene tekme podajajo na olimpijske igre v Parizu. Američani so pred današnjo poslastico v pripravah na OI premagali Kanado (86:72), Avstralijo (98:92), Srbijo (105:79), veliko sivih las pa jim je povzročil Južni Sudan, ki so ga po preobratu strli s 101:100. Na drugi strani so svetovni prvaki Nemci na prvi pripravljalni tekmi visoko klonili proti Franciji (66:90), ki so se jim dva dni zatem oddolžili za poraz (70:65), zatem pa so visoko nadigrali še Nizozemsko (95:50) in Japonsko (104:83). Proti Američanom so bili z izjemo druge polovice prve četrtine več kot samo enakovreden tekmec, a se jim v zaključku ni izšlo.

Američani so po izenačenem začetku v drugi polovici prve četrtine pokazali zobe in od vodstva s 16:15 na krilih delnega izida 13:2 dobili prvo četrtino z 29:17. Tudi v drugi četrtini so bili varovanci Steva Kerra ves čas v ospredju, na glavni odmor pa so se podali s prednostjo z 48:39. Nemci so v drugi polovici tretje četrtini dali v prestavo višje, slabe tri minute pred koncem tretjega dela je Johannes Thiemann s trojko Nemčijo popeljal v vodstvo s 64:62 in napovedal napeto nadaljevanje obračuna zvezdniških ekip.

V zaključku srečanja je ameriški voz potegnil LeBron James, ki je bil najbolj zaslužen že za preobrat ameriške izbrane vrste proti Južnemu Sudanu. Izkušeni član LA Lakers je slabe štiri minute pred koncem zabil za vodstvo ZDA s 83:82, zatem pa je dosegel še naslednje štiri zaporedne točke ZDA za vodstvo s 87:82. A je 39-letni košarkar nato tri minute pred koncem zgrešil oba poskusa s črte prostih metov in tako ponudil novo priložnost Nemčiji. Ta se je ob alley-oopu Dennisa Schröderja in Daniela Theisa 1:43 pred koncem približala na 86:87, vendar je nato na drugi strani odgovornost znova prevzel James, ki je najprej zadel za tri, nato pa minuto pred koncem ob prodoru zabil še zadnji žebelj v krsto Nemčije. Izbrana vrsta ZDA je na koncu slavila z 92:88.

Franz Wagner je za Nemčijo dosegel 18 točk. Foto: Guliverimage

James je na koncu v 18 minutah na parketu dosegel 20 točk (8/11 met iz igre) in šest skokov, Joel Embiid je dodal 15 točk in osem skokov, Stephen Curry jih je ob skromnem metu za tri (1/7) dosegel trinajst. Pri Nemčiji je vloga prvega strelca pripadla Franzu Wagnerju z 18 točkami in sedmimi skoki, Andreas Obst jih je dodal 14 (4/10 za 3). Nemci so vrgli kar 45 trojk, od tega so jih zadeli trinajst, Američani so bili na drugi strani veliko bolj racionalni, unovčili so šest metov za tri iz 17 poskusov, so pa ob tem izgubili dvakrat več žog od Nemčije (14:7).

ZDA, ki bodo v Parizu lovile peto zaporedno zlato odličje na olimpijskih igrah, bodo v prvem delu turnirja v skupini C nastopale skupaj s Srbijo, Južnim Sudanom in Portorikom, Nemci pa se bodo v skupini B merili z gostiteljico Francijo, Japonsko in Brazilijo.

