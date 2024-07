Slovenski košarkarji do 20 let so se danes s srebrnimi odličji okoli vratu vrnili z evropskega prvenstva na Poljskem, kjer so v nedeljo po dramatični končnici na koncu z 78:82 morali priznati premoč Franciji. Pod nov uspeh mlajših izbranih vrst se je podpisal selektor Peter Markovinovič, ki bo v svoje vitrine pospravil še tretje odličje s prvenstev mlajših kategorij.

Slabe štiri minute so v nedeljo zvečer mlade slovenske košarkarje ločile od velikega slavja in naslova evropskih prvakov. Slovenska izbrana vrsta do 20 let je namreč v finalu proti Franciji 3:45 pred koncem še vodila z 72:64, nato pa v zaključku ostala praznih rok. Čeprav je bilo po porazu v finalu na obrazih slovenske reprezentance videti nekaj slabe volje, pa so bili dan kasneje mladi slovenski asi ob prihodu v Ljubljano vidno bolje razpoloženi in ponosni na nov velik uspeh mlajših izbranih vrst.

"Pri našem vodstvu za osem je bilo še nekaj minut do konca, kar je pri košarki ogromno. Bi pa zdaj gotovo kaj spremenil, mogoče kakšno menjavo več. Pred zadnjo akcijo nismo imeli več minute odmora, tako da smo bili prisiljeni v neko kreacijo, Urban ni mogel do žoge, Arne je že prej zadel in imel samozavest, da si vzame še drugi met za tri. Končalo se je, kot se pač je," je dan po finalu predstavnikom sedme sile razlagal slovenski selektor Peter Markovinovič.

Slovenijo je popeljal do tretjega odličja na prvenstvih mlajših kategorij. Foto: FIBA

Slovenska reprezentanca do 20 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Urban Klavžar, Matija Samar, Nal Belko, Luka Lampret, Domen Petrovič, Sergej Macura, Gašper Škorjanc, Filip Horvat, Gašper Kočevar. Selektor: Peter Markovinovič.

Tretje odličje

Za prvega moža izbrane vrste do 20 let je bilo to še tretje odličje na turnirjih mlajših reprezentanc. Leta 2019 je reprezentanco do 18 let popeljal do brona na evropskem prvenstvu v Grčiji, leta 2021 je z izbrano vrsto prav tako do 18 let na challengerju v turški Konyi, kjer je ob koronskih ukrepih potekalo posebno tekmovanje, osvojil drugo mesto, zdaj pa je temu dosežku dodal še srebro na čelu reprezentance do 20 let. "Tista prva v Grčiji, ko za tretje mesto premagaš domačina, je bila nekaj posebnega. Ta je bila malce z grenkim priokusom, ker smo bili dva, tri napade oddaljeni od zlatega odličja. Je pa ta zelo zelo prigarana. Tista reprezentanca z Žigo Samarjem, Gregorjem Glasem in Binetom Prepeličem je bila morda še malce bolj talentirana kot ta, ta pa je bila četrta na evropskem prvenstvu do 18 let, tako da smo zdaj ta dosežek samo še nadgradili," je svoje uspehe ocenil Markovinovič.

Po prespani noči je bil drugega mesta vesel veliko bolj kot takoj po finalu. "Bilo je naporno poletje s težkimi pripravami, opravili smo ogromno sestankov in analiz, da smo prišli do tega uspeha. Po mojem mnenju je bila ključna za ta uspeh pripravljalna tekma v Srbiji, kjer smo v garderobi postali ekipa. Evropsko prvenstvo mlajših kategorij je res specifično, ker v devetih dneh odigraš sedem tekem. Potrebuješ rotacijo," je dejal slovenski strateg, ki je na prvenstvo ogromno rotiral in na ta način ohranjal visok ritem igre.

Mladi slovenski asi so v ponedeljek pripotovali v Ljubljano. Foto: www.alesfevzer.com

Rotacija, rotacija, rotacija ...

O tem priča tudi podatek, da je bil najboljši slovenski posameznik Urban Klavžar po odigranih minutah šele na 43. mestu med vsemi na prvenstvu. "Letos sem si res želel, da bi imeli rotacijo z desetimi igralci, da bi vsako tekmo nekdo izstopal in sem želel, da fantje to sprejmejo. Fantje pa imajo večinoma v svojih klubih vodilne vloge, tako da so to najprej težko sprejeli. Menjal sem jih na ritem, kot hokej menjave, in so bili na trenutke ob menjavah razočarani, zakaj morajo iz igre. Takrat smo dorekli, da mora vsak sprejeti svojo vlogo, kdor tega ne zmore, lahko zapusti izbrano vrsto. Rekel sem jim, da morajo igrati eden za drugega, si to obljubiti in od tiste tekme v Srbiji ekipa drži skupaj. Kdor poje besedo, zaključi. To je bila takrat res prelomnica," se spominja Markovinovič.

In kdaj je vedel, da lahko njegova ekipa poseže visoko? "Sam sem začel verjeti, da nam lahko uspe nekaj posebnega, že po zmagi nad Španijo na pripravljalnem turnirju v Italiji, vedel sem, da če bomo na prvenstvu dobili Litvo, se nam lahko odpre in od tam naprej je bilo vse skupaj veliko lažje. Smo pa potem imeli v izločilnih bojih vlogo favorita, a smo to znali upravičiti. Ta generacija je izjemno tekmovalna. Primer tega lahko povem, da na treningih, ko gre za ponovitve nekaterih zadev ni velikega interesa, če pa v to vključimo tekmovanje ali kazni, pa je bil to boj do krvi," smehljaje pripoveduje Markovinovič.

Urban Klavžar je bil za svoje predstave uvrščen v najboljšo peterko turnirja. Foto: FIBA

Kaj pa prehod med člane?

Za Slovenijo je to 12. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in šesta zadnje selekcije pred vstopom v člansko konkurenco. Odličje mlajših članov pa tako daje nekaj upanja in vliva optimizem tudi za nadaljnji razvoj slovenske reprezentančne košarke, ki je po ponesrečenem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre prejela hudo zaušnico, ob tem pa so se mnogi začeli spraševati, kakšna bo prihodnost izbrane vrste, v kateri je kar nekaj nosilcev igre v jeseni svojih karier. "Sam se ne bi strinjal s tem, da je prihodnost slovenske košarke slaba. Moramo se zavedati, da je Slovenija v košarki res velika. To, kar delajo vsi naši športniki, je res neverjetno. Smo pa geografsko majhna država, zato je pomembno, da se ne delimo na kavč selektorje, uličarje in KZS. Na koncu smo vsi enako, brez KZS, ki zelo dobro dela, sami smo imeli odlične pogoje za delo, tudi tega uspeha ne bi bilo," je pojasnil Markovinovič.

Mlade reprezentante sta pred KZS sprejela tudi predsednik KZS Matej Erjavec in športni direktor Saša Dončić. Foto: www.alesfevzer.com

Ob uspehu se je oglasil tudi selektor članske izbrane vrste Aleksander Sekulić. "Čestital je vsem igralcem in tudi strokovnemu štabu za ta uspeh. Kar se tiče reprezentance, sam lahko govorim predvsem o delu mlajših kategorij. Luka je star 25 let, še vedno je mlad, ob njemu so, za moje pojme, še vedno zelo mladi igralci. Morajo si pa mlajši izboriti svoje mesto, saj bodo dobili vpoklic. Nekateri so ga že dočakali, nekateri še bodo, potem pa je na njih, da si izborijo svoje mesto. Tako kot je pri prestopu med člane, tam je vsak zase. Material je pravi, potrebujejo pa minute in vloge v svojih klubih, da dobijo izkušnje," je prepričan slovenski selektor.

Ta je sicer poudaril, da je prehod med člane odvisen od vsakega posameznika. "Katera je prava pot, na koncu ne ve nihče. Če bi vedeli, bi vsi stremeli k eni poti. Res je ogromno odvisno od vsakega posameznika, pa tudi agenta, ki imajo gotovo vpliv zaradi svojih interesov. Čas pokaže pravilnost odločitve, na koncu pa je odvisno od vsakega posameznika, če je sposoben narediti ta korak naprej ali ne," je še sklenil tvorec novega slovenskega uspeha.

