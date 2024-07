Slovenska reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v četrtfinalu pomerila s Poljsko in slavila s 73:72. Po končnem preobratu so si Slovenci zasluženo priborili mesto v polfinalu in se tako podajajo v boj za medalje.

Slovenci so tokrat nastopili brez enega od vodilnih igralcev, Sergeja Macure, ki se je poškodoval na tekmi proti Severni Makedoniji. Ne glede na to so Slovenci izvrstno igrali že v prvi četrtini, ki se je končala z delnim izidom 15:27. Do izteka polčasa so se jim Poljaki nekoliko približali, v tretji četrtini pa so prevzeli vodstvo.

Slovenska reprezentanca jih je v zadnjem delu tekme z izjemno igro ponovno dohitela. Dvajset sekund pred koncem so Slovenci zaostajali za tri točke, nato pa je Urban Klavžar z dvema zadetima prostima metoma razliko zmanjšal na le točko zaostanka. Po minuti odmora so Poljaki s slabo podajo izgubili žogo, takoj za tem pa je Matija Samar zadel met za dve točki in s tem Sloveniji priigral vodstvo. Slovenci so nato do konca tekme uspešno držali eno točko prednosti in se ob izteku zasluženo uvrstili v polfinale evropskega prvenstva.

Med košarkarji je strelsko s 17 točkami najbolj izstopal Urban Klavžar. Z desetimi točkami in devetimi skoki mu je sledil Gašper Kočevar.

Slovence polfinalna tekma čaka v soboto, 20. julija, ko se bodo z Belgijo pomerili za veliki finale. Slovenija na prvenstvu še ni doživela poraza. V predtekmovanju je premagala Litvo, Islandijo in Črno goro, v osmini finala Severno Makedonijo in v četrtfinalu še Poljsko.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Urban Klavžar, Matija Samar, Nal Belko, Luka Lampret, Domen Petrovič, Sergej Macura, Gašper Škorjanc, Filip Horvat, Gašper Kočevar. Selektor: Peter Markovinovič

