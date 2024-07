Ljubljansko Cedevito Olimpijo je okrepil 29-letni in 203 centimetre visoki Devin Robinson, ki je v minuli sezoni nosil dres Manrese. Robinson, ki je z ljubljanskim klubom podpisal enoletno pogodbo, v slovensko prestolnico pa se seli iz španske Manrese, s katero je v zadnjih dveh sezonah nastopal v Košarkarski Ligi prvakov (v sezoni 2022/23) in v španskem državnem prvenstvu.

Iz Manrese se je v letošnjem poletju v Cedevito Olimpijo že preselil Martinas Geben, oba igralca pa bosta tako znova združila moči, tokrat v dresu Zmajev.

Robinson je v evropskem pokalu zaigral na štirih tekmah, v malo manj kot 20 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, pa je v povprečju dosegal 9,2 točki in 6,0 skokov na tekmo. V dresu Manrese je med drugim nastopal tudi v ligi prvakov, na parket je stopil na devetih tekmah in v povprečju beležil 16,1 točko in 6,2 skoka na tekmo. V sezoni 2023/24 je v španskem državnem prvenstvu zaigral na 34 tekmah rednega dela tekmovanja, v povprečju pa dosegal 14,0 točk in 5,3 skoke.

Russell Westbrook ni več član LA Clippers. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Westbrook zapušča LA

Los Angeles Clippers so v četrtek Russlla Westbrooka poslali k Utah Jazz v zamenjavi za Krisa Dunna. Pričakujemo, da bodo Jazz odkupili pogodbo nekdanjega MVP lige NBA, tako da bo Westbrook lahko podpisal z Denver Nuggets, poroča ESPN. Utah je dobil tudi pravico do zamenjave izbora v drugem krogu nabora leta 2030, pravice do nabora za centra Balšo Koprivico in denarno odškodnino.

Westbrooka, devetkratnega udeleženca tekme All Star in MVP leta 2017 za Oklahoma City, so zamenjali že petič v karieri. Zdaj sta ga franšizi v rodnem Los Angelesu v zadnjih 18 mesecih zamenjali v Utah. Petintridesetletni košarkarski zvezdnik je v zadnjih petih letih igral za Houston, Washington, Lakerse in Clipperse, nikjer pa ni pustil tako dobrega vtisa kot v najboljših sezonah, ki jih je preživel pri Oklahoma City Thunder.

Bine Prepelič se seli v Ljubljano

Člansko ekipo Cedevite Olimpije je na igralnem položaju krilnega centra okrepil slovenski reprezentant Bine Prepelič, ki je s klubom podpisal dveletno pogodbo.

Bine Prepelič bo oblekel dres Cedevite Olimpije. Foto: FIBA

V Ljubljano se seli iz belgijskega Spirou Basketa, kjer je preživel zadnji sezoni. V zadnjem tekmovalnem obdobju je zaigral na 29 tekmah rednega dela, v povprečju pa dosegal 8,4 točke, 6,7 skoka in 1,6 asistence. V končnici belgijskega prvenstva je zaigral na dveh tekmah in dosegal 8 točk ter 5,5 skoka na tekmo.

"Vesel sem, da bom lahko ekipi pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev. Komaj čakam, da spoznam vse v klubu, predvsem vse navijače," je ob podpisu pogodbe povedal Prepelič.

"Bine Prepelič je igralec na položaju krilnega centra in slovenski reprezentant. Z igranjem na belgijskem prvenstvu je že dobil nekaj izkušenj v mednarodnem prostoru. Od njega pričakujemo dobro energijo in odnos do igre, obenem pa je, tudi z igranjem za reprezentanco, dokazal, da lahko napreduje. Pričakujemo, da nam bo v veliko pomoč, da se bo prilagodil ekipi in da bo kot domači igralec velik dejavnik v prihajajoči sezoni," je prihod 22-letnika komentiral trener Zvezdan Mitrović.

Ščuka zapušča Ljubljano

Slovenski košarkar Luka Ščuka bo kariero nadaljeval pri nemškem Braunschweigu, je na družbenih omrežjih sporočila ekipa Cedevite Olimpije, s katero mu je pogodba potekla. Luka Ščuka bo kariero nadaljeval v Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com

Ščuka je bil del zasedbe, ki je v zadnjih letih trikrat osvojila naslov slovenskega državnega prvaka, lani pa so ga izbrali tudi za najkoristnejšega igralca slovenskega superpokala, je zapisala zasedba iz Ljubljane.

V prejšnji sezoni je Ščuka v regionalni ligi Aba v povprečju igral slabih 12 minut in v tem času dosegal 3,7 točke in 2,1 skoka na tekmo. V domačem tekmovanju, ligi Nova KBM, je dobil več priložnosti in v 23:6 minute dosegel 7,5 točke, 7,8 skoka ter 1,9 podaje na tekmo, v evropskem pokalu pa je dobil manj priložnosti za igro, v 13:41 minute je dosegel 2,9 točke in 2,3 skoka na tekmo.

Kariero bo 22-letni krilni košarkar nadaljeval pri v pretekli sezoni 12. zasedbi nemškega državnega prvenstva.

