Daneu se vrača v Ljubljano, Čančar ob novi pogodbi dobil še hrvaškega soigralca

Žiga Daneu se vrača v Ljubljano

Del članske ekipe Cedevite Olimpije bo v novi tekmovalni sezoni 2024/25 tudi Žiga Daneu, ki se po dveh sezonah, ki jih je kot posojeni igralec ljubljanskega kluba preživel pri domžalskih Kansai Helios in v ljubljanski Iliriji, vrača v Zmajevo družino, so sporočili iz kluba.

V dresu Cedevite Olimpije bomo po dveh sezonah, ki jih je preživel najprej pri Iliriji in nato pri Kansai Helios, znova lahko spremljali Žigo Daneua, ki je z ljubljanskim klubom podpisal pogodbo, ki velja vsaj do zaključka sezone, ki je pred nami. Žiga Daneu je del ustroja Cedevite Olimpije že od rane mladosti. Njegov dedek je legendarni Ivo Daneu, oče pa je Jaka Daneu, oba pa sta, vsak na svoj način, pustila svoj velik pečat v ljubljanskem klubu in slovenski košarki.

V novi sezoni bo del članske ekipe tudi Žiga Daneu!



Žiga, dobrodošel (nazaj) v Zmajevo družino!

"Ko pogledam nazaj, se počutim kar malo starega, saj sem v svoji mladi karieri že dolgo časa del kluba, zagotovo pa je igranje v dresu Cedevite Olimpije najboljši del moje kariere do sedaj. Vesel sem, da sem nazaj v Zmajevi družini. Vajen sem igranja v slovenskem državnem prvenstvu, igral sem tudi v Ligi Alpe Adria in NLB Ligo ABA 2, to pa se ne more primerjati z AdmiralBet Ligo ABA in EuroCupom. Prisotno je malo živčnosti, a vsi so mi vedno govorili, da je živčnost le pripravljenost, in da tako veš, da si tam, kjer moraš biti. Verjamem, da bomo v prihodnji sezoni napravili več, da se potrudimo, in da bomo bolj uspešni, in da bodo vsi navijači lahko z veseljem prihajali na tekme," je ob podpisu nove pogodbe s Cedevito Olimpijo in povratku v Zmajevo družino povedal Žiga Daneu.

V tekmovalni sezoni 2023/24 je Daneu nosil dres domžalskih Kansai Helios, s katerimi je med drugim zaigral tudi v finalu državnega prvenstva. Nastopil je na 32 tekmah slovenskega državnega prvenstva, v 19,9 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, pa v povprečju dosegal 6,7 točke, 5,1 skok in 1,5 asistence na tekmo. Hkrati je zaigral tudi na 12 tekmah NLB Lige ABA 2, v povprečju pa na parketu preživel 10,5 minute in dosegal 2,5 točk ter 2,0 skoka na tekmo.

Čančar ostaja pri Denverju, kamor prihaja tudi Šarić

Slovenski košarkar Vlatko Čančar bo tudi v novi sezoni nosil dres Denver Nuggets, so potrdili pri Denver Post. 27-letni Primorec je kot prost igralec s klubom lige NBA podpisal enoletno minimalno veteransko pogodbo. Ob tem se v Denver seli tudi hrvaški košarkar Dario Šarić.

Vlatko Čančar ostaja v Denverju. Foto: www.alesfevzer.com

Čančar je vso svojo kariero v ligi NBA preživel v Denverju, v zadnjih petih sezonah je zaigral na 130 tekmah, enajst jih je začel v prvi peterki, s klubom iz Kolorada pa je v sezoni 2022/23 osvojil tudi šampionski prstan, zaradi poškodbe kolena pa je izpustil celotno preteklo sezono. Klub in slovenski košarkar sta se nato soglasno odločila, da Čančar postane prost igralec ob dogovoru podpisa nove pogodbe, po kateri bo Čančar zaslužil okoli 2,24 milijona evrov.

27-letni slovenski košarkar se je po dolgotrajni rehabilitaciji v dresu Slovenije v Pireju vrnil na parket, a še ni našel pravih občutkov. Iz igre je na treh tekmah metal 3/19, od tega 0/12 na zadnjih dveh tekmah, zadel je le eno trojko od 14 poskusov. Skupno je na parketu na treh tekmah zbral 14 točk, osem skokov in eno asistenco.

Že pred novo Čančarjevo pogodbo pa se je v vrste Denverja preselil hrvaški košarkar Dario Šarić. Ta se k Nuggetsom seli kot prost igralec, pred tem pa je nosil dres Golden State Warriors. Z Denverjem je podpisal dvoletno pogodbo v vrednosti 9,78 milijona evrov.

