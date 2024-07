Grki težje prek Hrvaške, a zanesljivo v Pariz

Grčija je pričakovano dobila olimpijski kvalifikacijski turnir v Pireju. V finalu je Hrvaško premagala z 80:69, so se pa Grkom Hrvati precej bolje upirali kot Slovenci v polfinalu. Vozovnice za Pariz so se v nedeljo delile tudi na ostalih turnirjih. Portoriko je Mehiko premagal z 98:78, Brazilija pa je nadigrala Latvijo s 94:69. Zadnji udeleženec Pariza 2024 pa je postala reprezentanca Španije, ki je Bahame premagala s 86:78.

Kvalifikacije za OI, finale turnirjev

Nedelja, 7. julij:

Foto: FIBA Zmagovalka olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Pireju je gostiteljica turnirja Grčija, ki je v sobotnem polfinalu nadigrala Slovenijo, v nedeljskem finalu pa se je vendarle morala malo bolj potruditi za vozovnico za Pariz. Hrvaška košarka je znova v vzponu in Ivica Zubac ter soigralci so izgubili sorazmerno tesno z 69:80. Ob polčasu je bilo samo šest točk razlike. Najboljši posameznik tekme je bil kdo drug kot Giannis Antetokounmpo, ki je dal 23 točk in imel še osem skokov (28 minut na parketu). Ključne so bile trojke Georgiosa Papagiannisa, saj jih je zadel pet iz osmih metov. Tekmo je končal z 19 točkami, toliko jih je za Hrvaško dal Zubac. Še trije Hrvati so bili dvomestni, Mateo Drežnjak in Mario Hezonja sta dala po 15 točk, Dario Šarić, novi član Denver Nuggetsov, pa 14.

Prvi grški zvezdnik je uvrstitev na OI doživel zelo čustveno:

Brazilija je premagala Latvijo. Foto: FIBA Olimpijske igre v Parizu se bodo odvile med 26. julijem in 11. avgustom 2024. Na igre so že uvrščeni Francija, Nemčija, Srbija, Kanada, Združene države Amerike, Japonska, Avstralija in Južni Sudan. Preostale štiri reprezentance so prišle s kvalifikacijskih turnirjev, ki so se ta teden poleg Pireja igrale še v španski Valencii, latvijski Rigi in portoriškem San Juanu.

Finale v San Juanu je bilo odigrano prvo, domačini so Mehiko premagali z 98:78. Naslednji potnik v Pariz je bila reprezentance Brazilije, ki je nedavno izgubila pripravljalno tekmo s Slovenijo v Stožicah in jo vodi hrvaški strateg Aleksander Petrović. Latvijo je v Rigi nadigrala s 94:69. Odločila je že prva četrtina, ki so jo Brazilci dobili s 34:11. Prvi strelec tekme je bil član Partizana Bruno Caboclo z 21 točkami. Davis Bertans je dal za Latvijo vsega tri točke, so pa pogrešali svojega prvega zvezdnika Kristapsa Porzingisa.

Kot zadnji so svoj kvalifikacijski turnir dobili Španci, ki so s 86:78 premagali Bahame. Špancem ni bilo lahko, njihov prvi strelec je bil naturalizirani košarkar Lorenzo Brown, ki je dal 19 točk. Sicer pa so v finalu izstopali trije košarkarji iz lige NBA v dresu Bahamov: Buddy Hield ( 19 točk), DeAndre Ayton (17 točk, 14 skokov) in Eric Gordon (14).