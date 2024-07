Razočarani Dončić po bolečem izpadu poslal jasno in glasno sporočilo

Slovenski košarkarji v letošnjem poletju ne bodo še drugič zapored in drugič v zgodovini del olimpijskih iger. Zasedba Aleksandra Sekulića v polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Pireju ni našla recepta za domačine Grke, ki so bili od prve do zadnje minute z naskokom boljši tekmece na igrišču. Čeprav se je slovenska izbrana vrsta v Grčijo podala z željo, da dvigne vstopnico za Pariz, pa je veliko dvomov zasejala že prva tekma proti Hrvaški, ki je pokazala slabosti slovenske igre, ki so jih Slovenci nato proti veliko manj kakovostni Novi Zelandiji znali popraviti, proti izjemno kvalitetni Grčiji pa niso našli pravih protiorožij.

"To je bil za nas slab turnir, sem smo prišli, da zmagamo," je dejal Dončić. Foto: FIBA

Še enkrat več se je pokazalo dejstvo, da je slovenski kapetan Luka Dončić po naporni NBA sezoni dodobra načet. Kljub temu je slovenski kapetan stisnil zobe in bil na vseh treh tekmah najboljši posameznik Slovenije, a je bilo jasno razvidno, da je izjemno zahtevna sezona, v kateri se je zavihteli v finale lige NBA, terjala svoj davek.

"To je bil za nas slab turnir, sem smo prišli, da zmagamo. To nam ni uspelo, Grki so bili veliko boljši. Veliko je na meni, sem vodja te ekipe, vedno bom prevzel odgovornost, ne glede na vse, skupaj zmagujemo in tudi izgubljamo. Mislim, da se je videlo, da sem malce utrujen, a to ne sme biti izgovor. Vem, da bi lahko igral veliko boljše, a žal ni šlo. Zdaj si bom privoščil nekaj počitka," je na novinarski konferenci po tekmi povedal Dončić, ki je ob tem zatrdil, da ne obžaluje, da se je, kljub neuspehu, udeležil reprezentančne akcije.

"Ne obžalujem, da sem prišel igrati za Slovenijo. S temi fanti bi vedno igral in ne glede na izkupiček tega ne bi nikoli obžaloval. Naš cilj je bil zmagati, kar nam ni uspelo, a moramo gledati naprej že proti evropskemu prvenstvu. Res mi ni žal, da sem prišel. Čestitke Grčiji, bili so veliko boljši od nas. Igrali so agresivno, imajo odlično ekipo na čelu z Giannisem in tudi ostalimi členi, ob tem pa jih odlično vodi Spanoulis. Danes so nas povsem nadigrali. Calathes in Walkup odlično vodita ekipo, ob tem imajo veliko izkušenj, znajo odlično igrati košarko in želim ji vse najboljše tudi za prihodnost," je še dodal Dončić.

"S temi fanti bi vedno igral in ne glede na izkupiček tega ne bi nikoli obžaloval," je dejal Dončić. Foto: FIBA

Daleč od optimalne pripravljenosti in kvalitete

Ob načetem Dončiću je bilo na turnirju v Pireju jasno vidno, da se v igro še ni zares vpeljal novinec Josh Nebo, po poškodbah pa sta daleč od optimalne forme tudi Edo Murić in Vlatko Čančar. Nič kaj preveč blesteče sezone v klubih so svoje pokazale tudi pri preostalih košarkarjih, ki ob kvalitetnih nasprotnikih niso imeli odgovora na njihove predstave. "Šteje to, ali osvojiš turnir ali ne in da zmagaš polfinale in finale, mi tega nismo uspeli. Sem smo prišli z veliko željo, to nam ni uspelo, lahko iščemo opravičila, razloge, a tako pač je. Res je, da nismo bili v optimalni formi, nismo bili optimalno pripravljeni. Ob predpostavki, da bi imeli pravočasno vse igralce, pa brez težav s poškodbami, bi lahko bilo drugače. A ne iščemo izgovorov, Grki so bili danes enostavno boljši od nas," je za Šport TV po koncu dejal selektor Aleksander Sekulić.

Ta je po koncu nekaj besed namenil tudi Dončiću. "Če govorimo o reprezentanci, moramo govoriti o Luki. Imel je dolgo sezono, a je prišel igrati za reprezentanco. Kar se tiče našega kadra, trenutno nismo v najboljšem položaju, imamo nekaj težav, kljub temu pa je Luka brez oklevanja prišel, da bi pomagal ekipi in dal svoj maksimum," je kasneje na novinarski konferenci še dodal slovenski selektor.

Aleksander Sekulić je spregovoril tudi o prihodnosti izbrane vrste. Kakšna bo njegova? Foto: Daniel Novakovič/STA

Kako naprej?

Ob slabših predstavah se je v javnosti zopet porajalo mnenje, da se je čas slovenskega selektorja na klopi izbrane vrste (morda) iztekel in da je ne le na parketu, temveč tudi zunaj njega čas za novo kri. Sekulić je sicer na novinarski konferenci po tekmi spregovoril tudi o slovenski zasedbi, pri kateri je kar nekaj košarkarjev, ki so ob jesenih svojih karier že dosegli vrhunce svojih predstav. "Ta ekipa je dosegla svoj vrhunec leta 2017, ki se je potem podaljšal v olimpijske igre. V ekipi je nekaj veteranov, potrebujemo svežo kri s kvaliteto, ki igrajo na visokem nivoju tudi v klubu. Sam sem glede prihodnosti optimist, vedno najdemo način, kako naprej. Dokler imamo Luko in podporo KZS bomo našli pot naprej. Situacija ni briljantna, smo majhna država, nimamo tako velikega bazena košarkarjev, a vedno najdemo dodaten atom moči. Tudi za prihodnost računamo na to," je dejal Sekulić.

Ta je pohvalil tudi delo mlajših članov reprezentance Leona Stergarja, Mihe Cerkvenika in Luke Ščuka. "Imeli smo nekaj mladih fantov, ki so prvič igrali za reprezentanco, ta izkušnja jim bo sigurno koristila tudi za prihodnost. Imamo nekaj fantov, ki so že v letih, tako da potrebujejo pomoč mlajših. Ne glede na vse, sigurno boli, da nam ni uspelo," je še dodal Sekulić.

