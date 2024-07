Grki razbili Slovence in olimpijske sanje

Slovenska košarkarska reprezentanca je v polfinalu kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Pireju s kar 68:96 klonila proti Grčiji, ki je tako razblinila slovenske upe o uvrstitvi v Pariz. Slovenci, pri katerih je bil Luka Dončić z 21 točkami najboljši strelec, so bili na polfinalnem obračunu v Pireju od prve do zadnje minute vsaj za korak slabši tekmec od Grkov, ki se bodo v nedeljskem finalu za olimpijsko vozovnico pomerili z zmagovalcem obračuna med Hrvaško in Dominikansko republiko (20.00).

Kvalifikacije za OI, polfinale

Sobota, 6. julij:

Grčija : Slovenija 96:68 Dvorana Miru in prijateljstva, gledalcev 11.998, sodniki: Vazquez(Portoriko), Salins (Latvija), Bonner (ZDA). Slovenija: Prepelič 6, Murić 2 (2:2), Nebo 17 (1:2), Hrovat 9, Ščuka 4, Dimec 1 (1:2), Dragić 3, Čančar 2 (2:2), Stergar 3 (1:1), Dončić 21 (2:6).

Grčija: Walkup 19 (2:2), Larentzakis 9, Tolipulos 17 (1:2), Kalates 9 (1:2), Kalaizatkis 5, Papajanis 6, Karalampopulos 2, Papanikolao 5, G. Antetokounmpo 13 (1:2), Mitoglu 11 (1:2).

Prosti meti: Slovenija 12:19, Grčija 6:10.

Met za dve točki: Slovenija 13:23, Grčija 24:36.

Met za tri točke: Slovenija 10:31 (Dončić 5, Prepelič 2, Hrovat 2, Dragić), Grčija 14:34 (Tolipulos 4, Walkup 3, Larentzakis 3, Mitoglu 2, Kalaitzakis, Papanikolao).

Skoki: Slovenija 25 (21 + 4), Grčija 38 (27 + 11).

Osebne napake: Slovenija 21, Grčija 20.

Pet osebnih: /.

Slovenski košarkarji praznih rok zapuščajo grški Pirej. Po porazu s Hrvaško (92:108) in zmagi nad Novo Zelandijo (104:78) v prvem delu turnirja so Slovenci naleteli na bistveno premočnega nasprotnika in se poslovili od olimpijskih sanj in bodo olimpijske igre spremljali le kot navijači preostale slovenske olimpijske odprave. Slovenci so bili v polfinalu turnirja, od koder bo v Pariz napredoval le zmagovalec, povsem nemočni, Grki pa so jih nadigrali v vseh prvinah igre.

"Začetek je bil res slab, premehak, premalo odločen. V napadu smo imeli nekaj dobrih situacij, Grki so se razleteli po igrišču, dovolili smo jim veliko razliko in jih skušali loviti. Vsakič, ko smo prišli v ritem, ko smo pokazali, da se lahko kosamo z njimi, smo naredili nekaj neumnih napak ali pa smo zgrešili odprte mete. Kar se tiče začetka, ne vem, očitno smo se ustrašili. Enostavno je bilo tako, kot je bilo. Ko bomo naredili analizo, bomo videli, zakaj smo tekmo tako odprli. Grki so začeli veliko bolj odločno, mi pa ne," je za Šport TV takoj po koncu dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Ta je imel sicer v kadru za tekmo vseh dvanajst košarkarjev, tudi Alekseja Nikolića, ki je zaradi težav s stegensko mišico izpustil zadnjo tekmo proti Novi Zelandiji, kljub temu da še ni bil povsem nared pa je stisnil zobe in skušal pomagati ekipi. Namesto njega je tako kot na drugi tekmi mesto v prvi peterki dobil Leon Stergar, poleg njega pa so tekmo začeli še Luka Dončić, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Josh Nebo.

Antetokounmpo tlakoval pot do gladke zmage

Srečanje je s petimi zaporednimi točkami odprl grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo, za vodstvo z 9:0 pa je ob treh zgrešenih slovenskih poskusih za tri zadel dvakrat ob prodoru zadel še Nick Calathes. Po dobrih dveh minutah igre je tako slovenski selektor Aleksander Sekulić skušal ukrepati z minuto odmora, v igro pa je poslal tudi Nikolića. A tudi to ni prineslo želenega zasuka, Grki so po dobrih treh minutah vodili že s 13:0, prvi koš za Slovenijo pa je nato vendarle dosegel Dončić. Grki so bili v prvi četrtini ves čas korak oziroma kar dva pred Slovenci, ki niso imeli odgovora niti v napadu niti v obrambi. Gostitelji so se na prvi odmor podali s prednostjo s kar 32:14, potem ko so tik pred koncem četrtine naredili delni izid 8:0, trojko z velike razdalje pa je v zadnji sekundi zadel še Vassilis Toliopoulos.

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel deset točk. Foto: FIBA

Tehnični napaki Dragiću in Sekuliću

Prednost Grčije je v drugi četrtini le še rasla, največ je znašala 23 točk, ob tem so Slovence znervirale še nekatere sodniške odločitve, tako da sta si tehnični napaki prislužila tako Dragić kot selektor Sekulić. Po dobrih štirih minutah igre v drugi četrtini je svojo prvo trojko na tekmi po dobri obrambi nad Antetokounmpom dosegel Dončić in znižal zaostanek Slovenije na 22:42. Sekulićeva zasedba je nato vendarle zaigrala nekoliko bolj odločno, dobro minuto pred koncem prvega polčasa je trojko za 33:47 zadel Dončić, ki je v naslednjem napadu skušal Slovenijo z novim metom za tri popeljati še bližje, a njegov poskus ni našel cilja. Ekipi nato do konca prvega polčasa nista več zadeli, gostitelji pa so ne glavni odmor podali s 14 točkami naskoka. Dončić in Nebo sta v prvem polčasu za Slovenijo dosegla po deset točk.

Zabijanje Giannisa Antetokounmpa. Foto: FIBA

Grki tretjo četrtino odprli z dvema trojkama

Grki so z dvema zaporednima trojkama na začetku tretje četrtine hitro zmanjšali slovenske upe, saj je prednost domače zasedbe znova narasla na 20 točk. Prednost se je nato v tretjem delu srečanja ves čas gibala okoli 20 točk, tik pred piskom sirene pa je izid tretje četrtine s trojko s step-backa postavil Dončić, ki je zadel za 50:66.

Sproščeni Grki so se nato ob že tako zajetnem vodstvu razleteli po igrišču, Giannoulis Larentzakis je sedem minut pred koncem s trojko povišal prednost svoje ekipe na +29 (82:53), po košu Calathesa pa je prednost Grčije prvič na tekmi presegla 30 točk (84:53). Zatem sta obe strani praktično le še čakali na iztek igralnega časa, saj je bila tekma odločena. Na klop se je tako razočarano usedel tudi kapetan Dončić, ki je z razočaranim izrazom do konca pospremil dogajanje na parketu. Na koncu so Grki zmagali s 96:68. V slovenskem taboru sta le dva košarkarja dosegla dvomestno število točk, Dončić jih je dosegel 21, izgubil je deset žog, Nebo jih je dodal 17. Na drugi strani je bil najučinkovitejši Thomas Walkup z 19 točkami.

Grki bodo v nedeljo zaigrali v velikem finalu. Foto: Guliverimage

Grki so tako še naprej prvi favoriti za edino olimpijsko vozovnico iz Pireja. Zasedba, ki jo vodi legendarni Vasilis Spanulis, se je sprehodila tudi čez predtekmovanje. Dominikansko republiko je premagala s 27 točkami razlike, Egipt pa s 93:71. Za Slovenijo in Grčijo je bila to 21. medsebojna tekma, osem jih je dobila Slovenija, zadnje tri so pripadle Grčiji.

Finale bo v Pireju na sporedu v nedeljo ob 20. uri. Olimpijske igre v Parizu se bodo odvile med 26. julijem in 11. avgustom 2024. Na igre so že uvrščeni Francija, Nemčija, Srbija, Kanada, Združene države Amerike, Japonska, Avstralija in Južni Sudan. Preostale štiri reprezentance bodo prišle s kvalifikacijskih turnirjev. Zmagovalci turnirja v Pireju bodo v Franciji igrali v skupini A skupaj z Avstralijo, Kanado in zmagovalcem turnirja v Španiji.

