Prepelič: Nas je najbolj bolelo, a smo zdaj popravili vtis #video

Na drugi kvalifikacijski tekmi slovenske košarkarske reprezentance v Pireju ni bila pomembna samo zmaga za vsaj 10 točk, ki je prinesla polfinale, temveč tudi, da fantje popravijo vtis po torkovem porazu proti Hrvaški. In to jim je uspelo z odliko. "Dokazali smo, da smo prava ekipa," je poudaril Klemen Prepelič.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtek popoldne s 104:78 premagala Novo Zelandijo in se kot druga v skupini uvrstila v polfinale olimpijskega kvalifikacijskega turnirja. Za to je morala zmagati vsaj za 10 točk. "Nismo potrebovali samo zmage, predvsem smo morali popraviti vtis z zadnje tekme. Nas je najbolj bolela ta slika, ki smo jo pustili na igrišču v torek. To smo želeli popraviti, obenem pa je bilo v igri napredovanje v polfinale. Mislim, da smo popraviti vtis in dokazali, da smo še vedno prava ekipa," je poudaril Klemen Prepelič, ki je dal 14 točk in zadel dve od sedmih trojk Slovenije.

Sekulić: Kot trener sem ponosen nanje

Luka Dončić je dosegel trojnega dvojčka s 36 točkami. Foto: FIBA "Tekma je bila za biti ali ne biti. Navdušil me je odgovor igralcev po anemični predstavi proti Hrvaški. Kot trener sem ponosen nanje in priznati moram, da sem s klopi užival, kako so igrali in se borili. Prav vsak od njih je dal svoj maksimum in znova smo dokazali, da smo najmočnejši, ko je to najbolj potrebno," je svoje prve misli strnil selektor Aleksander Sekulić. Seveda je pred novinarske mikrofone stopil tudi kapetan Luka Dončić, ki je bil s 36 točkami, 11 skoki in 10 asistencami igralec tekme. V zadnji sekundi je imel celo met za tri točke, ki bi prinesel zmago za 29 točk in prvo mesto v skupini. "Najprej sem si rekel, da jih dobimo vsaj za 10, da ne naredimo kakšne napake. Malo sem jezen, da nisem dal tiste trojke." V zadnji četrtini je bil videti precej utrujen. "Malo, samo malo. Ne preveč," je priznal z nasmehom.

Dončić: Dva mlada fanta sta se res borila

Jose Nebo je dal 20 točk in imel 12 skokov. Foto: FIBA "Vemo, da smo zelo slabo igrali na prvi tekmi. Vedeli smo, kaj moramo narediti. Pogovorili smo se. In bila je povsem drugačna tekma," pa je dva različna obraza Slovenije poudaril Dončić. "Vsi smo igrali z več energije. Jaz sem kot kapetan to postavil. Stergar je prišel, pa skoraj ni igral na prvi tekmi, pa je naredil dober posel. Tudi Cerkvenik. Dva mlada fanta sta se res borila. Vsaka čast njima in celotni ekipi." Miha Cerkvenik je dal osem točk, Leon Stergar, ki je zaradi odsotnega Alekseja Nikolića začel v prvi peterki, pa šest. Tudi Gregor Hrovat je imel proti Novi Zelandiji zelo pomembno vlogo, z energijo v obrambi, pa tudi s 14 točkami in sedmimi skoki. "Zdaj imamo dva dni časa do tekme z Grčijo, ki ju moramo izkoristiti za dobro pripravo in znova pokazati, kako se bori za slovenski dres."

"Vemo, kdo je Giannis. A ni samo on."

"V polfinalu ali v finalu, v vsakem primeru bo treba čez Grčijo," se je proti soboti ozrl Dončić. Pred turnirjem smo namreč vsi mislili, da bo do tega dvoboja prišlo šele v nedeljskem finalu. Giannis Antetokounmpo in soigralci jih zdaj čakajo že na sobotni polfinalni tekmi. "Zelo težko bo. Vemo, kdo je Giannis. A ni samo on. Imajo tudi druge, ki ga znajo dobro zaposliti, imajo dobre strelce," je še poudaril Dončić. Bo pa Antetokounmpo v soboto precej bolj spočit, saj je izpustil četrtkovo tekmo z Egiptom (93:71), že proti Dominikanski republiki pa je igral samo 18 minut, a vseeno dal 32 točk. Grčija je obe svoji tekmi dobila.