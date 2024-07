Hrvaška slavi veliko zmago: "To je bil Luka Tragic"

Čeprav so v slovenskem taboru pred tekmo s Hrvaško poudarjali, da jih čaka izjemno težka naloga, pa verjetno tudi največji navijači in optimisti hrvaške izbrane vrste niso pričakovali, da se bo njihova reprezentanca tako poigrala s povsem razglašeno Slovenijo, ki je popolnoma razočarala. Hrvati so na obračunu s Slovenci vodili tudi z 29 točkami naskoka, na koncu so zmagali s 108:92, ob tem pa so imeli vseh 40 minut dogajanje na igrišču pod svojim nadzorom.

Luka Dončić po porazu:

Za to se jim, iskreno, ni bilo treba pretirano naprezati, saj so varovanci Aleksandra Sekulića igrali brezidejno, brez energije, večina je delovala, kot da komaj čaka, da zapusti parket. Na manko energije sta po tekmi opozorila tako Sekulić kot Dončić, ki je sicer tekmo končal pri trojnem dvojčku (26 točk, 11 skokov, 10 asistenc). A tudi on nikakor ni bil pravi, v devetih poskusih ni zadel niti ene trojke in je tako prekinil niz 165 tekem v dresu Dallasa in slovenske izbrane vrste, na katerih je vselej zadel vsaj eno trojko. Nad igro svoje zasedbe je bil razumljivo navdušen selektor Sesar.

Hrvaška je v torek naravnost blestela. Foto: FIBA

"Čestitam svojim igralcem, mislim, da smo popolnoma izpolnili načrt. V vsakem trenutku smo vedeli, kaj želimo narediti, koga napasti in, kar je najpomembneje, vsako sekundo smo vedeli, kako igrati obrambo proti Dončiću," je na novinarski konferenci po tekmi poudaril Sesar. "Poudariti želim, da smo ekipa in tako tudi igramo. Čeprav se sliši klišejsko, pa res igramo vsi za enega in eden za vse. V vsakem trenutku najdemo najboljšega igralca in položaj. Ko je delovalo, da se bo Slovenija vrnila, je Filipović prevzel odgovornost." Ta je zadel kar šest trojk iz sedmih poskusov.

"Fantom sem pred tekmo dejal, Slovenija ima Dončića, ki igra 1:4, je eden najboljših. A če pogledamo naš kader, Hezonja na trojki – nimajo odgovora, Šarić na štirici – nimajo odgovora, Zubac na centru – nimajo odgovora. Fante sem želel prepričati, da so boljši od njih. Dončića imam poleg Jokića za najboljšega košarkarja na svetu, a očitno je, da ni v dobrem stanju, da je utrujen in ima težave s kolenom," je še dejal Sesar.

Slovenci so bili povsem razglašeni in brez možnosti. Foto: FIBA

Hrvati slavijo veliko zmago

Veliko zmago svoje reprezentance je pozdravila tudi hrvaška javnost, ki je po nekaj letih razočaranj in slabših rezultatov brez uvrstitev na velika tekmovanja dobila nov val optimizma. "Ta zmaga je vsekakor (dozdajšnji) vrhunec Sesarjeve Hrvaške in kazalnik, da se košarka po letih in letih trpljenja vrača k nam, vendar je to dolg proces in zato ne smemo biti razočarani ali jezni, če se na koncu ne bodo uvrstili na olimpijske igre. Slovenija je daleč najresnejši nasprotnik, ki ga je premagala Sesarjeva Hrvaška, a ne smemo se delati, da Slovenci pri tem niso igrali velike vloge, saj so igrali daleč pod ravnijo, kot so jo prikazali na prejšnjih olimpijskih igrah, zdaj Šariću in Zubcu preprosto niso bili zmožni obrambno parirati pod koši, niti niso bili kos razpoloženim strelcem," so zapisali pri Indexu.

"Hrvaška priznava samo zmagovalce, košarkarji pa to že dolgo niso več, 29 let je od zadnje kolajne, 29 let frustracij ob neverjetnih porazih v izločilnih dvobojih vseh velikih tekmovanj, kamor se je uvrstila. Medtem ko so v tem obdobju številne medalje osvajali rokometaši, vaterpolisti in rokometaši, je košarka postala grdi raček hrvaškega športa in padla skoraj na dno evropske hierarhije. Ta zmaga proti Sloveniji navdaja z optimizmom," so še zapisali.

Slovence v četrtek čaka obračun z Novo Zelandijo, Hrvaško že danes. Foto: FIBA

"V Pireju je bil Luka Tragic (tragičen, op. p.). Neverjetna Hrvaška uničila Dončića in razglašene Slovence," se niso zadrževali pri hrvaškem Jutarnjem listu. Klavrn slovenski dan so pospremili tudi drugod, srbski Blic je zapisal, da je "Slovenija doživela poraz za zgodovino. Hrvaška se je poigrala z njimi". Na portalu Basket News pa so zapisali, da je "Hrvaška razbila Slovenijo. Dončić je dosegel trojni dvojček, a je imel ogromno težav v igri, Slovenija pa je zabeležila noč za pozabo". Slovenci si zdaj zagotovo želijo prav tega, pozabiti dogajanje v torkovem večeru in se osredotočiti na četrtek, ko bodo proti Novi Zelandiji (16.30) lovili nujno zmago v boju za polfinale in ohranjanje možnosti in sanj za preboj na druge olimpijske igre v zgodovini.

Edo Murić po porazu:

Preberite še: