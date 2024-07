Za uvod polom razglašene Slovenije proti Hrvaški

Slovenija : Hrvaška 92:108 Strelci: Dončić 26 (8/14 za 2, 0/9 za 3, 11/11 prosti meti; 11 sk., 10 as.), Prepelič 19 (4/11 za 3), Nebo (9 sk.) in Čančar 12, Hrovat 7, Nikolić 6, Dimec 4, Dragić in Murić 3; Filipović 21 (6/7 za 3), Šarić 19 (10 sk., 10 as.), Zubac 18 (8 sk.)

Slovenski košarkarji so na najslabši možen način odprli kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Pireju. Slovenci ob povsem razglašeni predstavi tako v obrambi kot v napadu vse od prve do zadnje minute niso bili kos razpoloženim Hrvatom, ki so se razveselili prve zmage v skupini A in hkrati tudi prvega uspeha proti Sloveniji po petih zaporednih porazih. Zasedbo Aleksandra Sekulića, ki je pokazala eno najslabših predstav v zadnjem obdoboju, zdaj v boju za polfinale v četrtek čaka še srečanje z Novo Zelandijo (16.30), ki se bo pred tem v sredo pomerila še s Hrvaško. V primeru uvrstitve v polfinale, kamor se bosta uvrstili najboljši dve ekipi skupine, pa se bo za olimpijsko vstopnico pomerila z najboljšima ekipama iz skupine, ki jo sestavljajo Grčija, Dominikanska republika in Egipt. V skupini B je sicer danes Dominikanska republika z 90:77 premagala Egipt.

Hrvati so bili boljši tekmec praktično skozi celotno srečanje, Slovenci so iz igre metali le z 39-odstotno uspešnostjo (28/71 met iz igre), zadeli so devet trojk v kar 38 poskusih, s tem da so prvo trojko v statistiko vpisali šele ob koncu prvega polčasa. Hrvati so bili na koncu boljši v praktično vseh statističnih prvinah, skok so dobili 40:33, zbrali so kar 34 asistenc, Slovenci le 18. Luka Dončić je bil s 26 točkami, 11 skoki in desetimi asistencami najboljši strelec srečanja, a se tudi on ni proslavil, devetkrat je poskusil za tri, a niti en njegov poskus ni našel poti skozi obroč. Za Hrvšako je Goran Filipović zadel kar šest trojk iz sedmih poskusov in bil z 21 točkami najbolj učinkovit, trojni dvojček je dodal Dario Šarić (19 točk, 10 skokov, 10 asistenc).

Foto: FIBA

Klavrn met in porozna obramba

Slovenci so boj za olimpijske sanje začeli v pričakovani peterki – Aleksej Nikolić, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Josh Nebo, ki je tako vknjižil prvi uradni nastop za slovensko izbrano vrsto. Josip Sesar je na drugi za uvod v ogenj poslal Gorana Filipovića, Jaleena Smitha, Maria Hezonjo ter NBA košarkarja Ivico Zubca in Daria Šarića, ki je s črte prostih metov Hrvaško tudi povedel v vodstvo z 1:0. Na drugi strani je po minuti igre za Slovenijo kot prvi zadel Nebo, ki je zabil po Dončićevi izjemni podaji na alley-oop. Slovenci so imeli v prvih minutah ogromno težav z metom z razdalje (0/5 za 3), kar so Hrvati izkoristili in po trojki Šarića po dobrih štirih minutah igre povedli s 13:4. Zatem se je s črte prostih metov z enim unovčenim metom med strelce vpisal tudi kapetan Dončić, Hrvati pa so po košu Filipovića prvič na obračunu povedli z dvomestno razliko (15:5).

Slovenci tudi v nadaljevanju prve četrtine niso našli pravega ritma, prednost Hrvaške pa je rastla iz napada v napad. Po lahkem košu Tonija Nakića je prednost Hrvaške znašala že kar 18 točk (31:13), s tremi zadetimi prostimi meti pa je izid prve četrtine postavil Nikolić (16:31). Slovenci so v klavrnih prvih desetih minutah zgrešili vseh osem poskusov za tri točke (4/17 met iz igre), ob tem pa je bila porozna tudi igra v obrambi, Hrvati so zbrali sedem skokov več (16:9), zadeli pa so štiri mete za tri iz sedmih poskusov.

Ivica Zubac je v prvem polčasu dosegel 14 točk. Foto: FIBA

Prva trojka v 15. poskusu

Tudi druga četrtina ni prinesla "prebujenja" v slovenski igri, zasedba Aleksandra Sekulića je sedem minut pred koncem prvega polčasa po košu Klemna Prepeliča znižala zaostanek na 24:36, a je Hrvaška nato odgovorila s petimi zaporednimi točkami. Slovenija je svojo prvo trojko na tekmi dosegla šele dobro minuto pred koncem druge četrtine, ko je v 15. poskusu zadel Prepelič (38:50). Prednost Hrvatov je bila sicer ves čas dvomestna, s trojko pa je izid prvega polčasa postavil Dragić, ki je zadel za 41:54.

Slovenci so imeli v prvem polčasu katastrofalen met iz igre (11/36), ob dveh dvojkah v zaključku pa se je na odmor podala z izkoristkom 2/17 meta za tri. Hrvati so na drugi strani zadeli devet trojk in 19 poskusov, občutno so bili boljši tudi v igri pod obročema (skok 27:18). Slovenski južni sosedje so zbrali tudi 19 asistenc, Slovenci le pet. V slovenskem taboru je Dončić v prvem polčasu dosegel 16 točk (4/16 met iz igre, 0/6 za 3), Prepelič jih je dodal osem. Pri Hrvaški je Zubac 14 točkam dodal še sedem skokov.

Vlatko Čančar je na začetku tretje četrtine Slovenijo popeljal na -10, a so Hrvati ekspresno odgovorili. Foto: FIBA

Tekma zaradi tehničnih težava prekinjena

Po minuti igre v tretji četrtini je Čančar s trojko Slovenijo popeljal na -10 (46:56), a je upanje znova hitro zamrlo, saj so Hrvati dosegli naslednjih sedem zaporednih točk. Po dveh zaporednih trojkah Filipovića je prednost Hrvaške pet minut pred koncem tretje četrtine narasla na kar 73:53. Dobri dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine je bila tekma zaradi težav s semaforjem na enem izmed košev v dvorani ob vodstvu Hrvaške z 81:60 za več kot 20 minut prekinjena. Tudi premor pa ni prinesel spremembe v igri, Hrvati so še naprej brez težav držali vse niti igre v svojih rokah, ob koncu tretje četrtine so vodili s 93:68.

Hrvaški košarkarji so že več kot sedem minut pred koncem po košu Danke Brankovića dosegli stotico (100:73), vprašanje o zmagovalcu pa je bilo sicer odločeno že pred tem. Tudi na račun tega se je že slabe tri minute pred koncem na klop usedel slovenski kapetan Dončić, ki je le nejeverno zmajeval z glavo. Slovenci so nato do konca le še malce omilili visok zaostanek, ki je znašal največ 29 točk. Na koncu so se Hrvati veselili zaslužene zmage s 108:92.

Slovenci so sicer v pripravljalnem obdobju zabeležili dve zmagi in en poraz. Najprej so klonili v Vilni proti Litvi (86:92), ki so jo nato premagali v Stožicah (70:68), v petek pa so bili doma boljši še od Brazilije (86:80).

Seznam slovenske reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka.

Pred igrami v Barceloni leta 1992 je Slovenija na kvalifikacijskem turnirju odigrala svoje nasploh prve uradne tekme in ji je za uvrstitev na OI zmanjkala zgolj ena zmaga. Slovenci so se v lov za olimpijsko vozovnico drugič podali leta 2008 v Atenah, ko so jih v četrtfinalu zaustavili reprezentanti Portorika. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pa so bili uspešni pred tremi leti v Kaunasu, ko so v velikem finalu ugnali Litvo ter nato na igrah v Tokiu končali na izjemnem četrtem mestu.

Kvalifikacije za OI, 1. krog:

Torek, 2. julij: