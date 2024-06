Turški Galatasaray je danes sporočil, da se je razšel s slovenskim reprezentantom Klemnom Prepeličem, sodelovanje pa so končali tudi s Coreyjem Waldnom.

Klemen Prepelič, ki bo v kvalifikacijah za olimpijske igre znova eden izmed glavnih nosilcev slovenske igre, se bo v Pirej podal kot prost igralec. Slovenski košarkar namreč ni več član turškega Galatasaraya, je danes potrdil klub. "Razšli smo se z našima košarkarjema Coreyjem Waldnom in Klemnom Prepelicem, ki sta v sezoni 2023-24 nosilna naš rumeno-rdeči dres. Obema se zahvaljujemo za njihove predstave in trud ter jim želimo uspeha v nadaljevanju kariere," so zapisali pri turškem klubu.

31-letni slovenski košarkar se je h Galatasarayju preselil konec lanskega decembra, potem ko je pred tem nekaj tednov nosil dres Cedevite Olimpije. Izkušeni slovenski košarkar je še ob začetku priprav slovenske izbrane vrste v Zrečah pred dobrima dvema tednoma dejal, da se nadeja podaljšanja sodelovanja s turškim klubom, s katerim je imel ob sklenjeni pogodbi možnost podaljšanja za eno leto v primeru interesa tako z njegove kot tudi z njihove strani, a do tega na koncu ni prišlo. Prepelič je sicer v Zrečah zanikal tudi možnosti in namigovanja, da bi v prihajajoči sezoni znova oblekel dres Olimpije, a kot kaže, zdaj znova obstaja možnost, da se bo Slovenec vrnil v Ljubljano. A še pred pogledom v prihodnost klubskega udejstvovanja, se bo "Prle" osredotočil na delo v izbrani vrsti.

Prepelič je sicer v Turčiji kazal dobre predstave, v rednem delu sezone turške lige je v povprečju dosegal 15,1 točke in 5,7 asistence na tekmo. V preteklosti je zastopal še vrste Valencie, kjer je preživel tri sezone, med drugim pa je igral še za Branik Maribor, Helios, Banvit, Oldenburg, Limoges, Levallois Metropolitans, Real Madrid in Joventut.

