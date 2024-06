Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek v Stožicah na tretji in hkrati zadnji pripravljalni tekmi pred kvalifikacijskim turnirjem za olimpijske igre s 86:80 premagala Brazilijo in se tako z zmago podaja na pot v Grčijo. Slovenski selektor Aleksander Sekulić še ni storil dokončnega reza pri določitvi dvanajsterice, ki bo potovala v boj za Pariz, je za veseljem pozdravil vrnitev Luke Dončića v izbrano, ki je blestel z 32 točkami.

"Ni še napočil trenutek, odločitev bomo sprejeli v soboto zvečer oziroma v nedeljo," je po zadnji pripravljalni tekmi predstavnikom sedme sile o morebitni končni dvanajsterici, ki bo potovala na kvalifikacije za olimpijske igre dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, pod vodstvom katerega trenira še štirinajst košarkarjev, pred potjo v Pirej pa se bosta tako poslovila še dva. V četrtek je slovenski selektor opravil prvi rez, potem ko se je odločil, da bo mesto naturaliziranega košarkarja pripadlo Joshu Nebu, ki je dobil prednost pred Mikom Tobeyjem.

Josh Nebo je dobil prednost pred Mikom Tobeyjem.

"Odločitev, da se poslovi Mike je bila težka, pri vsakem košarkarju, ki zapusti reprezentanco ni enostavno. To je zame najtežji del, zaslužil si je mesto v reprezentanci, tako kot tudi dva fanta, ki se bosta še morala posloviti. Z Mikom smo v super odnosih, ne vem, zakaj ne bi bili tudi v nadaljnje, tudi dogovor je takšen, da če bi se karkoli zalomilo, je pripravljen vskočiti nazaj. Sam sem nad Joshem pozitivno presenečen, ekipi se je šele pridružil, fante je šele spoznal pa je predan temu in skuša pomagati reprezentanci. Imamo srečo, z Luko pa so stvari na parketu še lažje. Čim bolj skušamo poenostaviti igro. V prvi vrsti pa je na koncu vse odvisno od igralcev," je v zvezi s pomembno odločitvijo dejal Sekulić.

Trenutni seznam reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka, Jan Špan.

Po dogovoru visoka minutaža Dončića

Ta je danes prvič na delu videl tudi Luko Dončića, ki je po ponedeljkovem prihodu v reprezentanco prvič oblekel slovenski dres in bil na koncu z 32 točkami, sedmimi skoki in prav toliko asistencami prvo ime tekme. Na parketu je preživel skoraj 32 minut. "Cilj je bil, da danes odigra 30 minut, takšen je bil dogovor. Je utrujen, a smo se štabom in tudi z njim pogovarjali, da potrebuje minute, da pride nazaj v ritem, ne glede na to, da je še nedolgo nazaj zelo naporno končnico. Sigurno je prisotna utrujenost, a je res maksimalno motiviran in si želi čim prej spet priti v pravi ritem. Mislim, da ima Luka za sabo dovolj izkušenj in tekem na najvišjem nivoju, da zna sam oceniti kdaj in kje je njegova meja, tako da moramo tukaj zaupati njemu. Sam se vsega zaveda, na koncu pa je odločitev njegova," je o obremenitvah Dončića dejal Sekulić.

Dončić je na parketu preživel skoraj 32 minut.

Slovenci bodo po kratkem obdobju priprav v nedeljo odpotovali v Grčijo, prva tekma jih nato čaka v torek. "Moramo biti pripravljeni na vse in hkrati taktično raznovrstni, da lahko presenetimo nasprotnika. Manjka nam skupnih treningov, zato smo skušali čim bolj poenostaviti našo igro tako v obrambi kot v napadu, da so se lahko košarkarji, ki so prišli kasneje, lažje vklopili. Nismo v idealni situaciji, a verjetno so vse ekipe v podobnem položaju," je prepričan Sekulić, ki se strokovnim štabom že pospešeno pripravlja na prva dva tekmeca. "Ves čas se že pripravljamo na tekmece. Nova Zelandija igra zelo agresivno v obrambi, veliko tečejo. Hrvaška pa ima izjemno dobro začetno peterko, imajo izkušnje in dobro zasedbo. Sigurno se obeta že izredno zanimiv prvi obračun," je še dodal Sekulić.

Nebo o sodelovanju z Dončićem

Prvič pa si je košarkarski oder z Dončićem v petek delil Nebo, ki je uspešno unovčeval večino Dončićevih asistenc in že v prvem skupnem obračunu s slovenskim kapetanom dokaj hitro našel skupni jezik na parketu. "Odigrali smo dobro tekmo, vsi smo dali ogromno energije. Igrati s košarkarjem kot je Luka zame res olajša delo na parketu. Pa ne le zame, temveč za vse. Pozna se, da sva prvič igrala skupaj, tako da nisem še tam, kjer si želimo biti, a je odličen košarkar. Vesel sem, da lahko igram z njim, pa ne le z njim temveč s celotno ekipo in da lahko predstavljam Slovenijo. Veselim se priložnosti, ki sem jo dobil, upam, da nas prihodnji teden čaka odličen turnir, kjer bomo dosegli zastavljene cilje," je po zadnji pripravljalni tekmi dejal Nebo.

Foto: www.alesfevzer.com

Proti nastopom v Grčiji pa z vnemo že pogleduje tudi Klemen Prepelič. "Pripravljalno obdobje je vedno dobro zaključiti z zmago. Brazilija je sigurno dober test, nismo pa se na njih pripravljalni v tolikšni meri kot na tekmi z Litvo. Verjamem, da bomo za Hrvaško dobro pripravljeni in da lahko samozavestno pričakujemo to prvo tekmo. Ko je Luka na parketu, je seveda veliko lažje, vse njegove kvalitete skušamo vklopiti v neko celoto in bilo bi neumno, da mu jemljemo žogo. Pomembno je, da je dobil veliko minut, sam si je želel igrati čim več, da smo se tudi ostali 'spomnili', kako je igrati z njim in sigurno nam je ob njem veliko lažje," je še dejal Prepelič.

