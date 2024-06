Slovenci na krilih izvrstnega Dončića do zmage na generalki

Pripravljalne tekme:

Strelci za Slovenijo: Dončić 32 točk (11/19 met iz igre, 7 sk., 7 as.), Nikolić 14, Nebo 10 (4/5 met iz igre), Hrovat 8, Čančar 7, Dragić 6, K. Prepelič 6, Dimec 2, Murić 1

Slovenija se je v zadnjem tednu dvakrat pomerila z Litvo in iztržila polovičen izkupiček, Luka Dončić, ki se je reprezentanci pridružil v ponedeljek, pa je torkovo tekmo v Stožicah spremljal zgolj kot gledalec. Tokrat ga je Aleksander Sekulić uvrstil v kader, Dončić pa je že ob predstavitvi prejel huronske in stoječe ovacije občinstva v Stožicah. Zvezdnik Dallasa je tekmo začel v prvi peterki, ob njem pa so se Brazilcem ob prvem skoku za žogo zoperstavili še Aleksej Nikolić, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Josh Nebo, ki je v četrtek tudi dokončno ostal edini naturalizirani košarkar v izbrani vrsti, potem ko je Sekulić v četrtek po skupnem dogovoru prečrtal Mika Tobeyja.

Josh Nebo Foto: www.alesfevzer.com

Prvi koš iz igre je Slovenija dosegla po slabih dveh minutah igre, ko je Dončić navdušil s podajo čez celotno igrišče, po kateri je Dragić položil na drugi obroč za 3:4. Zatem je svoj prvi koš dosegel tudi slovenski kapetan, ki je z metom s polrazdalje s fadeawaya znižal zaostanek Slovenije na 5:6. Sledil je niz Brazilije, ki je odgovorila z delnim izidom 6:0, zato je bil slovenski selektor štiri minute pred koncem prve četrtine primoran vzeti prvo minuto odmora. Brazilci so nato ušli že na +9 (16:7), v prednosti pa so bili tudi ob koncu prve četrtine, ki so jo dobili z 18:12.

Čančar za izenačenje, Nikolić za vodstvo

Tudi na začetku druge četrtine so imeli Brazilci nadzor nad dogajanjem na igrišču, nato pa je vendarle sledil odgovor Slovenije. Najprej je s petimi zaporednimi točkami Slovenijo po dobrih štirih minutah igre v drugem delu na le koš zaostanka (22:24) popeljal Dončić, 4:34 pred koncem prvega polčasa pa je po protinapadu Slovenijo za izenačenje na 26:26 zabil Čančar. Za nameček je selektor Brazilije Aleksandar Petrović zatem prejel še tehnično napako, Slovence pa je nato v prvo vodstvo popeljal Nikolić. Zatem so Slovenci dodali na plin in prevzeli vajeti igre v svoje roke, na polčas pa so se podali s prednostjo 41:37. Ta je bil v prvem polčasu s 15 točkami z naskokom najboljši strelec, Nikolić je dodal devet točk. Pri Brazilcih sta jih po osem dosegla Cristiano Felicio in kapetan Marcelinho Huertas.

Aleksej Nikolić je v prvem polčasu dosegel devet točk. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci iz dvomestne prednosti le na +1

Po dobri minuti igre v tretji četrtini je za prvo dvomestno vodstvo Slovenije poskrbel Dončić, ki je položil žogo skozi obroč za vodstvo z 48:37, ob njegovih potezah pa se je v Stožicah večkrat slišalo vzklike "MVP, MVP!" Slovenski kapetan je večkrat zablestel tudi v navezi z novim soigralcem Nebom, ki je pod košem uspešno zaključeval asistence Ljubljančana. A Brazilci se niso predali, slabi dve minuti pred koncem tretjega dela je goste s košem na -4 približal Georginho De Paula, ki je nato zadel še za tri za 59:62. Ob koncu tretje četrtine pa je Brazilce dokončno med žive vrnil Didi Louzada, Slovenci pa so v zadnjo četrtino odnesli le točko prednosti (62:61).

Sledile so nove fenomenalne poteze Dončića, ki je slabih sedem minut pred koncem zadel trojko za vodstvo s 73:65. Na drugi strani se je pri gostih v drugem polčasu razigral Bruno Caboclo, ki je goste držal v igri. A ne za dolgo, štiri minute pred koncem je trojko za vodstvo s 85:72 zadel Hrovat, ki je s tem tudi dokončno zapečatil usodo tekme. Do konca so Slovenci sicer dosegli le še eno točko, Brazilci pa so se jim uspeli približati na -6, Slovenija je na koncu slavila s 86:80.

Dončić je srečanje končal pri 32 točkah. Foto: www.alesfevzer.com

Dončić je na koncu srečanje končal pri 32 točkah, sedmih skokih in sedmih asistencah, Nikolić je dodal 14 točk, Nebo pa deset. Pri Braziliji je prednjačil z 19 točkami. Brazilci so bili na koncu boljši v skoku (37:26), so pa Brazilci izgubili kar 21 žog, Slovenci pa sedem.

Sekulić se bo moral sicer do nedelje zahvaliti še dvema igralcema. V reprezentanci je zdaj štirinajst igralcev, na olimpijskih kvalifikacijah v Pireju od 2. do 7. julija pa bo lahko nastopilo le dvanajst košarkarjev. Tam Slovenijo čakata najprej obračuna s Hrvaško in Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. Prva tekma s Hrvati bo na sporedu 2. julija ob 20. uri, druga z Novo Zelandijo pa dva dni kasneje ob 16.30.

Seznam reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka, Jan Špan

