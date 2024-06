"Boleča" dilema Luke Dončića #video

Luka Dončić ob vrnitvi v izbrano vrsto o sezoni v dresu Dallas Mavericks, poškodbah, slovenski reprezentanci in bližajočem se kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah, na katerem bo Slovenijo kot kapetan skušal popeljati do vstopnice za Pariz. "Ni se bilo tako enostavno odločiti predvsem zaradi vseh poškodb in dolžine naše sezone, a zdaj sem tukaj in v čast mi je, da sem tu," je ob snidenju s slovenskimi mediji povedal Dončić.

Potem ko so v ponedeljek družbena omrežja preplavili videi Košarkarske zveze Slovenije, ob katerih je postalo jasno, da bo vnovič zaigral za slovensko izbrano vrsto, je zvezdnik Dallas Mavericks hitro zavihal rokave, se svojim soigralcem pridružil na treningih in začel piliti formo pred ponedeljkovim odhodom v Grčijo. Slovenski košarkar je kljub naporni sezoni, v kateri je z Dallasom prvič zaigral v finalu lige NBA, še enkrat več potrdil svoje besede in dokazal, da mu je igranje za slovensko reprezentanco v neizmerno čast.

Dončić je poslal posebno sporočilo slovenskim nogometašem, ki jih v ponedeljek na Euru čaka osmina finala:

Kljub temu so senco dvoma po koncu sezone NBA na odločitev slovenskega košarkarskega virtuoza metale številne težave s poškodbami. Naporna sezona je terjala svoj davek, Dončić je tekmo za tekmo ob izjemno fizični igri na seznam le dodajal bolečine, ki jih ob izjemno napornem ritmu ni imel časa sanirati. Ravno zato je marsikdo pomislil, da si bo najboljši igralec finala zahodne konference lige NBA vzel odmor in poletje namenil regeneraciji, a Dončić se je v ponedeljek z nasmeškom pojavil na vratih enega izmed ljubljanskih hotelov, kjer priprave preživlja slovenska izbrana vrsta.

"Ni se bilo tako enostavno odločiti predvsem zaradi vseh poškodb in dolžine naše sezone, a zdaj sem tukaj in v čast mi je, da sem tu. Nisem dvomil, nisem niti veliko razmišljal, vedel sem, da bom na koncu del reprezentance. V končnici sem imel fokus res samo na Dallasu in tekmah, sam pri sebi pa sem vedel, kako bo. Pri klubu vedo, da bom vedno igral, če bom le lahko, tako da tukaj nekih dilem ni bilo," je slovenskim predstavnikom sedme sile pred četrtkovim treningom v Stožicah dejal Dončić.

Dončić o poškodbah in Joshu Nebu:

"V igranju košarke najbolj uživam, res sem vesel, da je to moja služba, vsakič, ko se zbudim in me čakata trening ali tekma, sem vedno vesel. Igranje za reprezentanco mi je vedno v čast. Rad igram za Slovenijo, tako kot vedno rečem, ko bom le lahko, bom igral za izbrano vrsto," je bil še jasen slovenski kapetan.

Stanje s poškodbami iz dneva v dan boljše

Čeprav o težavah s poškodbami že med sezono NBA ni želel razpredati, pa je bilo večkrat jasno, da slovenski košarkar konkretno stiska zobe, da bi le lahko pomagal svoji ekipi. "Vse poškodbe so me ovirale, potem sem se na vse skupaj nekako navadil in padel v ritem tekem, ker so si tekme res sledile dan za dnem. Kar zadeva moje koleno, ne bi šel v podrobnosti, gre pa vse skupaj na bolje dan za dnem," je svoje trenutno fizično stanje pozitivno ocenil slovenski košarkar.

Čeprav je od njegove zadnje tekme klubske sezone minil šele dober teden, pa je Dončić že obrnil nov list. "Seveda poraza v finalu lige NBA ne moreš kar na hitro pozabiti, a takšne stvari dojemam kot motivacijo za naslednjo sezono. Vemo, kako težko se je sploh pribiti do finala, koliko moraš vlagati, da sploh prideš do tja. To je bila za nas dobra lekcija in zdaj se moramo iz tega kaj naučiti," se je proti klubski sezoni obrnil Dončić, ki ima zdaj fokus znova le pri dresu s slovenskim grbom.

Dončić na treningu:

Pogled proti Pireju ... pa tudi Parizu?

Slovenskega košarkarja v petek na pripravljalni tekmi v Stožicah proti Braziliji (20.00) čaka tudi prvo srečanje v letošnjem poletju, ki bo prvi in ob tem upamo, da ne tudi zadnji, vrhunec doživelo prihodnji teden, ko se bodo Slovenci podali v boj za olimpijske sanje. V Pireju jih najprej v prvem delu čakata tekmi s Hrvaško v torek in z Novo Zelandijo v četrtek, nato pa boj za polfinale in finale, kjer bo zagotovo imela svojo računico gostiteljica Grčija.

"V Pireju pričakujemo izjemno atmosfero, vemo, da so Grki zelo glasni, vemo, kam gremo, in pričakujem podobno, kot je bilo na vseh gostovanjih tam. Čakajo nas izjemni nasprotniki, na čelu z Grki in Giannisom Antetokounmpom. Mislim, da nihče nima odgovora na to, kako ga ustaviti, vsi vemo, kakšen igralec je. Ustaviti ga je težko, lahko le nekoliko omejimo njegov doprinos," je bil jasen Dončić, ki kljub zahtevnim tekmecem verjame, da lahko z ekipo še drugič poseže po olimpijski vozovnici.

Luka Dončić pravi, da je stanje s poškodbami iz dneva v dan boljše. Foto: Jakob Pintar/STA

"Nastop na olimpijskih igrah bi pomenil ogromno, ne samo meni, ampak celotni ekipi in verjamem, da tudi celotni Sloveniji. Uvrstiti se na olimpijske igre ni preprosto, to nam je uspelo enkrat do zdaj in v čast nam bi bilo, da nam to uspe še enkrat. Ne vem, ali bi rekel, da bo ta turnir težji od tistega v Litvi, tudi takrat je bilo težko. Grki imajo izjemno ekipo, tudi preostale ekipe so odlične. Najprej se bomo osredotočili na Hrvaško in Novo Zelandijo, potem se bomo pa pogovarjali, kako naprej," si želi korak za korakom proti želenemu cilju stopiti 25-letni košarkar.

Spomin na Tokio

Ta je bil pred tremi leti s Slovenijo v Tokiu le streljaj oddaljen od olimpijskega odličja, Slovenija pa je turnir po nesrečnem porazu v polfinalu proti Franciji in nato še po porazu proti Avstraliji končala na četrtem mestu. "V Tokiu nam je res le malce zmanjkalo, pogosto se spomnim na tiste trenutke. Mislim, da smo imeli res nesrečo, vse poletje smo garali, želeli smo si osvojiti medaljo, a se na koncu ni izšlo. To je za nas zdaj samo še nadaljnja motivacija," je bil jasen Dončić.

V Pireju bo nosil kapetanski trak. Foto: Jakob Pintar/STA

Ljubljančan je z nasmeškom na treningih in v izbrani vrsti znova pozdravil tudi povratnika po poškodbi Vlatka Čančarja in Eda Murića, ki je v Lukovi odsotnosti na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah z Litvo nosil kapetanski trak. A ta bo zdaj znova pripadel Dončiću. "Vesel sem, da je Edo spet z nami. Kapetan bom ostal jaz, tudi on se je s tem strinjal, on pa je tisti, ki raje govori (smeh, op. p.), zato nas bo on z besedami motiviral pred tekmami, v tem res uživa," je o vlogah povedal Dončić.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je ob boku Dončićevega medijskega udejstvovanja danes s strokovnim štabom tudi dokončno sprejel odločitev, komu bo v letošnjih kvalifikacijah pripadla vloga naturaliziranega košarkarja. Od reprezentance se je tako poslovil Mike Tobey, ki ga bo ob svojem debiju zamenjal član milanske Olimpie Josh Nebo. Ta bo v navezi z Dončićem in v igri pick and roll pomembno slovensko orožje. "Za zdaj še nismo trenirali igre pet na pet, vsaj odkar sem jaz tukaj. Danes nas čaka prvi takšen trening, zato bom lahko več povedal po petkovi tekmi z Brazilijo," je še sklenil Dončić.

Preberite še: