"Tu se počutim res dobro in sem hvaležen za to priložnost," je v Stožicah po torkovi zmagi Slovenije nad Litvo (70:68) na pripravljalni tekmi na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Stožicah razlagal novopečeni slovenski državljan in tudi reprezentant Josh Nebo, ki se veseli petkove tekme, na kateri bi lahko prvič združil moči tudi z Luko Dončićem.

Potem ko je pretekli teden po dolgem čakanju vendarle prejel vsa ustrezna soglasja in dokumente za urejeno naturalizacijo in prisegel kot slovenski državljan, se je novopečeni član milanske Olimpie Josh Nebo ekspresno pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, ki jo prihodnji teden čaka kvalifikacijski lov na olimpijske igre, ki bi bile za slovensko košarkarsko izbrano vrsto druge v nizu in tudi zgodovini. Še pred tem slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića čaka še zadnji rez pred potjo v Pirej, zagotovo največja dilema pa bo, komu bo pripadla vloga naturaliziranega košarkarja.

Za to mesto novopečeni slovenski državljan Nebo bije boj z dotedanjim članom izbrane vrste, ki je s Slovenijo zaigral tako na olimpijskih igrah kot na evropskem in svetovnem prvenstvu, Mikom Tobeyjem, ki je v torek na pripravljalno tekmo v podporo slovenskim nogometašem na Euru vkorakal v dresu slovenske nogometne reprezentance. Medtem ko je Tobey v zadnjih letih že postal eden od stebrov slovenske izbrane vrste, pa se je v torek prvič slovenski publiki predstavil tudi Nebo, ki je na obeh tekmah z Litvo dosegel devet točk, po obračunu v Stožicah pa je prvič stopil tudi pred mikrofone slovenske sedme sile.

"Tu se počutim res dobro," je dejal Nebo. Foto: www.alesfevzer.com

"Trenutno se še malo lovimo, iščemo naš ritem, gradimo kemijo v ekipi, hkrati pa iščemo pravo formo. A mislim, da smo na pravi poti. Vsi fantje so me odlično sprejeli, počutim se dobrodošlega, vsi so zelo prijazni. Tu se počutim res dobro in sem hvaležen za to priložnost. Kar se mene tiče, nisem tukaj samo za to poletje, ampak si želim izbrani vrsti pomagati dolgoročno. Zavezal sem se, da bom reprezentanci na voljo, dokler me bo ta želela. To zame ni le trenutna priložnost, želim si, da bo dolgoročna," je odločno dejal Nebo, ki je v torek devetim točkam dodal še šest skokov, srečanje pa je odprl tudi v prvi peterki.

Čast in veselje nositi slovenski dres

Da bi nekdanji član Žalgirisa in nazadnje Maccabija iz Tel Aviva lahko po Anthonyju Randolphu, Jordanu Morganu in Tobeyju postal še četrti Američan v nizu, ki bi zaigral za slovensko reprezentanco, se je okoli reprezentance začelo šušljati že pred časom, a tako Nebo kot KZS o morebitnem sodelovanju pred pridobitvijo vse ustrezne dokumentacije razumljivo nista želela govoriti. Prejšnji teden je 26-letni košarkar, rojen v Houstonu, vendarle dobil blagoslov, ob tem pa spregovoril tudi o prvih stikih, ki jih je že pred časom navezal s slovensko krovno košarkarsko zvezo.

"Ko se je pojavila priložnost, da zaigram za Slovenijo, ni bilo dilem. Zame je velika čast, da lahko nosim ta dres in igram za slovensko izbrano vrsto, s katero se želim boriti za nastop na olimpijskih igrah. Zelo sem se veselil te priložnosti, sploh dejstva, da lahko igram z vsemi odličnimi košarkarji na čelu z Luko. To je bila priložnost, ki sem jo takoj zagrabil z obema rokama," je dejal.

Biti del slovenske izbrane vrste zanj predstavlja veliko čast. Foto: www.alesfevzer.com

"Ko se je pojavila priložnost, sem bil navdušen. Čeprav sem vedel, da to, da sprejmem to priložnost, pomeni, da ne bom imel prostega poletja oz. poletja za pripravo na naslednjo klubsko sezono, mi ta priložnost s slovensko izbrano vrsto pomeni še veliko več. Ko se je pojavila ta možnost, sem bil zelo vesel, tako kot sem vesel, da se je vse odlično izšlo in sem zdaj tukaj. Imamo ekipo s košarkarji, ki igrajo na visokem nivoju," je prepričan Nebo, ki se je ozrl tudi k internemu boju s Tobeyjem. "Kar se tiče boja z Mikom, sam pri tem nimam besede, to je odločitev vodstva zveze in izbrane vrste. Jaz sem pripravljen na delo, želim si igrati, vesel sem, da sem tukaj, in to je najpomembnejše. Drugo pa ni v mojih rokah," je še dodal Nebo.

Veseli se sodelovanja z Luko Dončićem. Foto: www.alesfevzer.com

Veseli se tudi petkove tekme v Stožicah, na kateri upa, da si bo prvič parket delil tudi z Luko Dončićem, ki je torkovo tekmo v Ljubljani še spremljal kot gledalec, v petek pa naj bi proti Braziliji znova po lanskem svetovnem prvenstvu oblekel dres s slovenskim grbom in se preizkusil tudi v igri in sodelovanju z Nebom. Ravno to ujemanje in naveza bosta verjetno na koncu izmed ključnih dejavnikov pri odločitvi, kateri izmed Američanov s slovenskim potnim listom bo s Slovenijo potoval v Pirej.

"Luka je odličen košarkar. Mislim, da se bova odlično ujela, da bova dobra naveza, sploh glede na stil igre, ki ga oba gojiva. Veselim se priložnosti, da zaigram z njim in vidim, kako bova sodelovala. Luka je izjemen igralec. Mislim, da se bova dobro ujela v igri pick'n'roll in tudi sicer," je o sodelovanju z zvezdnikom Dallasa dejal Nebo.

Upa, da bo najprej dvignil vstopnico za Pirej, nato pa si želi poletje s Slovenijo podaljšati še s potjo v Pariz. "Če bi imel priložnost zaigrati na olimpijskih igrah, bi bilo to nekaj neverjetnega. Pomenilo bi mi vse, sploh ob predpostavki, da se takšne priložnosti pojavijo zelo redko ali pa celo nikoli. To je nekaj, za kar se skušam boriti na vsakem treningu, na vsaki tekmi," je še dodal Nebo.

Slovenija bo drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med 2. in 7. julijem lovila v grškem Pireju. Nastopila bo v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo – v drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na OI pa se bo uvrstila le zmagovalka turnirja.

Preberite še: