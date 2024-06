Slovenci na prvem testu ob debiju Josha Neba ostali praznih rok

Litva : Slovenija 92:86 Strelci: Grigonis 17, Sirvydis 13, Tubelis 12; Nikolić 19, Prepelič K. (15/16 prosti meti) in Dragić (4/9 za 3) po 18, Nebo 9 (8 sk.), Čančar 6, Tobey 4, Hrovat 3, Murić, Cerkvenik, Ščuka, Stergar po 2, Dimec 1, Prepelič B. Twinsbet Arena, gledalcev 5346, sodniki: Laurinavičius, Mačiulis, Borusas (vsi Litva).

Prosti meti: Litva 27:31; Slovenija 28:31.

Met za tri točke: Litva 9:34 (Grigonis 3, Sirvydis 2, Sedekerskis, Tubelis, Bendžius, Lekavičius); Slovenija 8:29 (Dragić 4, Nikolić 2, Hrovat, K. Prepelič).

Osebne napake: Litva 29; Slovenija 25.

Pet osebnih: /.

Slovenci so na prvem pripravljalnem testu v prestolnici Vilne ostali praznih rok. Slovenci niso vodili niti enkrat na celi tekmi, zaostajali so tudi s 14 točkami razlike, se v končnici približali le na točko zaostanka, a do preobrata na koncu ni prišlo. Slovenski košarkarji bodo imeli novo priložnost proti Litvi že v torek v Stožicah. Druga pripravljalna tekma se bo začela ob 18. uri. Nato v isti dvorani v petek sledi še tekma proti Braziliji (20.00).

Ob odsotnosti Luke Dončića je vloga kapetana pripadla povratniku v reprezentanco in na parket Edu Muriću, ob njem se prvič po lanskem poletju vrača tudi Vlatko Čančar. Slovenija, ki s svojo predstavo ni navdušila, je prvo pripravljalno tekmo začela v postavi Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Zoran Dragić, Čančar in z novincem v izbrani vrsti Joshem Nebom. Selektor Aleksander Sekulić je v postavo za tekmo uvrstil trinajst košarkarjev, zaradi slabšega počutja je v hotelu ostal le Jan Špan. Litva na drugi strani sicer nastopa brez glavnih zvezdnikov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa.

Josh Nebo je ob debiju dosegel devet točk in osem skokov. Foto: Lithuanian Basketball Federation

Obe ekipi sta srečanje odprli s številnimi zgrešenimi poskusi v napadu, po dobrih dveh minutah igre je prvi koš na tekmi le dosegel Tadas Sedekerskis, za Slovenijo pa je nato takoj odgovoril Nikolić. Litovci so nato povedli z 11:5, devet od prvih trinajstih točk Litve je dosegel Marius Grigonis, na drugi strani je selektor Sekulić že v prvi četrtini ogromno menjal, na parket v prvih desetih minutah niso stopili le Miha Cerkvenik, Luka Ščuka in Bine Prepelič, med drugim pa je prvič po poškodbi priložnost dobil tudi Murić pa ob Nebu tudi drugi naturalizirani član slovenske izbrane vrste Mike Tobey. Slabe štiri minute in pol pred koncem prve četrtine je s svojo drugo trojko na tekmi Slovenijo na 12:15 približal Dragić, a so Litovci vseskozi držali majhno prednost, prvo četrtino pa dobili s 23:16.

Litovci do dvomestne prednosti

Takoj na začetku druge četrtine je Deividas Sirvydis poskrbel za prvo dvomestno prednost domače izbrane vrste (26:16). Ob bledi predstavi z obeh strani, ki ni niti približno navdušila, je prvi koš v dresu Slovenije dobrih sedem minut pred koncem prvega polčasa dosegel Nebo, ki je zabil za 21:26. Slovenci tudi v nadaljevanju niso blesteli, domači pa so ves čas držali prednost okoli desetih točk. Ob košu Mindaugasa Kuzminskasa za 43:32 dobri dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa je Sekulić posegel po minuti odmora, a tudi ta ni obrodila sadov. Litva se je na glavni odmor podala s prednostjo s 50:39. Najboljši strelec Slovenije v prvem polčasu je bil Dragić z 12 točkami (3/7 za 3), Nikolić jih je dodal šest. Pri Litvi je prednjačil Grigonis s 13 točkami. Domača zasedba je zbrala 24 skokov, Slovenija na drugi strani 16, Sekulićeva zasedba je izgubila enajst žog.

Zoran Dragić je v prvi četrtini dosegel sedem točk, na koncu jih je dosegel 18. Foto: FIBA

Slovenija se je v tretji četrtini tekmecu dvakrat približala na osem točk, najprej slabih pet minut in pol pred koncem tretjega dela, ko je Nikolić zadel za tri (51:59), nato pa še po dveh zadetih prostih metih Neba dobre pol minute kasneje (53:61). Zatem je Dragić prejel tehnično napako, a je kmalu zatem Slovenijo popeljal na -7 (55:62). Bližje od tega Slovenija v tretji četrtini ni zmogla, v zadnji sekundi igralnega časa je za 62:71 zadel Cerkvenik.

Nikolić za -1, a ...

Dobrih osem minut pred koncem je nato Ščuka s košem kronal delni izid Slovenije s 5:0 in goste približal na 67:73. Slovenci so imeli nato priložnost, da se še nekoliko približajo, a niso našli poti do koša, na drugi strani pa je nato prekršek na trojki storil Hrovat, ob tem pa je Sekulić zaradi nestrinjanja s sodniško odločitvijo prejel še tehnično napako. Edgaras Ulanovas je nato unovčil štiri proste mete in Litvo znova popeljal do dvomestne prednosti (77:67).

Vendar se slovenski košarkarji niso predali, ob zaostanku s 70:79 so odgovorili z delnim rezultatom 7:0, 5:35 pred koncem je tako Čančar zadel le za koš zaostanka (77:79). Dobri dve minuti kasneje pa je za -1 trojko zadel Nikolić (80:81). Sledil je nov niz Litve, ki je dosegla naslednjih šest točk in si pred zaključkom priigrala prednost, ki je do konca ni več izpustila iz rok. Na koncu je Litva slavila z 92:86, zbrala je dvakrat več asistenc od Slovenije (20:10) in izgubila manj žog (11:18).

Na koncu je bil prvi strelec Slovenije Nikolić z 19 točkami, točko manj sta prispevala Klemen Prepelič in Dragić. Prepelič je zadel 15 od 16 prostih metov. Nebo je ob debiju dosegel devet točk in dodal 8 skokov, Čančar je ob povratku dosegel šest točk in pet skokov, Murić pa dve točki in štiri skoke. Pri Litovcih je Grigonis zbral 17 točk.

Medtem ko je bila za Slovence to prva pripravljalna tekma, so Litovci, ki veljajo za favorite turnirja v Portoriku, že trikrat visoko ugnali Libanon. So pa te tekme odigrali v dokaj spremenjeni postavi, saj tudi sami šele nekaj dni vadijo z vsemi košarkarji. Slovenija je bila v Litvi še brez prvega zvezdnika Dončića, ki je še nekaj dni nazaj igral v finalu lige NBA, pesti ga tudi poškodba kolena. Trenutno še ni jasno, ali bo Dončić pomagal Sloveniji v kvalifikacijah za OI, je pa v soboto zjutraj že prišel v Slovenijo.

Luka Dončić je v soboto pripotoval v Slovenijo. Foto: Guliverimage

Kvalifikacijski turnir za nastop na OI bo v Pireju med 2. in 7. julijem. Slovenija se bo v skupini pomerili s Hrvaško in Novo Zelandijo. V drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika. V Pariz potuje le zmagovalec turnirja.

Seznam reprezentance v Litvi: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka, Jan Špan in Mike Tobey.

Pripravljalne tekme:

Preberite še: