Kostas Sloukas, kapetan evropskega košarkarskega prvaka Panathinaikosa in najboljši igralec zaključnega turnirja evrolige, ne bo igral na domačem kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre, na katerem bo nastopala tudi Slovenija.

Branilec Kostas Sloukas si je v zaključku domače sezone poškodoval koleno, poroča spletna stran basketnews.com. Zdravniški pregledi so pokazali, da poškodba ni nedolžna in zahteva počitek. Ta naj bil dolg vsaj en mesec, če pa se bodo Grki uvrstili v Pariz, pa bo tam najbrž lahko igral, so sporočili z grške zveze.

To bo že drugo poletje zapovrstjo, da ne bo prisoten na reprezentančnih akcijah, pred tem pa od leta 2006 v ekipi ni manjkal nikoli.

Sloukas je končal sezono evrolige 2023-24 s povprečjem 12,7 točke, 3,2 skoka in 5,6 podaje na 34 tekmah.

Grčija bo na enem izmed kvalifikacijski turnirjev za Pariz igrala v skupini B skupaj z Egiptom in Dominikansko republiko. V skupini A sta poleg Slovenije Hrvaška in Nova Zelandija. Turnir v Pireju bo potekal od drugega do sedmega julija.