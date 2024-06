Spodbudna novica za vse slovenske ljubitelje košarke! Danes okoli 10.30 je na letališču Ljubljana pristalo zasebno luksuzno letalo z najboljšim slovenskim košarkarjem v zgodovini Luko Dončićem na krovu. Prihod zvezdnika lige NBA v Slovenijo je bržkone pozitiven znak za njegov nastop na kvalifikacijskem turnirju v Pireju v Grčiji (2. do 7. julij), kjer si bo Slovenija skušala priboriti nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Luka Dončić se je uspel izogniti medijem in peščici navijačev na letališču, opazili smo zgolj njegovega očeta Sašo Dončića (v zgornjem videu), je pa varnostnik potrdil informacijo o prihodu in dejal, da je zvezdnik lige NBA že zapustil letališče. Po nekaterih informacijah, naj bi Dončić najprej opravil dodaten zdravniški pregled poškodovanega kolena in nato sprejel odločitev o igranju na kvalifikacijskem turnirju v Pireju v Grčiji, ki se bo začel 2. julija.

Luka se danes vrača v Slovenijo. Po nekaterih informacijah naj bi najprej opravil dodaten zdravniški pregled poškodovanega kolena. Če ta ne bo pokazal kakšnih težav bo pa za reprezentanco nastopil že na kvalifikacijskem turnirju v Grčiji, ki se bo začel 2. julija. — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) June 22, 2024

Zasebno letalo gulfstream G650 je dolgo 30 metrov in sprejme do 19 potnikov. Foto: Ana Kovač

Notranjost letala gulfstream G650. Foto: FlexJet

Dončić je v Slovenijo pripotoval z zasebnim letalom gulfstream G650, ki sprejme do 19 potnikov, upravlja pa ga posadka dveh pilotov. Po podatkih spletne strani www.flightaware.com je letalo iz Dallasa odletelo nekaj čez 1. uro zjutraj po slovenskem času, na letališču Ljubljana pa je pristalo okoli 10.40, po dobrih devetih urah leta in skoraj pet tisoč navtičnih miljah (4781) oziroma nekaj več kot 8800 kilometrih. O prihodu Dončića v domovino je prva poročala spletna stran EkipaSN.

Traeja Younga, kar je bil že pred naborom dogovor med organizacijama. Luka Dončić je prav na današnji dan pred šestimi leti stopil v svet NBA. Na naboru najmočnejše lige na svetu ga je kot tretjega med vsemi izbralo moštvo Atlanta Hawks in ga takoj zatem z Dallas Mavericks zamenjalo zakar je bil že pred naborom dogovor med organizacijama.

Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Prihod Luke Dončića v Slovenijo je dobra novica tudi za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki bo od 2. do 7. julija v Pireju v Grčiji lovila olimpijsko vozovnico, saj zbuja upanje, da bo najboljši slovenski košarkar (ki si ga lastijo tudi srbski ljubitelji košarke) na kvalifikacijskem turnirju kljub načetemu telesu in utrujenosti po naporni sezoni vendarle zaigral. O tem je prepričan tudi direktor moštva Dallas Mavericks Nico Harrison.

Aprila lani so z Dončićem v Slovenijo pripotovali tudi njegova zaročenka Anamaria Goltes in njuni trije kužki. Foto: Ana Kovač

Slovence na turnirju najprej čakata tekmi skupine A z Novo Zelandijo in Hrvaško, najboljši ekipi pa se bosta nato v polfinalu spopadli z najboljšima iz skupine B, v kateri bodo igrale Grčija, Egipt in Dominikanska Republika. V Pariz bo iz Pireja odpotovala le zmagovalka turnirja.

Reprezentante prvi pripravljalni test čaka v nedeljo, ko se bodo v Vilni (18.30) pomerili z reprezentanco Litve, nato sledita tekmi v Stožicah. Prva bo na dan državnosti, 25. junija, ko se bodo Slovenci še enkrat pomerili z Litovci, tri dni kasneje pa bodo gostili še Brazilce.

