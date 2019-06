[video: 58900 / ]

Diego Maradona in njegova božja roka. ... leta 1986 je bila na štadionu Azteca v Ciudadu de Mexicu odigrana morda najbolj znamenita nogometna tekma vseh časov. Argentina je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Mehiki z 2:1 premagala Anglijo, oba gola za gavče pa je zabil Diego Armando Maradona. Oba zadetka sta se zapisala v zgodovino. Tisti, ob katerem je po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov žogo prejel na svoji polovici, preigral številne nasprotnikove nogometaše in tudi vratarja ter žogo spravil v mrežo, je bil izbran za najlepši zadetek v zgodovini prvenstva, medtem ko je ob drugem nasprotnikovega vratarja premagal kar z roko, kar je glavni sodnik tekme spregledal. "To je bila božja roka," je po tem dejal legendarni Argentinec. Ta gol je verjetno eden izmed najspornejših vseh časov.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1980 je Zahodna Nemčija v finalu evropskega prvenstva na Olimpijskem štadionu v Rimu z 2:1 premagala Belgijo. Oba gola za Nemce je zabil Horst Hrubesch.

Leta 1989 je v starosti 56 let umrl nekdanji ameriški atlet Lee Quincy Calhoun, olimpijski prvak v teku na 110 metrov z ovirami v letih 1956 in 1960.

Leta 1994 so košarkarji Houston Rockets v odločilni tekmi finala lige NBA z 90:84 premagali New York Knicks in osvojili prvi naslov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Za najkoristnejšega igralca finala je bil izbran Nigerijec Hakeem Olajuwon.

Leta 1995 je slovenska košarkarska reprezentanca v predtekmovanju na evropskem prvenstvu v Atenah izgubila proti Hrvaški s 83:91.

Leta 1999 je takrat številka ena ženskega tenisa, Švicarka Martin Hingis, v Wimbledonu izgubila proti takrat 129. igralki sveta Jeleni Dokić. Prvič se je zgodilo, da je igralka, ki je bila na svetovni jakostni lestvici tako nizko, premagala prvo nosilko na turnirjih, ki štejejo za grand slam.

Leta 2000 je Slovenija odigrala tretjo tekmo skupinskega dela EP v Belgiji in na Nizozemskem in v Arnhemu pred 24 tisoč navijači remizirala proti Norveški brez zadetkov. Ekipa Srečka Katanca se je z dvema osvojenima točkama poslovila od tekmovanja in navdušila vse, ki so napovedovali, da bo Slovenija največji "avtsajder" prvenstva.

Leta 2001 je Union Olimpija predstavila dve novi okrepitvi. Podpisala je pogodbo s takrat 20-letnim Sašem Ožboltom in legendarnim Juretom Zdovcem.

Leta 2002 je na tekmi SP v Južni Koreji in na Japonskem pri porazu proti Koreji v Gwangjuju po enajstmetrovkah zadnjič za Španijo nastopil Fernando Hierro, z 29 goli drugi po številu zadetkov, z 89 nastopi pa tretji po številu tekem v španski izbrani vrsti.

Leta 2006 je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji pri porazu v skupinskem delu tekmovanja proti Italiji z 0:2, kar je pomenilo predčasno slovo za Češko, zadnjič v reprezentanci nastopil legendarni vezist Karel Poborsky, ki je v izbrani vrsti nastopil kar 118-krat, kar je češki rekord.

Rodili so se …

… leta 1885 nekdanji slovenski šahovski velemojster Milan Vidmar

… leta 1943 nekdanji slovenski balinar Pavle Švara

… leta 1947 nekdanji ameriški košarkar Pete Maravich

… leta 1962 nekdanji ameriški košarkar Clyde Drexler

… leta 1963 nekdanji španski košarkar Emilio Butragueno

… leta 1966 nekdanja slovenska smučarska tekačica Vida Bertoncelj

… leta 1967 nekdanji slovenski smučarski tekač Janez Klemenčič

… leta 1968 nekdanji ameriški košarkar Darrell Armstrong

… leta 1968 nekdanji slovenski strelec Peter Tkalec

… leta 1971 nekdanji iranski nogometaš Khodadad Azizi

… leta 1975 nekdanji nemški kolesar Andreas Klöden

… leta 1978 nekdanji britanski dirkač Dan Wheldon

… leta 1978 nekdanji slovenski košarkar Primož Lovše

… leta 1979 nekdanji ameriški hitrostni dirkalec Joey Cheek

… leta 1979 slovenski odbojkar Miha Lampret

… leta 1979 slovenski nogometaš Denis Selimović

… leta 1981 paragvajski nogometaš Julio Manzur

… leta 1982 ruska atletinja, skakalka v višino Ana Čičerova

… leta 1984 srbski teniški igralec Janko Tipsarević

… leta 1983 avstrijska smučarka Christine Sponring

… leta 1987 ameriški košarkar Danny Green

… leta 1988 angleški nogometaš Kieran Lee