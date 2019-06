Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iztok Čop se ponaša s številnimi uspehi z največjih tekmovanj. Leta 1972 se je rodil eden izmed najboljših slovenskih športnikov vseh časov, veslač Iztok Čop, ki se lahko pohvali z zlato olimpijsko medaljo iz leta 2000, ko je v Sydneyju zmagal skupaj z Luko Špikom v dvojnem dvojcu. Na olimpijskih igrah štiri leta pozneje sta bila druga, leta 2012 pa tretja. Pohvali se lahko tudi z bronasto medaljo v dvojcu brez krmarja s prvim olimpijskih iger, na katerih je nastopila Slovenija, Barcelone leta 1992.

Osvojil je tudi štiri zlate medalje na svetovnih prvenstvih in bil na tem tekmovanju tudi petkrat srebrn in trikrat bronast.

Pohvali se lahko z nastopom na kar šestih olimpijskih igrah, v pokoj pa je odšel leta 2012. O njem je bil posnet tudi dokumentarni film.

Zgodilo se je še ...

… leta 1994 se je z otvoritveno tekmo med Nemčijo in Bolivijo, ki so jo z golom Jürgena Klinsmanna Nemci dobili z 1:0, v ZDA začelo 15. svetovno nogometno prvenstvo. Prvič v zgodovini nogometnih prvenstev so bile moštvom dovoljene po tri zamenjave na tekmo.

… leta 1922 je Avstralija izgubila proti Novi Zelandiji z 1:3 v Dunedinu, kar je prva tekma v njeni zgodovini.

… leta 1945 se je rodil nekdanji belgijski kolesar Eddy Merckx, eden izmed najboljših, če ne celo najboljši kolesar vseh časov, ki je nastopil na kar 1582 dirkah in zmagal na kar 525 od teh. Na dirki po Franciji je zmagal kar petkrat. Petkrat je bil najboljši tudi na dirki po Italiji, pohvali pa se lahko tudi z zmago na dirki po Španiji.

… leta 1962 je Brazilija v finalu svetovnega prvenstva v Čilu s 3:1 premagala Češkoslovaško in prišla do drugega naslova zapored.

… leta 1964 je za jugoslovansko reprezentanco na prijateljski tekmi proti Romuniji v Beogradu (1:2) prvič nastopil Dragan Džajić, s 85 nastopi drugi na večni lestvici strelcev "plavih". Zabil je 23 golov.

… leta 1992 je Sao Paulo v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 1:0 premagal Newell's Old Boys in izničil prednost s prve tekme (0:1). Pri streljanju enajstmetrovk je bil od nasprotnika boljši s 3:2 in osvojil pokal.

… leta 1992 je Gary Lineker še 80. in hkrati zadnjič oblekel dres angleške reprezentance, ko je sodeloval pri porazu na evropskem prvenstvu na Švedskem proti domači reprezentanci z 1:2. V reprezentančni karieri je zabil 48 golov, kar ga uvršča na drugo mesto večen lestvice reprezentančnih strelcev.

… leta 2001 je Roma je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva s 3:1 premagala Parmo in po 18 letih znova osvojila naslov italijanskega prvaka.

… leta 2002 je umrl Fritz Walter, nekdanji kapetan nemške reprezentance.

... leta 2017 se je slovenska moška rokometna reprezentanca z zmago z 28:18 (12:9) nad Portugalsko uvrstila na evropsko prvenstvo.

... leta 2017 je slovenska ženska košarkarska reprezentanca dosegla zgodovinsko prvo zmago na evropskih prvenstvih. V drugem nastopu v Pragi je premagala Grčijo z 59:56.

... leta 2018 je Primož Roglič postal zmagovalec 25. kolesarske dirke Po Sloveniji. Skupno zmago na slovenski pentlji je potrdil s prvim mestom v zadnji, peti etapi, 21,5 kilometra dolgem kronometru med Trebnjem in Novim mestom.

Rodili so se ...

… leta 1929, nekdanji ameriški šahist Tigran Petrosjan

… leta 1930, nekdanji slovenski atlet, metalec kopja Jurij Povšnar

… leta 1945, nekdanji belgijski kolesar Eddy Merckx

… leta 1962, nekdanji švicarski smučar Martin Hangl

… leta 1964, nekdanji nemški plavalec Michael Gross

… leta 1965, nekdanji ameriški hitrostni drsalec Dan Jansen

… leta 1967, nekdanji slovenski odbojkar Peter Možič

… leta 1968, nekdanja ameriška telovadka Dianne Durham

… leta 1969, nekdanji kenijski atlet, tekač Paul Tergat

… leta 1972, nekdanji slovenski veslač Iztok Čop

… leta 1973, nekdanji slovenski nogometaš Marko Križanič

… leta 1975, nekdanji španski nogometaš Juan Carlos Valeron

… leta 1976, nekdanji slovenski nogometaš Davorin Koren

… leta 1976, nekdanji slovenski košarkar Uroš Troppan

… leta 1980, nekdanji slovenski hokejist Miha Mohor

… leta 1980, ameriška teniška igralka Venus Williams

… leta 1981, nekdanja slovenska košarkarica Sabrina Tirak

… leta 1985, ciprski teniški igralec Marcos Baghdatis

