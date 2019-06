[video: 58790 / ]

Franci Petek je svetovni prvak postal že kot najstnik. Foto: Vid Ponikvar … leta 1971 se je rodil nekdanji slovenski smučarski skakalec Franci Petek, ki je leta 1991 v Predazzu na svetovnem prvenstvu kot 19-letnik šokiral in na posamični tekmi na veliki skakalnici osvojil naslov svetovnega prvaka. Istega leta je bil tudi izbran za najboljšega slovenskega športnika leta.

Pohvali se lahko tudi, da je osvojil prvo slovensko medaljo na univerzijadah.

V svetovnem pokalu je nastopal med letoma 1989 in 1995 in enkrat zmagal. Najboljši je bil leta 1990 v Engelbergu. Petkrat je tudi stal na zmagovalnih stopničkah.

Zgodilo se je še ...

Leta 1954 je bila v Baslu ustanovljena krovna evropska nogometna organizacija Uefa.

Leta 1969 se je rodil eden izmed najboljših nogometnih vratarjev vseh časov, Nemec Oliver Kahn. Nekdanji vratar, ki je za Nemčijo zbral 86 nastopov in bil z njo svetovni podprvak leta 2002, na tem turnirju je bil kot prvi vratar izbran za najboljšega posameznika tekmovanja, štiri leta pozneje pa pred domačimi navijači osvojil bron. Je legenda Bayerna, s katerim je bil leta 2001 evropski prvak, istega leta osvojil tudi medcelinski pokal, z Bavarci pa je bil tudi zmagovalec pokala Uefa in kar osemkrat nemški državni prvak. Kar sedemkrat je bil izbran za najboljšega vratarja nemške lige in trikrat prejel tudi nagrado za najboljšega vratarja na svetu.

Leta 1969 se je rodil najboljši danski nogometaš vseh časov, Michael Laudrup. Nekdanji zvezdnik Lazia, Juventusa, madridskega Reala, Ajaxa in Barcelone, pri kateri je preživel najlepše dni svoje nogometne poti, je v izbrani vrsti na 104 nastopih prispeval 37 golov. Z Barcelono je bil leta 1992 evropski prvak. S Katalonci je osvojil tudi štiri španska prvenstva. Državni naslov je osvojil tudi z Realom in Juventusom, s katerim je bil tudi medcelinski prvak, pa tudi z amsterdamskim Ajaxom.

Leta 1977 je v Seulu na tekmi proti Južni Koreji pri porazu z 1:2 zadnjič za Japonsko nastopil Kunishige Kamamoto, s 55 goli na 61 nastopih drugi najboljši strelec v zgodovini japonske reprezentance.

Leta 1982 je v predtekmovanju svetovnega prvenstva v Španiji mestu Elche nogometna reprezentanca Madžarske premagala Salvador z 10:1, kar je najvišji izid v dozdajšnji zgodovini svetovnih prvenstev, njen reprezentant Laszlo Kiss pa je na tej tekmi postal prvi igralec, ki je kot rezervist, na igrišče je prišel s klopi, dosegel "hat-trick". Kiss je v igro vstopil v 56. minuti, žogo pa v salvadorsko mrežo trikrat spravil od 70. do 78. minute.

Leta 1993 je pri 34 letih umrl eden izmed najboljših slovenskih alpinistov Boštjan Kekec. Umrl je pri osvajanju druge najvišje gore na svetu K2.

Leta 1996 je bila med evropskem prvenstvu v Angliji v trgovskem kompleksu Arndale v središču Manchestra podtaknjena bomba, ki je ob eksploziji ranila 200 ljudi in povzročila ogromno škode, vendar tekmovanje zaradi tega ni bilo ogroženo. Tako je istega dne reprezentanca Anglije v domačem dvoboju na londonskem Wembleyu premagala Škotsko z 2:0, Francija in Španija pa sta v sosednjem Leedsu igrali neodločeno 1:1. V Manchestru, kjer je v predtekmovalni skupini C svoje tekme igrala Nemčija, pa je ta dan na štadionu Old Trafford premagala Rusijo s 3:0, na tekmi v Sheffieldu pa Hrvaška Dansko prav tako s 3:0.

Leta 1999 so rokometaši Švedske v finalu svetovnega prvenstva v Kairu s 25:24 premagali Rusijo in osvojili naslov svetovnih prvakov. Tekma je bila odigrana pred kar 24 tisoč gledalci.

Leta 2002 so na kongresu krovne evropske rokometne organizacije v Salzburgu Sloveniji po dveh neuspešnih kandidaturah podelili organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2004, na katerem je potem slovenska reprezentanca osvojila srebro.

Rodili so se …

… leta 1933, nekdanji angleški nogometaš Mark Jones

… leta 1942, nekdanji avstralski atlet, šprinter Peter Norman

… leta 1953, nekdanja litvanska atletinja, skakalka v daljino Vilma Bardauskiene

… leta 1952, nekdanji brazilski nogometaš Dirceu

… leta 1954, nekdanja avstralska plavalka Beverley Whitfield

… leta 1959, nekdanji škotski nogometaš Alan Brazil

… leta 1963, nekdanja ruska atletinja, šprinterka na visokih ovirah Marina Azjabina

… leta 1964, nekdanji danski nogometaš Michael Laudrup

… leta 1968, nekdanja madžarska plavalka Karoly Güttler

… leta 1969, nekdanji nemški nogometaš Oliver Kahn

… leta 1969, nekdanji grški košarkar Nasos Galakteros

… leta 1969, nekdanji francoski teniški igralec Cedric Pioline

… leta 1969, nekdanji kanadski hokejist Jesse Belanger

… leta 1970, nekdanji hrvaški košarkar Žan Tabak

… leta 1970, nekdanji slovenski nogometaš Emil Šterbal

​... leta 1971, nekdanji slovenski smučar skakalec Franci Petek

… leta 1973, nekdanji norveški nogometaš Tore André Flo

… leta 1978, nekdanji danski nogometaš Wilfred Bouma

… leta 1979, nekdanja beloruska atletinja, šprinterka Julija Nazarenka

… leta 1981, ganski nogometaš John Paintsil

… leta 1998, maroški nogometaš Hachim Mastour