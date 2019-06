Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pele je Braziliji pomagal do tretjega naslova. Foto: Gulliver/Getty Images ... leta 1970 je Brazilija v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Mehiki s 4:1 pred več kot 107 tisoč gledalci na štadionu Azteca v Ciudadu de Mexicu s 4:1 premagala Italijo in osvojila tretji naslov svetovnega prvaka v zgodovini.

V velikem finalu je bil izid ob polčasu 1:1, za Brazilce je zadel Pele, ki je takrat osvojil že tretji naslov svetovnega prvaka in tudi zato postal po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov. V drugem delu igre so se Brazilci, ki jih je vodil legendarni Mario Zagallo, razigrali ter z goli Gersona, Jairzinha in Carlosa Alberta dosegli velik uspeh.

To je bil prvi finale v zgodovini svetovnih prvenstev, v katerem sta se za naslov udarila dva nekdanja prvaka. Tudi Italija je imela pred tem finalom namreč že dva naslova svetovnega prvaka.

Kaj vse se je še zgodilo?

Leta 1937 je britanski BBC poskrbel za prvi televizijski prenos teniškega dvoboja, in sicer finala Wimbledona, v katerem je Američan Donald Budge v treh nizih premagal Nemca Gottfrieda von Cramma.

Leta 1964 je Španija v finalu evropskega prvenstva na štadionu Santiago Bernabeu pred 79.115 gledalci z 2:1 premagala Sovjetsko zvezo in postala evropski prvak. Odločilni gol je šest minut pred iztekom rednega dela igre zabil Martinez Cao.

Leta 1986 je na tekmi svetovnega prvenstva v Mehiki proti Franciji (1:1) v Guadalajari zadnjič za Brazilijo zaigral eden najboljših nogometašev vseh časov Zico, ki je v izbrani vrsti skupaj nastopil 72-krat in zabil 52 golov.

Leta 1994 je v prvem krogu teniškega turnirja v Wimbledonu Američanka Lori McNeil poskrbela za veliko senzacijo, saj je s 7:5 in 7:6 premagala Steffi Graf. Prvič se je zgodilo, da je že na začetku izpadla branilka naslova in prva nosilka.

Leta 2000 je Boca Juniors v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 0:0 remizirala proti Palmeirasu. Sledili so streli z bele točke, pri katerih so bili natančnejši Argentinci in zmagali s 4:2

Leta 2007 je iz slovaške Žiline v romunsko Politehnico iz Temišvarja prestopil slovenski reprezentant Dare Vršič.



Rodili so se …

… leta 1948 nekdanji srbski nogometaš Jovan Aćimović

… leta 1951 nekdanja finska atletinja, šprinterka Mona-Lisa Pursiainen

… leta 1955 nekdanji francoski nogometaš in predsednik Uefe Michel Platini

… leta 1957 nekdanji kanadski hokejist Lucien DeBlois

… leta 1957 nekdanji ruski kanuist Vladimir Romanovski

… leta 1959 nekdanji ameriški košarkar Tom Chambers

… leta 1964 nekdanji valižanski nogometaš Dean Saunders

… leta 1964 slovenski nogometni trener Vlado Badžim

… leta 1967 nekdanji ameriški košarkar Derrick Coleman

… leta 1972 nekdanji japonski atlet, šprinter Nobuharu Asahara

… leta 1973 nekdanji kanadski hokejist Pascal Rheaume

… leta 1974 nekdanji italijanski nogometaš Flavio Roma

… leta 1975 nekdanji slovenski vaterpolist Žiga Balderman

… leta 1976 nekdanja slovenska rokometašica Nina Kersnič

… leta 1977 nemški hokejist Jochen Hecht

… leta 1979 nekdanji grški nogometaš Kostas Katsouranis

… leta 1980 nekdanji ameriški košarkar Richard Jefferson

… leta 1980 kanadski hokejist Yann Danis

… leta 1981 ameriški atlet, skakalec s palico Brad Walker

… leta 1987 mehiški nogometaš Pablo Barrera

… leta 1987 avstrijski nogometaš Sebastian Prödl

… leta 1989 sudanski atlet, tekač Abubaker Kaki

… leta 1991 francoski nogometaš Gaël Kakuta