Leta 2024 je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić končal s svojim prvim finalom v ligi NBA. Košarkarji Boston Celtics so na peti tekmi finala s 106:88 premagali Dončićeve Dallas Mavericks in v seriji slavili s 4:1 v zmagah za 18. naslov v zgodovini lige NBA. Dončić je na zadnji tekmi sezone prek luže dosegel 28 točk, 12 skokov in pet podaj.

Dončić je imel sijajno sezono v ligi NBA. V končnici je postal prvi igralec, ki je bil najboljši po številu doseženih točk (635), skokov (208), podaj (173) in ukradenih žog (38).

V povprečju je v tako dosegel 28,9 točke, 9,3 skoka, 8,2 podaje in 1,8 ukradene žoge na tekmo. V rednem delu lige NBA je prvič v karieri postal najboljši strelec s 33,9 točke na tekmo, temu pa je dodal še 9,2 skoka, 9,8 podaje in 1,4 ukradene žoge na tekmo.

Kljub statističnim presežkom pa z Dallasom ni mogel postaviti pike na i in osvojiti drugega naslova v zgodovini franšize iz Teksasa.

Leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca v Johannesburgu na drugi tekmi skupine C svetovnega prvenstva, na prvi je premagala Alžirijo z 1:0, igrala proti ZDA in po golih Valterja Birse, ki je zadel v 13., in Zlatana Ljubijankića, ki se je med strelce vpisal v 42. minuti, ob polčasu vodila z 2:0.

Če bi zmagala, bi se Slovenija, ki jo je s klopi vodil Matjaž Kek, že uvrstila v osmino finala, a ji ni uspelo. Američani so v drugem polčasu prišli do izenačenja in remija. Najprej je zanje v 48. minuti zadel Landon Donovan, potem v 82. minuti še Michael Bradley. V zadnjem krogu je Slovenija izgubila proti Angliji, medtem ko so Američani v izdihljajih tekme proti Alžiriji prišli do zmage in tudi napredovanja. Ob njih so se naprej uvrstili tudi Angleži.

Zgodilo se je še ...

… leta 1932 je bila v Ženevi ustanovljena mednarodna košarkarska zveza FIBA.

… leta 1972 je Zvezna republika Nemčija v Bruslju v finalu evropskega nogometnega prvenstva premagala Sovjetsko zvezo s 3:0 in osvojila naslov.

… leta 1974 je Jugoslavija na svetovnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji kar z 9:0 premagala Zair. Enega izmed zadetkov je zabil tudi Slovenec Branko Oblak. Blestel je Dušan Bajević s tremi zadetki.

… leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca na drugi tekmi evropskega prvenstva v Belgiji in na Nizozemskem izgubila proti Španiji z 1:2, gol za Slovence je dosegel Zlatko Zahović. V Amsterdamu, kjer je igrala, se je zbralo kar deset tisoč slovenskih navijačev.

… leta 2002 je nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva v Južni Koreji in na Japonskem uradno selektorsko pot na klopi Slovenije končal Srečko Katanec, ki je izbrano vrsto vodil od julija 1998 in v tem času zaigral tudi na evropskem prvenstvu. Slovenijo je vodil na 47 tekmah in zabeležil 18 zmag, 16 remijev ter 13 porazov.

… leta 2002 je na SP v Južni Koreji in na Japonskem na tekmi osmine finala proti Korejcem pri porazu z 1:2 zadnjič za reprezentanco igral legendarni branilec Paolo Maldini, ki je skupaj zbral 126 nastopov v izbrani vrsti (zabil je sedem golov).

… leta 2003 so košarkarji Krke v peti, odločilni tekmi finala državnega prvenstva premagali Union Olimpijo s 74:72 in drugič v zgodovini kluba prišli do naslova.

… leta 2005 se je od slovenskih navijačev na legendarnem štadionu za Bežigradom poslovila zlata generacija slovenskih nogometašev, ki se je pod vodstvom Srečka Katanca uvrstila na evropsko in še svetovno prvenstvo. Na dobrodelni tekmi z geslom Z žogo proti nasilju nad otroki se je udarila z reprezentanco Unicef All Stars in izgubila z 0:1. Edini gol na tekmi, na kateri se je zbralo šest tisoč gledalcev, je zabil Robert Prosinečki.

... leta 2017 je slovenski kolesar Simon Špilak po letu 2015 še drugič v karieri dobil kolesarsko dirko svetovne serije po Švici.

... leta 2019 so V Franciji aretirali nekdanjega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Michela Platinija zaradi obtožb o korupciji, povezani z dodelitvijo svetovnega prvenstva v nogometu 2022 Katarju.



... leta 2020 je v 54. letu starosti umrl nekdanji francoski kolesar Fabrice Philipot, ki je bil leta 1989 proglašen za najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji, v naslednjih letih pa je blestel kot pomočnik Španca Miguela Induraina v ekipi Banesto.

... leta 2021 je Američan Ryan Crouser na kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu kroglo sunil 23,37 metra in postavil nov svetovni rekord.

… leta 2022 je slovenska atletinja Agata Zupin prvi dan balkanskega prvenstva v atletiki v romunski Craiovi osvojila zlato medaljo na 400 m ovire (57,05 sekunde). Anita Horvat je bila druga na 800 m (2:02,05), četrta na tej razdalji pa Jerneja Smonkar (2:03,55).

… leta 2022 je najuspešnejši slovenski vaterpolski klub, AVK Triglav, tudi v tretji tekmi finalne serije končnice državnega prvenstva premagal branilca naslova, Calcit Waterpolo. V tretji tekmi so v Kranju v zadnji četrtini zlomili odpor Kamničanov in zmagali s 15:12 (4:3, 4:3, 3:6, 4:0) ter osvojili svoj 18. naslov.

… leta 2022 sta slovenski telovadki Tjaša Kysselef in Teja Belak v prvi ženski finalni odločitvi gimnastičnega svetovnega pokala v Kopru poskrbeli za dve kolajni. Kysselef (13,200 točke) je bila na preskoku srebrna, Belak (13,050) pa bronasta. Zmagala je Madžarka Zsofia Kovacz (13,325).

… leta 2022 je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) v kraljevski etapi dirke Po Sloveniji kot drugi prečkal cilj na Veliki planini in obdržal zeleno majico skupno vodilnega. Zmago je v zadnjih metrih prepustil moštvenemu kolegu in drugemu v skupni razvrstitvi, Poljaku Rafalu Majki.

… leta 2023 je slovenska atletinja Anita Horvat zmagala na mitingu srebrne svetovne serije v Poznanju na Poljskem. V teku a 800 m je s časom 2:00,63 in rekordom mitinga ugnala domačinko Anno Wielgosz (2:01,46) tretja je bila Britanka Alexandra Bell (2:01,48).

… leta 2023 je slovenska športna plezalka Janja Garnbret po balvanih v Innsbrucku zmagala tudi na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V finalu je prikazala najboljšo predstavo. Ni osvojila vrha smeri, je pa bil njen dosežek, osvojila je višino 39+, daleč najboljši. Druga slovenska finalistka Mia Krampl je zasedla šesto mesto.

… leta 2023 je slovenska ženska košarkarska reprezentanca v 3. krogu evropskega prvenstva (skupina C) v Ljubljani izgubila s Francijo z 68:73 (14:15, 39:36, 51:54). Turnir so tako rakete končale veliko prej, kot so pričakovale. S tremi porazi so zasedle zadnje mesto v skupini C.

… leta 2023 je slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) zmagal v zadnji etapi 29. dirke Po Sloveniji. Na trasi od Vrhnike do Novega mesta (142,6 km) je bil najboljši v sprintu vodilne dvojice. V skupnem seštevku je slavil Italijan Filippo Zana (Jayco-AlUla) pred Mohoričem.

… leta 2023 se je s tekmo v kajakaškem krosu, novi olimpijski disciplini, v Tacnu zaključilo štiridnevno tekmovanje za svetovni pokal. V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila Eva Terčelj, od Slovenke je bila boljša le Čehinja Veronika Vojtova. Tretja je bila Avstralka Jessica Fox. Moško preizkušnjo je dobil Britanec Joseph Clarke.

… leta 2024 si je slovenska moška odbojkarska reprezentanca po zmagi nad Argentino s 3:0 (23, 22, 27) na prvi tekmi turnirja lige narodov v Ljubljani zagotovila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu.

… leta 2024 je slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) na Dirki po Švici v skupnem seštevku zasedla deveto mesto. To je bila ena njenih najboljših uvrstitev na preizkušnjah svetovne serije. Švicarsko pentljo je sicer prepričljivo dobila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx-Protime).

Rodili so se …

1924 nekdanji ameriški košarkar George Mikan

1933 nekdanji švicarski sankač Jean Wicki

1946 nekdanji italijanski nogometni trener Fabio Capello

1950 nekdanja nemška atletinja, šprinterka na ovirah Annelie Ehrhardt

1957 nekdanja nemška smučarka Irene Epple

1957 nekdanji španski nogometaš Miguel Angel Lotina

1959 nekdanja slovenska strelka Desanka Božić

1966 nekdanji kanadski umetnostni drsalec Kurt Browning

1973 nekdanja avstrijska smučarka Alexandra Meissnitzer

1974 nekdanji italijanski nogometaš Vincenzo Montella

1974 nekdanji slovenski hokejist Jure Vnuk

1976 nekdanja švedska smučarka Anna Ottosson

​1977 nekdanji slovenski hokejist Milan Hafner

1978 nekdanji kitajski namiznoteniški igralec Wang Ligin

1979 pokojni slovenski nogometaš Goran Sanković

1986 francoski teniški igralec Richard Gasquet

1987 nekdanji hokejski vratar Aleš Sila

1988 alžirski nogometaš Islam Slimani

1989 češki nogometaš Ondrej Čelustka

1989 gabonski nogometaš Pierre-Emerick Aubameyang

1990 slovenski nogometaš Marko Zalokar

1990 makedonski nogometaš Ferhan Hasani

1990 ameriški atlet Christian Taylor

1991 švedska alpska smučarka Anna Swenn-Larsson

1994 kitajska atletinja Liang Rui

1996 hrvaški nogometaš Alen Halilović

1998 slovenska nogometašica Zala Kuštrin

1998 slovenski rokometaš Miha Kavčič

2000 slovenski atlet Nick Kočevar