Luka Dončić in Dallas Mavericks so v ponedeljek zjutraj po slovenskem času zaključili sezono lige NBA, ko so v peti tekmi finala proti Bostonu izgubili s 84:122. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v končnici lige NBA stiskal zobe in igral s številnimi poškodbami, kot je pojasnil Harrison. Slovenske navijače pa zdaj najbolj zanima, če se bo 25-letni Ljubljančan lahko pridružil slovenski reprezentanci, ki bo od 2. do 7. julija v Pireju lovila olimpijsko vozovnico.

Bo zaigral v Pireju?

Nico Harrison: Igranje za reprezentanco je verjetno ena njegovih največjih radosti. Če bo lahko hodil, bo verjetno zaigral zanje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko In kaj o tem meni Harrison? "Igranje za reprezentanco je verjetno ena njegovih največjih radosti. Če bo lahko hodil, bo verjetno zaigral zanje. To pričakujem," je direktorjeve besede povzel Grant Afseth.

Dončić sam se glede pomembne reprezentančne akcije še ni izjasnil, doslej pa je že večkrat dokazal, da se vabilom za igranje v izbrani vrsti vselej rad odzove. Stiskamo pesti, da bo tudi tokrat dovolj zdrav, da bo četi Aleksandra Sekulića lahko pomagal do olimpijske vozovnice in avgusta nato zaigral tudi na prestižnem turnirju v Parizu.

Slovence sicer na kvalifikacijskem turnirju v Pireju najprej čakata tekmi skupine A z Novo Zelandijo in Hrvaško, najboljši dve ekipi pa se bosta nato v polfinalu spopadli z najboljšima dvema iz skupine B, v kateri bodo igrale Grčija, Egipt in Dominikanska Republika. V Pariz bo iz Pireja odpotovala le zmagovalka turnirja.

