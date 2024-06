Srbskega novinarja spravilo v smeh: Slovenski nogometaši so veljali za skijaše?

V Münchnu smo se pred srečanjem med Slovenijo in Srbijo pogovarjali s srbskim predstavnikom sedme sile. Filip Veselinović spada v mlajšo generacijo športnih novinarjev. Rojen je leta 1994, torej že po razpadu nekdanje skupne domovine Jugoslavije. Je novinar portala Mozzart in z veseljem opravlja vlogo poročevalca na Euru.

Med Slovenci in Srbi, ki so v teh dneh preplavili München, vidi ogromno podobnosti. "Izžarevamo podobno energijo, podobno navdušenje do nogometa. Ko sem se zjutraj (pogovor je potekal v sredo, op. p.) sprehajal po Marijinem trgu v Münchnu, sem srečal veliko slovenskih navijačev. Peli so in se veselili, občasno pa jih je prišel pozdraviti kakšen Srb in se želel z njimi slikati. In obratno. Slovenija velja za malce drugačno od Srbije, vendarle se je odcepila od Jugoslavije kot prva in ima v naših očeh bolj germansko mentaliteto, ko pa govorimo o navadnih ljudeh in njihovi energiji, pa smo si zelo podobni. V Münchnu to opazujem z užitkom," sporoča 30-letni novinar Mozzarta Filip Veselinović.

Srbski navijači čakajo na prve točke orlov na tem Euru. Foto: Reuters

Zase pravi, kako ga doma niso vzgajali v kakršnemkoli negativnem ali sovražnem tonu do nekdanjih bratov iz Jugoslavije. "Če srečam Bosanca, Hrvata ali Črnogorca, se z vsemi lepo pogovorim. Po 30 letih se je ustvarila nova generacija, ki ni čutila vojne. Z drugimi se pogovarjamo najbolj normalno."

Najbolj kakovostna Slovenija v zadnjih 20 letih?

Jan Oblak nastopa na prvem velikem tekmovanju s Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com Čeprav je bilo to najbolj prisotno še v času Jugoslavije in se naš sogovornik tega ne more spomniti, se je o tem pozneje pozanimal. Pomagali pa so mu tudi slovenski ljubitelji nogometa, ki jih v teh dneh ne manjka na Bavarskem. O čem govorimo? O tem, da so slovenski nogometaši nekoč v očeh Srbov slabšalno veljali za smučarje. Skijaše, ki niso talentirani za nogomet.

"O tem mi je ravno danes v Münchnu govoril slovenski navijač. Na tekmo je pripeljal otroka in mi, ko je izvedel, da sem iz Srbije, hitel pripovedovati, kako sta Hrvaška in Srbija v prvem nastopu na Euru izgubili, Slovenija pa osvojila točko. In mi je rekel, kako smo mi Slovenci '"skijaši" trenutno najboljši. To mi je bilo res simpatično," se je zasmejal Beograjčan in se, star je 30 let, resno vprašal: "Da so slovenski nogometaši resnično veljali za skijaše?"

Pred desetletjem je bil Samir Handanović prvi vratar reprezentance, poleg njega pa sta bila v izbrani vrsti še Vid Belec in Jan Oblak. Foto: Vid Ponikvar

Ko mu je omenjeni slovenski navijač zaupal, kako nogomet v Sloveniji med športi sploh ni na prvem mestu, ga je to še bolj presenetilo. "Dobro, saj ne govorim zdaj, da je bila kvalitetna celotna slovenska ekipa, je pa imela Slovenija vedno kvalitetne nogometaše. Zahović, Handanović in tako naprej, da ne naštevam. Zdaj imate verjetno najbolj kakovostno ekipo v zadnjih 20 letih. Slišal pa sem tudi, kako imate ob igranju za reprezentanco prisoten močan moštveni duh. Da je to nekaj posebnega, kar vam je pomagalo do nastopa na Euru in remija proti Danski," je omenil vrlino, katero je v zadnjih dneh izpostavilo nemalo strokovnjakov, tudi Srečko Katanec.

Če vprašate njega, bo Srbija zmagala z 2:1

Srbija je v prvem krogu namučila Anglijo, eno izmed favoritinj prvenstva. Foto: Reuters Kaj pa velja na Euru pričakovati od Srbije, ki ima v svojih vrstah kopico izjemnih posameznikov, med katerimi najbolj izstopa napadalec Juventusa Dušan Vlahović? Spada med favorite za preboj v osmino finala v skupini C?

"Na Euro sem prišel brez večjih pričakovanj. Pač, igrali smo z Anglijo, po porazu z njo pa sem takoj pomislil, kako bomo zdaj premagali Slovenijo. A moje misli in tisto, kar se resnično dogaja na igrišču, sta lahko nekaj povsem drugega. Ekipa ima lahko dober ali slab dan, lahko ti pokvari načrte kakšna sodniška odločitev ali karton. Ne bo lahko proti Sloveniji, to vem, a vseeno pričakujem našo tesno zmago. Z 1:0 ali 2:1. Šporar ali Šeško bosta nevarna, saj imamo "težkaše" v obrambi. Kamerun nam je tako na SP 2022 dal dva gola iz protinapada. In to pri našem vodstvu, ko smo stopili previsoko. V nekaj minutah smo prejeli dva gola. Tudi Slovenija lahko upravičeno računa na kakšno tako priložnost, a če vprašate mene, bo 2:1 za Srbijo," napoveduje zmago orlov, ki bi se jim v tem primeru bistveno izboljšala možnost za napredovanje med 16 najboljših.

Nikoli ne veš, kaj pričakovati od Srbije

Kakšno pa je trenutno vzdušje v Srbiji glede nastopa reprezentance na Euru? Nenazadnje nastopa podobno kot Slovenija prvič na evropskem prvenstvu po letu 2000.

Srbski selektor Dragan Stojković želi danes premagati Slovenijo in se na lestvici skupine C povzpeti na mesta, ki vodijo v napredovanje. Foto: Guliverimage

"Pri nas niti ni tako evforično kot je bilo denimo pred SP 2022 v Katarju. Ko se pogovarjam s prijatelji in novinarji, ni čutiti evforije. To je po svoje dobro, saj znamo drugače poleteti. Če Srbija premaga Slovenijo in ima v žepu že tretje mesto in napredovanje, bo kar naenkrat celotna Srbija poletela. Potem se bo omenjalo, da moramo v četrtfinale, pa polfinale. Kar spet ni realno, a Srbija je nepredvidljiva. Imamo določeno vrsto nestabilnosti. Enostavno nikoli ne veš, kaj pričakovati od Srbije. Proti Angliji smo bili mnenja, da bomo zagotovo izgubili, potihoma pa upali, da jo premagamo. Tako kot smo na SP 2010 Nemčijo. No, takrat smo pa potem vse pokvarili, saj smo izgubili z Avstralijo. To je ta nepredvidljivost Srbije."

Zakaj Srbi toliko obožujejo Dončića?

Luka Dončić je v svojem prvem finalu lige NBA izgubil z 1:4 proti Bostonu. Foto: Reuters Med Slovenijo in Srbijo se je stkalo veliko športnih prijateljstev, pod verjetno najbolj prepoznavno v svetu sta se podpisala NBA zvezdnika Luka Dončić in Nikola Jokić. Poosebljata veliko prijateljstvo, sta ena najbolj priljubljenih športnikov na svetu.

"Srbi obožujejo Luko Dončića. To se opazi tudi po branosti naših člankov o njemu. Pa tudi v komentarjih. Pogosto so komentarji na našem portalu za Dončića celo bolj pozitivni kot za Jokića. Ker Dončić igra za vašo reprezentanco, pri Jokiću pa je zaznati gnev, ker ne nastopa vedno. Pa čeprav razumem vse njegove odločitve o odpovedih. Kar pa se tiče Dončića, ga obožujejo zaradi sloga igre, pa zaradi norih košev na ogrevanju, nepredvidljivih potez, pa domačih pesmi, ki jih posluša. Fant preprosto uživa v košarki. Le dve leti po tem, ko so ga proglasili za preveč debelega, buckastega, igra vrhunsko košarko. Le še vprašanje časa je, kdaj bo tudi on osvojil NBA prstan," mu je bilo žal, da tega ni mogel storiti že letos, a je bil Boston v finalu lige NBA vendarle boljši od Dallasa in zasluženo postal prvak.

Danes bo Srbija v Münchnu računala na glasno podporo navijačev. Na Bavarskem naj bi se zbralo kar 30 tisoč privržencev. Foto: Reuters

Kdo bo pa postal evropski prvak v nogometu? To bo znano 14. julija, ko bo Berlin gostil finale. In, kot nam je poznati Srbijo in njeno evforijo, v kateri rada pretirava, bi lahko po morebitni zmagi nad Slovenijo že slišali tudi posamezna skandiranja navijačev "Srbija do Berlina". Najprej pa bo potrebno premagati Kekovo četo. To pa bo zelo zahtevno.