Čeprav je Benjamin Šeško pred kratkim dopolnil komaj 21 let, že spada med najboljše napadalce, kar jih lahko ponudi nemška bundesliga. Med Eurom v Nemčiji smo se lahko večkrat prepričali, kako močan pečat je pustil zvezdniški napadalec RB Leipziga. Skoraj ni več osebe, ki ga ne bi izpostavila, ko beseda nanese na Slovenijo. Danes s Kekovo četo prihaja v München, na slovito Allianz Areno, na kateri bo nastopil že četrtič. Ko se je na njej mudil nazadnje, je zatresel mrežo Bayerna, lani pa je na njej proslavljal za zdaj edino lovoriko z Leipzigom. In to ravno ob krstnem nastopu! Bilo je čarobno. Bo tako tudi v četrtek, ko si lahko Slovenija z zmago nad Srbijo že bolj ali manj zagotovi napredovanje med 16 najboljših v Evropi?

Hvalospevi, ki so spremljali Benjamina Šeška v zadnjem obdobju, zlasti ob prebiranju vsemogočnih naslovov v angleških medijih in sagi o morebitnem prestopu k enemu izmed velikanov na Otok, niso poniknili. Še več, po krstni predstavi na Euru, na velikem tekmovanju je zaigral pri rosnih 21 letih, je deležen novih pohval. Proti Dancem ni bil veliko pri žogi, ko pa jo je prejel, ni potreboval veliko prostora, da bi ogrozil vrata tekmeca. Dvakrat je sprožil z razdalje. Obakrat spektakularno, tako da se je spogledoval z evrogolom.

Kasper Schmeichel je bil ob izvrstnem strelu Benjamina Šeška že premagan, a ga je rešila sreča. Le minuto zatem je bilo obratno, nato je Erik Janža s pomočjo sreče matiral danskega vratarja. Foto: Guliverimage

Prvič je cilj zgrešil za nekaj centimetrov, žoga je švignila mimo vratnice, drugič je bil še bližje zadetku, saj je njegov spektakularni projektil zadel okvir vrat. Kasper Schmeichel je bil že premagan, a mu je na pomoč priskočila sreča. Šeško je tako ostal brez zadetka, s katerim bi postavil nov rekord, saj bi postal z naskokom najmlajši slovenski strelec na velikih tekmovanjih. Vseeno je imel ogromno razlogov za veselje, Slovenija je proti favorizirani Danski osvojila zlata vredno točko (1:1), s katero si je pripravila lepe temelje za uresničitev cilja, preboja med 16 najboljših.

Poulsen mu je čestital, nato se je zavleklo pri dopinški kontroli

Zaradi Benjamina Šeška je slovenska nogometna odprava v nedeljo proti Wuppertalu odpotovala malce pozneje od predvidenega. Foto: Guliverimage Po dvoboju je Šešku za predstavo čestital tudi klubski soigralec Yussuf Poulsen.

"Vesel sem, da ostaja z nami v Leipzigu. Benji je vrhunski igralec, kar je dokazal tudi na tekmi z Dansko. Je dober soigralec. Po tekmi sva si izmenjala nekaj besed in si zaželela veliko sreče v nadaljevanju prvenstva. Zaželela sva si, da bi oba napredovala v osmino finala," danski napadalec tanzanijskih korenin ne skriva zadovoljstva, da je mladi Slovenec dosegel dogovor z vodstvom kluba in podaljšal zvestobo rdečim bikom do leta 2029. To je storil s posebnim zadovoljstvom, saj uživa v igranju pri tako razvojnem klubu, kot je Leipzig, v zadnjem obdobju redni udeleženec lige prvakov, močno se mu je povišala plača, ki po poročanju Bilda po novem znaša že okrog osem milijonov evrov letno.

Po dvoboju v Stuttgartu pa Šešku ni šlo vse po načrtih. Ko so njegovi sodelavci že oddelali svoje, kar zadeva medijske obveznosti, in so se ustavili pri novinarskih mikrofonih, je moral Šeško oddati urin, saj so ga naključno izbrali za dopinški test. Radečanu ni šlo vse po načrtih, obisk stranišča se je nepričakovano zavlekel, tako da so morali soigralci nanj po poročanju OE24 počakati 41 minut, nato pa je lahko zadovoljna slovenska odprava krenila na letališče v Stuttgartu in se z zamudo odpravila v bazni tabor v Wuppertalu.

Spektakel na najpopolnejšem nemškem stadionu

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes odpravila v München, kjer jo v četrtek na evropskem prvenstvu čaka zelo pomemben spopad s Srbijo. Kekova četa se bo predstavila na stadionu, ki pri ljubiteljih nogometa, kar zadeva Nemčijo, uživa največje spoštovanje. Allianz Arena si je hitro pridobila kultni status.

Na Allianz Areni je bila odigrana otvoritvena tekma Eura med Nemčijo in Škotsko (5:1). Če bo veliko zadetkov doseženih tudi na dvoboju med Slovenijo in Srbijo, ima Benjamin Šeško lepe možnosti, da se vpiše na seznam strelcev. Foto: Guliverimage

Predstavlja popoln stadion, ki ponuja vse užitke in razvade, kar jih zagotavlja moderen nogomet. Mnogi slovenski reprezentanti so pri žrebu držali pesti, da bi lahko Slovenija vsaj eno tekmo odigrala v Münchnu, ki je za nameček tudi zemljepisno najbližji deželi na sončni strani Alp. In res, ples kroglic v Hamburgu je lani odločil, da se bosta jutri na Bavarskem v "balkanskem derbiju", kot se je izrazil srbski selektor Dragan Stojković Piksi, udarili Slovenija in Srbija.

Prvič je izgubil z 1:7

Šeško, največje slovensko orožje v napadu, o katerem z izbranimi besedami govorijo tudi srbski novinarji, bo tako skušal v četrtek nadoknaditi tisto, kar je zamudil v Stuttgartu. Kot eden najbolj vročih mladih napadalcev v Evropi se želi vpisati med strelce, doseči zadetek in popeljati Slovenijo v imeniten položaj, saj bi se ob zmagi nad Srbijo v skupini C že lahko pohvalila s štirimi točkami, tako da bi si lahko že najmanj "rezervirala" mesto pri štirih najuspešnejših tretjeuvrščenih ekipah, torej napredovanju v osmino finala.

Ko je prvič nastopil v Münchnu, je s Salzburgom doživel "hokejski" poraz (1:7). Foto: Guliverimage

Mladi dragulj slovenskega nogometa bo na Allianz Areni, ki je med Eurom uradno preimenovana v Fußball Arena München in bo na četrtkovem dvoboju sprejela 66 tisoč gledalcev, nastopil že četrtič. Njegova prva izkušnja s stadionskim lepotcem v Münchnu ni bila prijetna. Ko je še nosil dres Salzburga, je leta 2022 zaigral na povratni tekmi osmine finala lige prvakov z Bayernom. Takrat se je prva tekma v Avstriji končala z 1:1, na povratni pa so Bavarci pomendrali avstrijske rdeče bike. Ko so vodili s 5:0, je v 62. minuti namesto Karima Adeyemija, zdajšnjega igralca Borussie Dortmund, v igro pri gostih vstopil Šeško. Bayern ni pokazal milosti, do konca srečanja je povečal prednost na 7:1.

Po krstnem nastopu že do lovorike

Ko se je Šeško mudil v Münchnu drugič, je imel veliko več razlogov za zadovoljstvo. Na Allianz Areni je namreč debitiral v dresu Leipziga. Pisal se je 12. avgust 2023, Šeško, ki je pred tem s prestopom iz Salzburga v Leipzig poskrbel za najdražjo slovensko selitev (24 milijonov evrov) vseh časov, pa je začel novo poglavje v karieri na tekmi nemškega superpokala.

Benjamin Šeško je pri Leipzigu ekspresno osvojil prvo lovoriko na delu v Nemčiji. Angleški zvezdnik Harry Kane je na primer pri Bayernu ni dočakal. Foto: Guliverimage

Na tej tekmi je Leipzig nadigral Bayern, pri katerem so bile vse oči uprte v zvezdniškega novinca Harryja Kana. Junak srečanja je postal Španec Dani Olmo, dosegel je vse tri zadetke, Šeško pa je vstopil v igro v 64. minuti namesto Tima Wernerja. Takrat so gostje že vodili z 2:0. Tako je Šeško pri 20 letih osvojil prvo lovoriko v Nemčiji, hkrati pa prvič okusil zmago v Münchnu.

Premagal vratarja Bayerna, a ostal brez točke

Šeško je nato pri Bayernu gostoval še enkrat. Letos, v spomladanskem delu nemške bundeslige, ko si je že utrdil mesto v začetni enajsterici in zaigral bistveno več minut, temu primeren pa je bil tudi njegov strelski učinek, je na Allianz Areni dočakal tisto, po čemer hrepeni vsak napadalec. Vpisal se je med strelce. Na prvenstveni tekmi je 24. februarja v 70. minuti po asistenci Danija Olma izenačil na 1:1.

Pred štirimi meseci se je v Münchnu že vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Leipzigu pa to vendarle ni pomagalo do točke, dvakratni strelec Harry Kane je v sodnikovem podaljšku popeljal gostitelje do zmage z 2:1. Bavarcem to ni pomagalo v boju za prvo mesto, v katerem so proti Bayerju gladko izgubili. Bayern je presenetljivo končal sezono brez lovorike, Šeško, ki je v ligi prvakov v osmini finala namučil poznejšega zmagovalca Reala, pa si jo je vendarle priigral.

In to na stadionu, kjer bo gostoval tudi jutri, ko ga s slovensko reprezentanco čaka verjetno največji nogometni spektakel v zgodovini državne samostojnosti. Kekovo četo bo namreč v živo spremljalo najmanj 15 tisoč slovenskih navijačev, tako da se v Münchnu, saj naj bi prišlo tudi 20 tisoč Srbov, obeta norišnica.