Anglež je svojo izkušnjo takoj delil z javnostjo. Posnel je namreč video, v katerem je vidno mačkast in še vedno pijan. To sicer ne bi bilo nič nenavadnega, če bi se po veseljačenju prebudil v apartmaju ali hotelski sobi, ker pa je očitno prenočil kar na stadionu Veltins Arene v Gelsenkirchnu, je to že bolj čudna zgodba.

An England fan woke up this morning at 4am still inside the stadium, completely empty…



pic.twitter.com/BJSE9pt99A — Football Away Days (@FBAwayDays) June 17, 2024

"Pravkar sem se zbudil, ura je okrog petih zjutraj. Zmrzujem in še vedno sem na stadionu Schalkeja," je povedal navijač in nato posnel prazen stadion.

O neobičajni navijaški izkušnji so se hitro razpisali angleški mediji, ki so se spraševali, kako lahko redarji in druge pristojne službe po končani tekmi pustijo človeka kar na tribuni.

Nedeljsko srečanje med Anglijo in Srbijo se je končalo z rezultatom 1:0. Za Tri leve je v 13. minuti zabil zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham. Slovenci se bodo z Angleži pomerili naslednji torek, 25. junija, v Kölnu, še prej, v četrtek, 20. junija, pa jih v Münchnu čaka obračun s Srbijo. Na prvi tekmi so Slovenci z Danci dosegli neodločen izid (1:1).

