Dva dni pred obračunom med Hrvaško in Albanijo, ki bo v sredo v Hamburgu, po poročanjih hrvaških medijev, ki podrobno spremljajo dogajanje v njihovi reprezentanci, v ekipi Ognjenih ni prevelike drame zaradi visokega poraza s Španci (3:0). Vsi so povsem osredotočeni na tekmo z Albanijo. Je bilo pa v preteklih dneh kar precej vroče krvi zaradi zgrešene enajstmetrovke Bruna Petkovića, ki se je opravičil soigralcem, v bran pa so mu stopili tudi pri Dinamu, kjer je najboljši strelec.

Hrvaški nogometaš Bruno Petković se je na tekmi med Hrvaško in Španijo po dvoboju z Rodrijem v 77. minuti znašel na tleh in ko je sodnik zapisal najstrožjo kazen, je strel z bele črte izvedel prav Petković, pa čeprav praviloma velja, da igralec, ki je izsilil enajstmetrovko, te ne izvaja. Petković je bil pri poskusu, da zmanjša visoko vodstvo Špancev s 3:0, neuspešen, saj je Unai Simon ubranil njegov strel, posledično pa so bili nezadovoljni tako navijači kot hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Ta je na novinarski konferenci pojasnil, da v reprezentanci obstaja strogo določena hierarhija izvajalcev enajstmetrovk in da je Petković na tem seznamu šele peti, glede na igralce, ki so bili v tistem trenutku na zelenici, pa šele tretji. Zakaj je torej vseeno dobil priložnost za strel?

Dalić je pojasnil, da je v reprezentanci Hrvaške dogovorjeno, da kazenski strel lahko izvajata Andrej Kramarić in Luka Modrić, a ker v tistem trenutku nista bila v igri, bi odgovornost za strel z bele točke morala prevzeti Ivan Perišić ali Lovro Majer.

Foto: Reuters

V ekipi Ognjenih ni napetosti

Po poročanju hrvaškega Indexa se je izkazalo, da Petković odločitve o strelu ni sprejel na lastno roko in da ni res, da se je požvižgal na hierarhijo v ekipi. Petković je Perišića vprašal, ali lahko izvede najstrožjo kazen, in Perišić mu je to dovolil, poroča hrvaški Index.

Petković je odgovornost za zgrešeno enajstmetrovko prevzel tudi na zboru reprezentance. Pogumno je stopil pred soigralce in dejal, da je bil sam kriv ter se opravičil za napako. Med njim, soigralci v reprezentanci in selektorjem Dalićem ni nobene napetosti, poroča Index. V bran so mu stopili tudi pri Dinamu, kjer so na družbenih omrežjih objavili kolaž najboljših Petkovićevih potez iz prejšnje sezone, v kateri je Dinamo osvojil dvojno krono.

Ognjeni bodo v Hamburg odpotovali jutri popoldne, vendar ne bodo trenirali na stadionu HSV, kjer bo sredino srečanje. Trening bodo opravili v pripravljalni bazi v Neuruppinu, poroča hrvaški Index.

