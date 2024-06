Angleški nogometaš Kyle Walker, ki je z Anglijo včeraj odigral prvo tekmo proti Srbiji in z reprezentanto slavil z 1:0, je zanikal obtožbe in namigovanja, da je svojo nekdanjo ljubico Lauryn Goodman, s katero ima tudi dva otroka, povabil k spremljanju njegovih nastopov v Nemčiji, kjer poteka evropsko prvenstvo.

34-letni branilec Anglije Kyle Walker ima za seboj pestro zgodovino deklet, s katerimi si deli otroke. Kot pravijo viri blizu nogometnega zvezdnika, pa je Walker zdaj osredotočen na evropsko prvenstvo in na zmage svoje domovine. Še pred prvenstvom je bilo javno znano, da bo nogometaš v Nemčijo pripeljal svojo ženo Annie Kilner in njune štiri otroke, saj skuša z ženo po aferi zakrpati odnos.

Žena Kyla Walkerja in mati štirih njegovih sinov, Annie Kilner. Foto: Guliverimage

"Annie pripelje fante na tekmo, Kyla v njegovi karieri podpirajo od prvega dne in se veselijo, da ga bodo gledali in se mu pridružili ob igrišču. Kyle kategorično na tekmo ni povabil Lauryn ali kogarkoli iz svoje družine. Njena zgodba je preprosto neresnična. Seveda lahko uživa v tekmah, kot ostali v državi, vendar to v resnici nima nobene zveze s Kylom ali njegovo družino," je še za DailyMail dejal vir.

Kylova žena z otroki v Nemčiji, Goodmanova vsaj za zdaj ostaja v Angliji

Kylova žena naj bi v soboto pripotovala v Nemčijo, kamor naj bi prispela z vsemi štirimi otroki in več kot 35 tisoč evri vrednim zasebnim letalom. Eden izmed virov je pred tem trdil, da je njegova nekdanja ljubimka Lauryn Goodman nameravala na snemanje svojega prihajajočega resničnostnega šova o življenju in aferah deklet in žena nogometašev, The Life of WAGS, povabiti snemalno ekipo in zraven za ogled tretje skupinske tekme Anglije proti Sloveniji, ki bo 25. junija, pripeljati tudi štiriletnega sina Kaira, ki si ga deli z Walkerjem. V resničnostnem šovu bo sodelovala tudi Rita Johal, ki ima otroke z nogometnim zvezdnikom Riyadom Mahrezom.

Kyle Walker v družbi žene Annie Kilner na svetovnem prvenstvu leta 2018 v Rusiji. Kilnerjeva je z otroki prisotna tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Ali je na prvenstvu v Nemčiji tudi Goodmanova, za zdaj ni znano. Foto: Guliverimage

Goodmanova trdi, da je nogometaš svojemu sinu obljubil ogled svojih tekem v živo

Goodmanova ob tem trdi, da je Walker obljubil, da njegovemu sinu tekem ne bo treba spremljati preko tv zaslona, ampak jih bo lahko gledal v živo. "Kairo ne bi smel gledati svojega očeta, kako igra za svojo državo na televiziji v Angliji, zasluži si biti tam," je britanski Daily Mail citiral Goodmanovo.

Po tem, ko je Goodmanova naznanila, da se namerava pojaviti na evropskem prvenstvu, so se odgovorni v angleški nogometni reprezentanci odločili, da morajo narediti vse, da njen prihod za zvezdnika in njegove predstave na in ob igrišču ne bo predstavljal ovire. Tako so se odločili, da bodo njene vstopnice za vstop v cono, kjer sedijo družine in partnerke nogometašev, blokirali, tako da s svojo prisotnostjo slučajno ne bi zmotila Walkerja.

"Žalostno je, da Lauryn zaradi svojih osebnih koristi še naprej opozarja javnost z nenehnimi komentarji na svojih družbenih omrežjih in v osrednjih medijih. Kyle ni čustveno prisoten v življenju Lauryninih otrok, a bo vedno poskrbel zanje finančno," pa je razkril vir blizu nogometaševe družine.

Goodmanovo so fotografi še nedavno ujeli v suseškem parku v Združenem Kraljestvu, kjer se je zabavala s štiriletnim sinom Kairom in hčerko, poznano le po kraticah KW, ki ju je oblekla v dres angleške reprezentance s številko 2 in napisom "daddy" (očka), ki se nanaša na Walkerja.

Annie Kilner moža spremlja na prvenstvu v Nemčiji, medtem ko naj bi bila Goodmanova z otroki v Angliji:

Annie Kilner stands by Kyle Walker at Euros as Lauryn Goodman sends Father's Day message

Lauryn Goodman dresses children in dad Kyle Walker's number 2 shirt to play football in the park while England take on Serbia in Euro 2024 match

Walker in njegova žena, dolgoletna partnerka Annie, s katero sta se poročila v začetku leta 2022, naj bi medtem reševala nesoglasja in težave v zakonu po rojstvu četrtega sina, ki se je rodil meseca aprila in naj bi ga poimenovala Rezon. Par ima skupaj še tri sinove: 11-letnega Romana, sedemletnega Riaana in petletnega Reigna.

