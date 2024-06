Razgrajanje po Gelsenkirchnu (video: Reuters)

Po poročanju Guardiana naj bi se dobrih pet ur pred začetkom večerne tekme evropskega prvenstva med Anglijo in Srbijo skupina huliganov, katere narodnostni niso potrdili, namenila proti baru na ulici Arminstraße v središču Gelsenkirchna, v katerem se je zadrževalo več deset srbskih navijačev.

Foto: Guliverimage

Začel se je spopad med skupinama, Srbi so iz lokala metali predmete, ki so jim prišli pod roko, in lovili posameznike. "Stoli, steklenice, vse, kar si lahko zamislite, je nenadoma padalo," je povedal eden od očividcev.

Videoposnetek dogajanja v centru Gelsenkirchna:

🇷🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A clearer video of the incident.



The Englishman attacked a Serbian bar. A few seconds later, Serbians began pouring out of the bar, and the Englishman started running for his life.



FAFO Englishman! pic.twitter.com/gbDIcn8KsG