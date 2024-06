Pomemben del uspeha slovenskih nogometašev so tudi njihove žene in dekleta, ki jim tako ob lepih kot težkih trenutkih stojijo ob strani. Ob začetku Evropskega prvenstva 2024 smo preverili, kdo so lepotice, ki jih ljubijo slovenski nogometni reprezentanti in bodo nogometaše podpirale tudi na tekmah, kjer se bodo borili za čim boljšo uvrstitev.

Selektor Matjaž Kek je pred dnevi sporočil, kdo je v šestindvajseterici, ki je odpotovala v Nemčijo. S seznama je prečrtal vratarja Matevža Vidovška, napadalca Luko Zahovića, branilca Žana Zaletela in vezista Miho Zajca.

Poglejte, kdo so partnerke slovenskih nogometašev, ki so odpotovali na Evropsko prvenstvo 2024:

Jan Oblak in Olga Danilović

31-letni nogometni vratar Jan Oblak je že nekaj časa v zvezi s 23-letno srbsko teniško igralko Olgo Danilović. Olga je hči predsednika srbske košarkarske zveze Predraga Danilovića, pred Oblakom pa je bila v zvezi s srbskim košarkarjem Bogdanom Bogdanovićem, ki igra v ligi NBA. Oblak od leta 2014 brani vrata španskega kluba Atletico Madrid, za slovensko reprezentanco pa igra od leta 2012.

Ker Slovenija 20. junija v Münchnu igra prav proti reprezentanci Srbije, bo imela Oblakova izbranka težko odločitev, za koga bo navijala. Par, ki skupaj živi v Madridu, sicer večkrat preživlja čas tudi v Sloveniji. Lanske božične praznike sta tako na primer preživela v Kranjski Gori, pred dnevi pa sta obiskala Bled.

Olga Danilović in Jan Oblak februarja letos na sprehodu po Madridu. Foto: Profimedia

Benjamin Šeško in Anita Vidović

Najboljši slovenski napadalec Benjamin Šeško in njegova izbranka Anita Vidović, ki je od 21-letnega Radečana starejša pet let, sta v zvezi že več let, skupaj pa živita v Leipzigu. Ljubljančanka je z nogometom povezana že od majhnega, saj je tudi njen brat Boris Vidović nekdanji profesionalni nogometaš. Vidovića smo lahko spremljali tudi v resničnostnem šovu Exatlon.

Šeško za nemški Leipzig igra od leta 2023, pred dnevi pa je pogodbo podaljšal do leta 2029. Pred tem je igral za Red Bull Salzburg, s katerim je osvojil dva naslova avstrijskega državnega prvaka in en naslov avstrijskega pokalnega zmagovalca. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2021.

Andraž Šporar in Mia Mujadžić Golob

Novopečena starša Andraž Šporar in Mia Mujadžić Golob sta par že od Mijinih najstniških let. V slovenskih nogometnih krogih ju imajo celo za slovenska Davida in Victorio Beckham. Trenutno skupaj živita v Grčiji, kamor sta se preselila iz Portugalske in pred tem Slovaške. 30-letni Šporar od leta 2022 igra za grški klub Panathinaikos, za slovensko reprezentanco pa od leta 2016.

Pred dvema letoma sta se zaročila, junija lani pa prvič postala starša sinu Julijanu, ki se je rodil dva meseca prehitro, "izjemno majhen, a zdrav". Sprva zelo lahka in mirna nosečnost se je v petem mesecu nosečnosti namreč zapletla. Medtem ko je Šporar zaradi nogometnih obveznosti veliko časa preživel v tujini, je morala Mia na več nujnih operacij in zadnja dva meseca pred porodom preživeti v bolnišnici. Je pa njun sin Julijan danes zdrav otrok, ki bo kmalu praznoval prvi rojstni dan.

Josip in Tina Iličić

Šestintridesetletni vezist Josip Iličić je poročen s Tino Iličić, s katero imata dve hčerki – Sofio in Victorio. Pred leti so v medijih krožile govorice, da naj bi Iličić ženo zasačil z drugim, zaradi česar naj bi razmišljal o upokojitvi in bil v depresiji. Iličić je od leta 2022 član NK Maribor. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2010.

Jaka Bijol in Neža Strmčnik

Tudi 25-letni branilec Jaka Bijol je že dalj časa v zvezi. Očarala ga je Korošica Neža Strmčnik, doktorica medicine, s katero sta pogosto športno aktivna. Skupaj se odpravita v hribe, uživata na plaži ali odpotujeta v tujino. Bijol od leta 2022 igra za italijanski klub Udinese. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2018.

Benjamin Verbič

Avgusta 2021 se je slovenski vezist Benjamin Verbič razveselil rojstva sina Maja, ki ga je dobil s takratno partnerko, ukrajinsko manekenko Alvino Carenko. Le nekaj mesecev kasneje sta se razšla in na družbenih omrežjih se je vnel pravi boj obračunavanja drug z drugim. Carenkova je Verbiča najprej obtožila nezvestobe in romantičnega razmerja z moškim, kasneje pa trdila, da ji je skušal vzeti skrbništvo nad sinom. Zadnje je nogometaš potrdil in priznal, da Alvino sodno preganja zaradi več kaznivih dejanj.

Ali je Verbič po razhodu s Carenkovo še vedno samski ali je že našel novo partnerko, ni znano. Na svojih družbenih omrežjih redno deli skupne fotografije s sinom, s katerim sta očitno zelo povezana. Maj bo na evropskem prvenstvu tako njegov največji podpornik.

Tridesetletnik danes igra za grški klub Panathinaikos, za slovensko reprezentanco pa igra od leta 2015.

Petar Stojanović in Maja Čižmar

Za 28-letnega branilca Petra Stojanovića bo na prvenstvu navijala izbranka Maja Čižmar, po rodu Hrvatica, s katero imata sina Davida. Spoznala sta se v Zagrebu prek skupne prijateljice, trenutno pa z družino živita v italijanski Empoli, kjer Stojanović igra za tamkajšnji klub. Kot je Čižmarjeva povedala v enem izmed intervjujev, bo, čeprav je Hrvatica, na evropskem prvenstvu navijala za Slovenijo. Stojanović za slovensko reprezentanco igra od leta 2014.

Petar Stojanović z izbranko Majo in sinom Davidom Foto: Mediaspeed

Timi Maks Elšnik in Zara Seničer

Tudi 26-letni vezist Timi Maks Elšnik je ponosen očka. S 23-letno izbranko Zaro Seničer sta aprila 2022 postala starša deklici Remmie, ki je marca letos praznovala drugi rojstni dan. S Seničerjevo sta par že nekaj let, skupaj pa živita v Ljubljani, saj je Elšnik član Nogometnega kluba Olimpija. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2021.

Adam Gnezda Čerin in Pia Sara Černe

Idrijski vezist Adam Gnezda Čerin z izbranko Pio Saro Černe živi v Atenah, kjer igra za grškega velikana, klub Panathinaikos. Družbo jima dela maček, ki sta ga poimenovala Zevs. Pred selitvijo v Grčijo je 24-letni Gnezda Čerin igral za Domžale, Nürnberg in Rijeko. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2020.

Adam Gnezda Čerin in izbranka Pia Sara Černe na družbenih omrežjih redko delita skupne fotografije. Foto: Instagram/Adam Gnezda Čerin

Žan Vipotnik in Ana Avramović

Dvaindvajsetletni napadalec Žan Vipotnik je srečno zaljubljen v izbranko Ano Avramović. Vipotnik igra za francoski klub Bordeaux, pred tem pa je bil član NK Maribor. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2023.

Žan Vipotnik z izbranko Ano Avramović na potovanju v Dubaju Foto: Instagram/Žan Vipotnik

Jan in Ana Mlakar

Napadalec Jan Mlakar je od maja 2022 poročen z Ano Mlakar, s katero imata dva otroka – hčer Mio in sina Maksa. Skupaj živijo v Italiji, saj je 25-letnik od leta 2023 član italijanske Pise. Pred tem je med drugim igral za italijanska kluba Fiorentino in Venezio ter hrvaški Hajduk Split. S Hajdukom je leta 2022 osvojil tudi hrvaški pokal.

Z Ano sta se poročila na idilični in priljubljeni lokaciji nad Krškim, v restavraciji Tri lučke. Skupaj sta že dobrih deset let, spoznala pa sta se, ko je Ana trenirala v kraju, kjer je Mlakar igral nogomet. Je namreč nekdanja slovenska odbojkarica, ki se je preizkusila tudi v prvi ligi. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2021.

Žan Celar in Linda Kadrija

Srečo v ljubezni je našel tudi 25-letni napadalec Žan Celar, ki je že nekaj let v zvezi z Lindo Kadrija. Decembra lani sta se razveselila rojstva sina, ki sta ga poimenovala Theo. Celar od leta 2021 igra za švicarski Lugano, s katerim je osvojil tudi švicarski pokal. Partnerka mu je v karieri v veliko podporo, skupaj pa živijo v Luganu. Kadrija se sicer ukvarja s fitnesom in zdravo prehrano. Celar za slovensko reprezentanco igra od leta 2021.

Adrian Zeljković in Elma Salihbegović

Mladega vezista Adriana Zeljkovića, ki je od leta 2023 član slovaškega kluba Spartak Trnava, je očarala Elma Salihbegović, s katero sta par že nekaj let. Pred selitvijo na Slovaško je 21-letni Zeljković igral za NK Olimpija. Za slovensko reprezentanco je zaigral letos.

Jasmin in Amela Kurtić

Petintridesetletni vezist Jasmin Kurtić je z ženo Amelo Kurtić v zvezi že od leta 2014. Skupaj imata dva sina – petletnega Matea in triletnega Luco. Kurtić trenutno igra za italijanski Südtirol, pred tem pa je igral za Sassuolo. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2012.

Tomi Horvat in Laura Čas

Nedavno je zaroko naznanil 25-letni vezist Tomi Horvat, ki z izbranko Lauro Čas v začetku letošnjega poletja pričakuje deklico. To bo njun prvi otrok. Horvat je od leta 2022 član avstrijskega kluba Sturm Graz, pred tem pa je igral za slovensko Muro, s katero je v sezoni 2020/2021 osvojil naslov državnega prvaka, leta 2020 pa še slovenski pokal. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2022.

Jon Gorenc Stanković in Veronika Kozamernik

Osemindvajsetletni vezist Jon Gorenc Stanković se je zaljubil v osebno trenerko in nutricionistko Veroniko Kozamernik. Od leta 2020 je član avstrijskega Sturm Graza, pred tem pa je igral za nemški klub Borussia Dortmund II in angleški Huddersfield Town. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2020.

Erik Janža in Tajčelina Koren

Obrambni igralec Erik Janža ima s partnerko Tajčelino Koren dva otroka. 30-letnik trenutno igra za poljski klub Górnik Zabrze, pred tem pa je igral za Muro, Domžale in Maribor. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2014.

Miha in Weronika Blažič

Enaintridesetletni branilec Miha Blažič je junija lani zaprosil svojo izbranko Weroniko Marzeda, decembra pa sta postala mož in žena. Poročila sta se v luksuznem hotelu Kempinski Palace v Portorožu. Weronika je sicer uspešna poljska manekenka, ki se je na enem izmed izborov za mis Poljske uvrstila na četrto mesto.

Blažič trenutno igra za poljski prvoligaški klub Lech Poznań, pred tem pa je igral za madžarski Ferencvaroš in francoski Angers. S Ferencvarošem je štirikrat osvojil naslov državnega prvaka in enkrat madžarski pokal. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2018.

Jure in Urška Balkovec

Med poročenimi nogometnimi reprezentanti je tudi branilec Jure Balkovec. Z ženo Urško Balkovec sta se decembra 2021 razveselila rojstva deklice Olivie. V zvezi sta dobrih osem let, od leta 2021 pa sta tudi poročena. 29-letni Novomeščan je od leta 2020 član turškega Alanyasporja, pred tem pa je igral za italijanska kluba Bari in Empoli ter turški klub Fatih Karagümrük. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2018.

Vid Belec

Srečno zaljubljen je tudi 33-letni vratar Vid Belec, ki z izbranko in sinom živi na Cipru. Brani vrata najuspešnejšega ciprskega nogometnega kluba APOEL, pred tem pa je branil za italijanski Internazionale Milano. Za slovensko reprezentanco igra od leta 2014.

Med tistimi, ki bodisi niso v zvezi bodisi svojih izbrank ne delijo z javnostjo, so vezista Nino Žugelj in Sandi Lovrič, branilci Žan Karničnik, Vanja Drkušić in David Brekalo ter vratar Igor Vekić.

Preverili smo tudi, kdo so partnerke preostalih štirih slovenskih reprezentantov, ki jih je Kek prečrtal s seznama za Euro 2024:

Luka Zahović in Maja Zahović Žnuderl

Napadalec Luka Zahović, sin legendarnega Zlatka Zahovića, je v srečni zvezi z Majo Zahović Žnuderl že od svojih najstniških dni. Skupaj imata hčerko in sina. 28-letni napadalec trenutno igra za poljski Pogoń Szczecin, pred tem pa je igral za Maribor, Veržej in Heerenveen. Z Mariborom je osvojil pet naslovov državnega prvaka. V sezonah 2017/18 in 2018/19 je bil najboljši strelec v slovenski ligi. Za slovensko reprezentanco je debitiral leta 2019.

Maja Zahović Žnuderl, izbranka Luke Zahovića Foto: Mediaspeed

Miha Zajc

Tudi devetindvajsetletni vezist Miha Zajc, ki trenutno igra za turški Fenerbahče, je že več let srečno zaljubljen. Kdo je njegova svetlolasa izbranka, sicer ni znano. Zajc za slovensko reprezentanco igra od leta 2017.

Matevž in Urška Vidovšek

Vratar Matevž Vidovšek je od leta 2021 poročen z izbranko Urško Vidovšek, s katero sta starša triletni Pii in trimesečni Arii. 24-letnik iz Koroške je od leta 2020 član Olimpije, s katero je v sezoni 2022/2023 osvojil naslov državnega prvaka, leta 2023 pa še slovenski pokal. Pred tem je branil za italijanski Atalanto in Reggino ter ciprsko Ayio Napo.

Matevž Vidovšek z ženo Urško in hčerko Pio Foto: Vid Ponikvar

Žan Zaletel in Neva Bombek

Štiriindvajsetletni branilec Žan Zaletel, ki je od leta 2022 član danskega kluba Viborg, je že več let v zvezi z izbranko Nevo Bombek. Pred selitvijo na Dansko je igral za slovenska kluba Bravo in Celje, z zadnjim je v sezoni 2019/2020 osvojil naslov državnega prvaka. Za slovensko reprezentanco igra od letošnjega leta.

