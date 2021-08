Nogometaš Benjamin Verbič z izbranko dobil prvega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Verbič je pred nekaj dnevi, natančneje 15. avgusta, dobil prvega otroka, sina, ki sta ga z izbranko poimenovala Maj. Sedemindvajsetletni vezist, ki igra za Dinamo iz Kijeva, je to sporočil prek Instagrama, kjer je objavil fotografijo z novorojencem, zapisal sinovo ime, datum rojstva in dodal simbol srca.

Nogometaš je sina dobil z ukrajinsko manekenko in vplivnico, znano pod imenom Alvina, ki je zaslovela predvsem zaradi svojega videza. Na Instagramu, kjer ima preko 117 tisoč sledilcev, redno deli fotografije, na katerih je brezhibno urejena in naličena in nič kaj drugače ni bilo s fotografijo iz porodnišnice.

Foto: Instagram