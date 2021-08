Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Instagramu je izbrisala prav vse fotografije z nekdanjim zaročencem in mu nehala slediti.

Jennifer Lopez je še dodatno utrdila razmerje z Benom Affleckom, saj je na Instagrmu izbrisala prav vse fotografije z nekdanjim zaročencem Alexom Rodriguezom in mu tudi nehala slediti.

Znebila se je tudi fotografij z januarske inavguracije ameriškega predsednika Joeja Bidna, kjer je bila Lopezova ena od nastopajočih, Rodriguez pa jo je ponosno spremljal. Zvezdnika sta takrat na družbenih omrežjih navdušeno objavljala skupne fotografije, a na njenem Instagramu so z dogodka zdaj samo še tiste, na katerih pozira sama, brez Alexa.

Medtem 46-letni nekdanji upokojeni igralec bejzbola na svojem Instagramu še vedno ohranja spomin na štiriletno zvezo z Jennifer, vključno s skupno fotografijo z inavguracije in tudi čestitko, ki ji jo je namenil za letošnje valentinovo.

J. Lo in A-Rod sta konec razmerja potrdila aprila, le nekaj tednov po tem pa so v medije pricurljale prve fotografije pevkinega druženja z Affleckom, s katerim sta razmerje imela že pred 17 leti in sta bila za kratek čas celo zaročena.

Romanco sta uradno potrdila konec julija, za Jenniferin 52. rojstni dan, ko je zvezdnica delila fotografijo skupnega poljuba.