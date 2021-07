Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se povsem sprostila in pred svetom nehala skrivati, da sta obnovila romanco. Na luksuzni jahti sta celo poustvarila slavni prizor iz pevkinega videospota.

Bilo je leto 2002 in Jennifer Lopez je osvajala s pesmijo Jenny from the Block, ki je postala uspešnica tudi zahvaljujoč videospotu, v katerem je nastopil tudi Ben Affleck. V enem od prizorov sta Jennifer in Ben na jahti, Ben pa jo v nekem trenutku drži za zadnjico.

Ta prizor sta poustvarila na trenutnem oddihu na luksuzni jahti na jugu Francije, kjer sta pred dnevi praznovala pevkin 52. rojstni dan. V enaki drži, le 19 let kasneje:

Zvezdnika sta po besedah prijateljev presrečna skupaj, obnova zveze z Benom pa je za Jennifer le še pika na i njeni sreči, pravijo viri: "Zelo je hvaležna, da lahko še vedno počne tisto, kar ljubi, da je zdrava, ima družino, ljubezen, ki jo imata z Benom, pa je kot češnja na vrhu torte."

Bennifer, skovanka, ki so jima jo v času zveze med letoma 2002 in 2004 nadeli tabloidi, sta se spet našla letos spomladi, ko je ona razdrla zaroko z Alexom Rodriguezom, on pa se je razšel z igralko Ano de Armas.

Letošnje praznovanje 52. rojstnega dne v St. Tropezu je Jennifer sprva načrtovala z Rodriguezom, ki po prekinitvi z zvezdnico ni spremenil svojih načrtov in se je vseeno odpravil na jug Francije. Medtem ko si Jennifer in Ben izkazujeta ljubezen na svoji jahti, pa Rodriguez na drugi po poročanju ameriških medijev proslavlja poslovne uspehe.