Zvezdnika s poljubljanjem v javnosti potrdila govorice #video

Potem ko so ju že večkrat zalotili v družbi drug drugega, je paparacem zdaj uspelo posneti še kronski dokaz, da sta Jennifer Lopez in Ben Affleck spet skupaj.

Pred skoraj 20 leti, ko sta se zaljubila, sta bila pevka in igralka Jennifer Lopez ter igralec Ben Affleck eden medijsko najbolj prepoznavnih in obleganih parov. Leta 2004 sta razdrla zaroko in se razšla, si pozneje z drugimi partnerji ustvarila družino in doživljala nove ljubezenske brodolome.

Zdaj pa naj bi bila Jennifer in Ben oziroma "Bennifer" spet zaljubljena. Govorice o tem se pojavljajo že nekaj časa, saj ju pogosto videvajo v družbi drug drugega. Najnovejši posnetek paparacev pa ne pušča dvomov, da se med njima nekaj plete.

Afflecka in Lopezovo so v nedeljo posneli v restavraciji v Malibuju, kako se pri mizi objemata in poljubljata:

Posnetek naj bi nastal na družinskem srečanju ob rojstnem dnevu pevkine sestre Linde, za mizo pa sta po poročanju Page Six sedela tudi 13-letna dvojčka Max in Emme, ki sta se Lopezovi rodila v zakonu s pevcem Marcom Anthonyjem.

Lopezova naj bi sicer resno razmišljala o selitvi iz Miamija v Los Angeles, kjer živi Affleck, še piše Page Six, in tam že išče primerno šolo za svoja otroka.

