Zlomljena Jennifer Lopez spregovorila o ločitvi: Najtežje obdobje v mojem življenju

V pogovoru za ameriško revijo Interview je 55-letnica spregovorila o letu, ko je njeno življenje eksplodiralo, in o tem, kaj je bil povod za vložitev zahteve za ločitev.

"Če želiš imeti nekaj, kar je popolno, moraš biti popoln," je dejala. "Mislila sem, da sem se tega že naučila, a se nisem. To poletje sem si rekla: Moram oditi in biti sama. Želim dokazati, da zmorem." Ne da bi svojega nekdanjega moža omenila po imenu, je dodala: "To, da sem v zvezi, me ne definira. Sreče ne morem iskati v drugih ljudeh, ampak jo moram najti v sebi."

Zakona z njim ne obžaluje

Priznala je, da se veseli biti spet samska, a je iskanje nove ljubezni trenutno še ne zanima: "Trenutno ne iščem nikogar. Zakaj ne bi bila enostavno samska? Sem točno tam, kjer moram biti in kjer želim biti v prihodnosti."

Kljub bolečini, ki jo je prinesla ločitev od Bena Afflecka, zakona z njim ne obžaluje: "Niti sekunde. Točno to sem potrebovala." Spregovorila je tudi o razlogih za konec njunega manj kot dvoletnega zakona. "Vem, da vse, kar se piše in govori o meni, in vsa ugibanja o tem, kdo sem kot oseba, niso to, kar v resnici sem. Tega sem se naučila že zdavnaj," je dejala in poudarila: "Vem, da sem dobra oseba. Vem, da sem dobra mama. Vem, kdo so moji prijatelji. Vem, da moji prijatelji vedo, kdo sem jaz."

Iskanje nove ljubezni je trenutno ne zanima. Foto: Guliverimage

Napovedala vrnitev na glasbene odre

Kot pravi, je vesela, da si je poleti vzela čas zase, čeprav je morala zaradi tega odpovedati koncertno turnejo. "Bila sem tako uničena, da sem koga razočarala, ampak preprosto sem morala biti s svojimi otroki in sama s sabo ter se resnično poglobiti v stvari, ki so se dogajale v mojem življenju," je pojasnila Jennifer Lopez. Dodala je: "Vesela sem, da sem to storila, ker je bilo to obdobje res težko. Verjetno najtežje obdobje v mojem življenju, a hkrati najboljše, ker sem se res posvečala sebi."

Je pa napovedala, da se bo na glasbene odre vrnila kmalu.

Da v zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka ni vse v najlepšem redu, se je začelo govoriti maja. Uradno zahtevo za ločitev sta vložila avgusta, kot uradni datum razhoda pa navedla 26. april 2024. Njun zakon je tako trajal manj kot dve leti. Foto: Guliverimage

