Jennifer Lopez je dva tedna po govoricah, da se z Benom Affleckom ločujeta, odpovedala prihajajočo poletno turnejo This Is Me … Now. Kot razlog je navedla, da si bo vzela čas, "da bi bila s svojimi otroki, družino in tesnimi prijatelji", poroča revija People.

Novico je na svoji spletni strani sprva objavilo podjetje Live Nation, ki se ukvarja s prodajo vstopnic za koncerte. Kasneje se je odzvala tudi 54-letna pevka, ki je pojasnila, da je bila odločitev o odpovedi turneje zelo težka.

"Popolnoma sem uničena in srce se mi trga, ker sem vas razočarala. Verjemite, da tega ne bi naredila, če ne bi bilo nujno potrebno," je zapisala na svoji spletni strani OntheJLo in dodala: "Obljubim, da se vam bom oddolžila in da bomo vsi spet skupaj. Tako zelo vas imam rada. Do naslednjič ..."

Slaba prodaja vstopnic

Turneja This Is Me ... Now, s katero bi Lopezova predstavila istoimenski album, ki je izšel februarja, bi morala potekati od junija od avgusta. Tisti, ki so vstopnice že kupili, bodo prejeli vračilo. Kot poroča revija Variety, bi lahko bila razlog za odpoved turneje slaba prodaja vstopnic.

Po naznanitvi novice o odpovedi turneje so vse glasnejše govorice, da se Jennifer Lopez in Ben Affleck res ločujeta. Čeprav so ju v četrtek opazili skupaj, naj bi se igralec izselil iz njunega skupnega doma in že nekaj časa živel na drugi lokaciji v Los Angelesu. Oba so sicer opazili s poročnima prstanoma.

Govorice o težavah v zakonu znanega para so odjeknile, potem ko se 51-letni Affleck ni udeležil prestižnega modnega dogodka Met Gala, na katerem je bila njegova žena ena od gostiteljev.

Po naznanitvi novice o odpovedi turneje so vse glasnejše govorice, da se Jennifer Lopez in Ben Affleck res ločujeta. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: