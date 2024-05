Se Jennifer Lopez in Ben Affleck ločujeta? On naj bi se že odselil.

Po poročanju ameriških medijev v zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka močno škriplje, on naj bi se celo odselil iz skupnega doma.

Ta teden so izbruhnile govorice, da sta popzvezdnica Jennifer Lopez in igralec Ben Affleck tik pred ločitvijo. To bi bil za par, ki se je poročil leta 2022, že drugi razhod, saj sta bila v zvezi tudi med letoma 2002 in 2004.

Po poročanju več ameriških tabloidov naj bi se Affleck izselil iz njunega skupnega doma in zdaj živel na drugi lokaciji v Los Angelesu. Jennifer Lopez so medtem v četrtek ujeli, ko se je v avtomobilu z nekom resnobno pogovarjala.

Poglejte:

"Imata težave v zakonu," je neimenovani vir dejal za Us Weekly, "to se je začelo že pred nekaj meseci, kot se je Jennifer začela pripravljati na turnejo in je imela vse več delovnih obveznosti. Večino časa sta na povsem nasprotnih bregovih."

Foto: Profimedia

Drug vir je za Us Weekly izjavil, da se zvezdnika ves čas prepirata, a da nad svojim zakonom še nista obupala, ampak sta začela obiskovati partnersko svetovanje pri terapevtu. Te dni so oba (ločeno) ujeli tudi paparaci in na fotografijah je jasno videti, da oba še vedno nosita poročna prstana.

Poročni prstan na roki Bena Afflecka ... Foto: Profimedia

... in Jennifer Lopez Foto: Profimedia

Govorice o težavah v njunem zakonu so vse glasnejše od prejšnjega tedna, ko se Affleck ni udeležil prestižnega modnega dogodka Met Gala, na katerem je bila njegova žena ena od gostiteljev. Njegovi predstavniki so takrat pojasnjevali, da je zaseden s snemanjem novega filma, po drugi strani pa je imel le dan prej čas za snemanje Netflixove oddaje, v kateri se je skupaj z drugimi znanimi obrazi norčeval iz športnega zvezdnika Toma Bradyja.