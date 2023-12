Drzna oprava Jennifer Lopez: je pokazala preveč? #foto

Jennifer Lopez je na podelitvi nagrad Elle Women, kamor je prišla v spremstvu moža Bena Afflecka, dobesedno sijala. Na rdečo preprogo je namreč stopila v zanimivi opravi, to je ob oprijetem črnem krilu sestavljal bleščeč "oklep", ki je le delno pokrival njene prsi.

Drzna oprava je seveda nemudoma postala osrednja točka podelitve nagrad, ki jih revija Elle namenja vplivnim ženskam v Hollywoodu. Letos so se ob Jennifer Lopez poklonili modni urednici Nini Garcia, igralkam Americi Ferrera, Evi Longoria in Jodie Foster ter drugim zvezdnicam.

Foto: Profimedia

Ob tem so pri Elle objavili intervju s 54-letno Jennifer Lopez, ki je med drugim spregovorila o tem, da ženske v zrelih letih dobivajo vse več igralskih priložnosti v Hollywoodu.

"Ljudje so ugotovili, da ženske s starostjo postajajo vse bolj seksi. Več vedo in imajo bolj izdelano osebnost," je izjavila, "vse to je lepo in privlačno. Ne le fizično, s starostjo pridobiš notranjo lepoto in modrost."