Po kratkem zakonu z Jennifer Lopez in ločitvi v preteklem letu Ben Affleck vse več časa preživlja z bivšo ženo Jennifer Garner, s katero ima sina in dve hčerki. Še posebej blizu sta si bila na nedavnem praznovanju rojstnega dne njunega sina Samuela, kjer so ju fotografirali široko nasmejana in objeta. Marsikdo se zato sprašuje, ali mu bo igralka dala še eno priložnost in obudila romanco z njim.

Da bi Affleck "rad dobil še eno priložnost z bivšo ženo", je pred dnevi poročal portal Page Six, ki se je skliceval na vire blizu igralca. Ti pravijo, da bi rad obnovil romanco z Jennifer Garner, "če bo pravi čas". "A se zaveda, da trenutno to ni mogoče," saj je osredotočen na svoje igralske obveznosti in okreva po lanski ločitvi.

Sta pa nekdanja zakonca precej pozornosti vzbudila na nedavnem praznovanju 13. rojstnega dne njunega sina Samuela, kjer so ju fotografirali široko nasmejana, med igranjem paintballa pa sta si bila tudi fizično zelo blizu. Affleck je bivšo ženo v nekem trenutku celo objel.

Ben Affleck affectionately holds ex-wife Jennifer Garner during paintball outing https://t.co/EcggQpGlgD pic.twitter.com/k4PuWG0QLy — Page Six (@PageSix) March 4, 2025

Njen partner ni zadovoljen

Dvainpetdesetletni igralec po ločitvi od Jennifer Lopez, s katero sta bila poročena zgolj dve leti, pogosto preživlja čas z nekdanjo ženo. V desetletnem zakonu sta se jima rodili dve hčerki in sin, s katerimi so kljub ločitvi leta 2015 ostali v dobrih odnosih, skupaj se udeležujeta vseh njihovih obveznosti.

Je pa Garner od leta 2018 v zvezi z Johnom Millerjem, ki ga "Ben zelo spoštuje in ne želi stati med njima", so pojasnili viri. Dodali so, da imata nekdanja zakonca odličen odnos in dobro sodelujeta kot starša svojih otrok, a je Jennifer v razmerju srečna in ne želi obuditi romance z Benom. S tem, da sta si nekdanja partnerja tako blizu, pa menda ni najbolj zadovoljen Miller.

Ben Affleck in Jennifer Garner sta bila poročena med letoma 2005 in 2015. Foto: Guliverimage

