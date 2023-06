Nekdanji partner J.Lo z novo izbranko dopustuje na Hrvaškem

47-letni Alex Rodriguez, nekdanji profesionalni igralec bejzbola ter nekdanji zaročenec ameriške pevke, igralke in plesalke Jennifer Lopez, je delil utrinke z dopustovanja na Hrvaškem, kjer uživa v družbi nove partnerke, 45-letne osebne trenerke in fitnes modela Jaclyn Cordeiro, prijateljev in družine.

Kot je razvidno iz videoposnetka, ki ga je Cordeirova delila na svojem profilu, so poleg Hrvaške obiskali tudi Črno goro. Med drugim na jahti v družbi prijateljev in družine skupaj trenirajo, se vozijo z vodnimi skuterji, skačejo v morje in kolesarijo po hrvaški obali.

Par, ki trenutno uživa v hrvaškem mestu Split, dopustuje na luksuznem plovilu. Jaclyn Cordeiro je nedavno tudi objavila fotografijo s sprehoda po Splitu, ki jo je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil tudi njen partner ARod. Prav tako je Rodriguez objavil zračni videoposnetek jahte, na kateri dopustuje, in zraven pripisal: "Počitniško razpoloženje."

Bejzbolska legenda, znana tudi po zaroki z J.Lo

Rodriguez se je sicer po 22 profesionalnih sezonah v bejzbolski ligi (Major League Baseball) v izjemni karieri, v kateri je igral za Seattle Mariners, Texas Rangers in New York Yankees, upokojil leta 2016. Danes pa se ukvarja s podjetništvom in filantropijo.

Med drugim je bil med letoma 2002 in 2008 poročen s Cynthio Scurtis, s katero ima 18-letno hčer Natasho Alexander in 15-letno Ello, javnost pa si ga je še bolje zapomnila po zvezi s pevko in igralko J.Lo, s katero se je leta 2019 tudi zaročil, leta 2021 pa je par zaroko razdrl. Takrat sta v uradni izjavi za javnost zapisala, da sta ugotovila, da je bolje, da sta le prijatelja, in da sta vesela, da bo ostalo le pri tem. "Še naprej bova sodelovala in se podpirala pri skupnih projektih. Drug drugemu in vsem svojim otrokom želiva le najboljše," sta še zapisala aprila 2021.

