Nekdanji mož Jennifer Lopez se je poročil z 31 let mlajšo manekenko #foto

Nadia Ferreira, bivša paragvajska tekmovalka za mis universe, in Marc Anthony sta na slovesnost povabila številne znane osebnosti. Med njimi sta bila zakonca Beckham, igralka Salma Hayek, skladatelj Lin Manuel Miranda, glasbenik Luis Fonsi, pa tudi predsedniki nekaterih držav Latinske Amerike.

Anthony in Ferreirova sta bila pred poroko zaročena osem mesecev. Foto: Guliverimage

To je četrta poroka slavnega pevca

David Beckham je na svojem profilu na Instagramu delil fotografijo Marca Anthonyja, ob njej pa zapisal: "Kakšna noč. Rad te imam, brat." Victoria Beckham pa je delila fotografijo, na kateri sta mladoporočenca in njen mož David Beckham.

Nadia Ferreira, Marc Anthony in David Beckham. Foto: Instagram / Victoria Beckham

To je četrta poroka slavnega pevca. Nevesta je nosila obleko znamke Galie Lahav, ženin pa obleko Christiana Diorja.

Marc Anthony je bil med letoma 2000 in 2004 poročen z igralko Dayanaro Torres, med letoma 2004 in 2014 z Jennifer Lopez, med letoma 2014 in 2017 pa z igralko Shannon De Lima. S Torresovo ima dva sina, 21-letnega Cristiana Marcusa Muñiza in 19-letnega Ryana Adriana Muñiza, z Jennifer Lopez ima 14-letna dvojčka Emmo in Maxa. S policistko Debbie Rosado, s katero nista bila poročena, pa ima hčerko Ariano in sina Chasea Muñiza, ki pa je posvojen.