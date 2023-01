Na rdeči preprogi sta se srečali zaročenka in bivša žena znanega igralca

V Los Angelesu so pretekli konec tedna priredili slavnostni večer, na katerem so počastili Avstralce, ki jim je uspelo v šovbiznisu. Eno od priznanj so podelili znani manekenki Mirandi Kerr, ki je bila med drugim več let eden od Victorijinih angelčkov.

Avstralki je nagrado izročila pevka Katy Perry, skupaj pa sta tudi pozirali fotografom na rdeči preprogi. Kar je še posebej zanimivo, je to, da je pevka zaročena z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim je bila manekenka nekoč poročena.

Miranda Kerr je bila z Orlandom Bloomom poročena med letoma 2010 in 2013, s Katy Perry pa se je začel videvati leta 2016. Foto: Profimedia/Guliverimage

Miranda Kerr in Orlando Bloom sta bila poročena med letoma 2010 in 2013, v zakonu pa se jima je rodil sin Flynn. Tri leta po ločitvi se je Bloom začel videvati s Katy Perry, zaročila sta se leta 2019, leto pozneje se jima je rodila hči Daisy. Miranda Kerr se je leta 2017 poročila z ustanoviteljem Snapchata Evanom Spieglom, s katerim ima dva otroka.

Bloomova bivša žena in zdajšnja zaročenka se sicer dobro razumeta, Miranda Kerr je pred časom povedala, da z Bloomom vedno na prvo mesto postavljata otroke, ki jih imata, in se ravnata po tem, kar je zanje najbolje.