Po poročanju spletnega tabloida Page Six se je zveza pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma nepovratno skrhala in naj bi bila tik pred razhodom.

"Med njima je konec," je za Page Six povedal neimenovan vir, "čakata na konec njene turneje, nato se bosta razšla."

Katy Perry je trenutno sredi koncertne turneje Lifetimes, ki se je začela 23. aprila, zadnji koncert pa bo 7. decembra.

Pevka in igralec sta se spoznala leta 2016 na zabavi po podelitvi zlatih globusov, na valentinovo leta 2019 sta se zaročila, avgusta 2020 pa se jima je rodila hčerka Daisy Dove.

Polom njenega zadnjega albuma

Foto: Guliverimage Po poročanju revije People naj bi odnos med njima postajal vse bolj napet, potem ko je njen novi album 143 naletel na precej mlačne odzive pri poslušalcih. "Katy je slab sprejem njenega novega albuma močno potrl," je za revijo People povedal dobro obveščen vir, "bila je pod hudim stresom. Orlando je bil sicer razumevajoč, a je med njima postalo napeto."

Perry in Bloom sta se sicer v preteklosti že začasno razšla, to je bilo še v zgodnji fazi njune zveze leta 2017. "Na začetku nisva bila povsem resna," je pevka ta razhod komentirala lani, "za njim je bilo daljše obdobje celibata, jaz pa sem bila sveže samska in sem si le želela zaplavati v novem ribniku."

Za revijo People pa je lani povedala, da se med njima pogosto vžge prepir, a se tudi hitro pobotata: "Ko se z Orlandom kregava, je to hitro in ognjevito, a se nato hitro ohladiva."

Njuno razmerje je leta 2023 komentiral tudi Bloom in dejal: "Sva v zelo različnih delovnih okoljih. Jaz njenega ne razumem najbolj in ona mojega tudi ne. Včasih je zelo, zelo, zelo naporno, ne bom lagal. S svojimi čustvi in ustvarjalnostjo si nedvomno prideva navzkriž."

