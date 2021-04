Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta po skoraj mesecu namigovanj, da sta se razšla, to tudi javno potrdila.

"Ugotovila sva, da je bolje, da sva le prijatelja, in vesela sva, da bo ostalo le pri tem. Še naprej bova sodelovala in se podpirala pri skupnih projektih. Drug drugemu in vsem najinim otrokom želiva le najboljše," sta zapisala v uradni izjavi za javnost.

Ta je prišla dober mesec po tem, ko so ameriški mediji začeli poročati, da med zvezdnikoma škripa in da sta razdrla zaroko. Takrat tega nista hotela potrditi, priznala sta le, da imata težave.

Lani bi se morala poročiti, a sta poroko zaradi pandemije prestavila. Foto: Guliver Image

Še v začetku leta delovala zelo zaljubljeno

Sestajati sta se začela leta 2017, marca 2019 pa sta se na Bahamih zaročila. Poroko sta načrtovala za lansko leto, a sta jo morala zaradi pandemije in ukrepov, povezanih z njeno zajezitvijo, prestaviti kar dvakrat.

Par se je v javnosti nazadnje pojavil januarja letos na inavguracijski slovesnosti ob prisegi novega ameriškega predsednika Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris, na kateri je bila Lopezova ena od nastopajočih. Delovala sta zelo usklajeno in zaljubljeno.

Tudi za valentinovo je bilo še vse (vsaj na videz) v najlepšem redu, saj je pevka svojemu zaročencu z zelo spoštljivim nagovorom čestitala prek družbenih omrežij.

Jennifer je na Instagramu že pred tedni, ko je pozirala brez zaročnega prstana, nekako potrdila, da je konec. Foto: Reuters

Med druženjem z Lennyjem Kravitzom snela zaročni prstan

Govorice o koncu so se začele širiti kmalu po tem, pri čemer so ameriški mediji poročali, da je bil razpad zveze že dolgo pričakovan in da naj bi bil eden od razlogov za krhanje Rodriguezova afera z igralko Madison LeCroy, čeprav je ta to zanikala.

Kmalu se je začelo namigovati še, da naj bi se tudi Jennifer preveč zbližala z glasbenikom Lennyjem Kravitzom, s katerim je v Dominikanski republiki začela snemati film Shotgun Wedding.

Skoraj istočasno je snela diamantni zaročni prstan in "goli" prstanec pokazala na družbenih omrežjih, s čimer je pravzaprav že pred tedni potrdila, da je med njo in Alexom konec.