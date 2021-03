Vendarle konec ljubezni? Jennifer Lopez je snela zaročni prstan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih tednih so vse glasnejše govorice, da sta se glasbena diva Jennifer Lopez in nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez razšla. Novica, da je njune zaroke konec, je prvič odjeknila pred slabima dvema tednoma, a sta jo takrat zanikala. Potrdila sta, da so med njima nesoglasja, a zatrdila, da se trudita zvezo rešiti.

Zdaj pa je Jennifer govorice o koncu ljubezni spet podžgala s fotografijo, ki jo je objavila na Instagramu. Na njej namreč ne nosi diamantnega zaročnega prstana, kar so njeni sledilci takoj opazili.

Pevka in igralka se na vprašanja, zakaj na prstancu leve roke ne nosi več prstana, ni odzvala.

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se začela videvati leta 2017, marca 2019 sta naznanila, da sta zaročena. Poročiti sta se nameravala lani, nato pa sta zaradi pandemije covid-19 kar dvakrat prestavila datum poroke. Nazadnje sta se v javnosti skupaj pojavila na inavguraciji novega predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris.

