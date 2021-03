Drama pri Jennifer Lopez: ni samska, a priznala težave v zvezi

Potem ko so številni mediji med koncem tedna poročali, da sta se Jennifer Lopez in Alex Rodriguez razšla , sta zvezdnika zanikala razhod, a priznala, da imata težave.

"Nikoli se nista uradno razšla, sta govorila o tem, a sta še vedno skupaj," je za revijo People potrdil vir, sama pa sta za isti medij dala uradno izjavo, v kateri sta sporočila, da si "prizadevata rešiti zvezo".

Pisanje o tem, da sta se Jennifer Lopez in Alex Rodriguez razšla, se je začelo med koncem tedna, k čemur so dodatno pripomogla namigovanja, da naj bi imel Rodriguez afero z igralko Madison LeCroy, čeprav je ta to zanikala.



Tudi vir je v imenu para dejal, da "težave ni povzročila neka zunanja oseba, Madison LeCroy ali kdo drug", in da se trenutno posvečata odnosu. Že zvezdnica sama je pred kratkim priznala, da obiskujeta terapijo, za katero je dejala, da jima je bila "v veliko pomoč pri razmerju".

J.Lo in A-Rod, kakršna sta njuna vzdevka, sta se začela sestajati leta 2017. Foto: Reuters

Povezujejo jo s slavnim rockerjem

So pa medtem mediji začeli pisati o tem, da naj bi se Lopezova precej zbližala z glasbenikom Lennyjem Kravitzom, s katerim je v Dominikanski republiki začela snemati film Shotgun Wedding.

Kravitz naj bi se že zbližal z Jenniferino hčerko Emme, ki jo je menda razveselil z učnimi urami kitare, Jennifer pa je za Instagram posnela spogledljiv video, v katerem se sliši Lennyjev hit Fly Away. Tudi Kravitz je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri zgoraj brez prebira seznam za film.

Ob govoricah, da naj bi bila nov zvezdniški par, je vir blizu Jennifer razkril, da je "Lenny bolj prijeten kot Alex, a da je tudi on ženskar", zato bi morala biti previdna.

Alex in Jennifer sta se začela sestajati leta 2017, marca 2019 pa sta se na Bahamih zaročila. Zaradi pandemije in ukrepov, povezanih z njeno zajezitvijo, sta v lanskem letu datum poroke prestavila kar dvakrat.

Par se je v javnosti nazadnje pojavil januarja letos na inavguracijski slovesnosti ob prisegi novega ameriškega predsednika Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris, na kateri je bila Lopezova ena od nastopajočih, delovala pa sta zelo usklajeno in zaljubljeno.

