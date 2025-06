Po poročanju revije People sta se razšla pred nekaj tedni. Svoje razmerje sta z javnostjo delila novembra lani, ko sta na družbenem omrežju Instagram objavila več skupnih fotografij. Skupaj sta se pojavila tudi na več javnih dogodkih, nazadnje na pariškem tednu mode.

Nista prišla na praznovanje

Par se je razšel sredi nedavnega prepira v družini Beckham, za katerega naj bi bila delno kriva prav Kim Turnbull. Pred leti se je namreč videvala z Romeovim starejšim bratom Brooklynom, zato ta bratove zveze s Turnbullovo ni podpiral. Sprla naj bi se tako hudo, da sta se Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz Beckham povsem oddaljila, ni ju bilo niti na praznovanju očetovega 50. rojstnega dne.

To sicer ni prvi spor v družini Beckham, ki je skozi leta veljala za zelo povezano. Leta 2022 ob poroki Brooklyna in Nicole naj bi se sprli tudi nevesta in tašča Victoria Beckham, odnosi med njima pa so še vedno napeti.

